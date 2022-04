Bayern-coach Nagelsmann na Champions League-exit: "Ons seizoen is niet goed genoeg"

Door een late gelijkmaker in München heeft Villarreal zich gisteravond geplaatst voor de halve finales van de Champions League, nadat de Spanjaarden de heenmatch gewonnen hadden.



De Europese uitschakeling was een bittere pil om te slikken voor Bayern-coach Julian Nagelsmann. "We liggen uit de Duitse beker en uit de Champions League. Voor Bayern München is dat niet goed genoeg. Ons doel was om minstens de halve finales te halen in de Champions League. Daar zijn we niet in geslaagd", zuchtte Nagelsmann na de 1-1 tegen Villarreal.



"Dit is een van de moeilijkste nederlagen in mijn carrière. We misten een tweede doelpunt. We speelden veel beter dan in de heenwedstrijd en hebben de wedstrijd gedomineerd, maar dat heeft allemaal geen belang meer, want we zijn uitgeschakeld."