Wielerwereld kijkt reikhalzend uit naar systeem om bandendruk te regelen: "Kan het verschil zijn tussen winst en verlies"

Scope, de ontwikkelaar van het Atmoz-systeem, maakt zich sterk dat je 30 watt winst kunt boeken door de bandendruk te verhogen of verlagen naargelang je op het asfalt of de kasseien rijdt. Kan dat het verschil maken tussen winst en verlies?

"Als het systeem goed werkt en het weegt niet te veel, dan kan dat zeker", zegt José De Cauwer. "Als je de bandendruk na een kasseistrook kunt verhogen, dan zal dat sowieso soepeler rijden. Omgekeerd geldt ook dat je met lagere druk vlotter over de kasseien rijdt."

"Een nadeel is wel dat je het systeem 250 kilometer moet meesleuren. Het gaat hier toch niet over een 30 gram of zo, maar een paar 100 gram."

"Ik ben heel benieuwd, kijk er echt naar uit. Ik had gehoopt vandaag al eens een bezoekje te kunnen brengen om te zien hoe het werkt, maar dat is momenteel nog niet mogelijk. We moeten ook nog maar afwachten of ze er effectief mee zullen rijden."