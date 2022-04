Stunt "de grootste kleine club van Europa" vanavond opnieuw in München? "Vrees voor pak voor de broek"

Villarreal staat op één wedstrijd van een absolute stunt in de Champions League. De Spaanse club verdedigt vanavond in München een 1-0-voorsprong in de kwartfinales van het Kampioenenbal. Michael Van Vaerenbergh, kenner van het Spaanse voetbal, schat de kansen in.

De 1-0 van in de heenwedstrijd had ook 3-0 of 4-0 kunnen zijn. Villarreal was in eigen huis (verrassend) baas over grootmacht Bayern München. "Ik heb de wedstrijd toen becommentarieerd en was erg verbaasd over de instelling van Villarreal", zegt Michael Van Vaerenbergh, voetbalcommentator en kenner van het Spaanse voetbal. "Ze hebben het toen kunnen uitzingen en wonnen niet op een diefje. Bayern München en zijn belangrijke spelers hadden zeker een offday, maar zeker Danjuma had meer moeten scoren. Ze hebben zichzelf niet beloond voor eigen volk." Kan een nieuwe stunt? "Bayern blijft natuurlijk Bayern en het kan weer op 75.000 man rekenen voor de terugwedstrijd", weet Van Vaerenbergh. "De voorbije maanden waren er nog coronamaatregelen, die zijn er nu niet meer in Beieren." "Ik vrees er een beetje voor, maar hoop het voor het Spaanse voetbal en de voetbalromantiek. Ik deed in de vorige ronde ook Bayern-Salzburg in de Allianz Arena. Ze speelden toen ook een heel slechte eerste wedstrijd in Oostenrijk en wonnen nadien met 7-1." "Zo'n vaart zal het misschien niet lopen, maar om nu te zeggen dat Villarreal favoriet is om voor de tweede keer in hun bestaan de halve finales van de Champions League te bereiken: dat is ook een brug te ver. Bayern heeft nog altijd 65% kans om door te stoten."

Wat maakt de club nu net zo speciaal? "Villarreal is een slapend industriestadje in de "middle of nowhere", waar 50.000 mensen wonen, op 45 minuten van Valencia. Dan zit daar toch ineens een topploeg met vier Champions League-deelnames op korte tijd, met drie keer een kwartfinale en zelfs één keer al de halve finales." "Het is misschien wel de grootste kleine club van Europa", denkt Van Vaerenbergh, die ook een kanttekening plaatst. "Het is ook wel de club van een mecenas, Fernando Roig. Het is een beetje te vergelijken met wat Marc Coucke met KV Oostende heeft gedaan, alleen succesvoller." "Hij zorgt er dus wel voor dat er toch wat semigrote namen naar Villarreal komen en natuurlijk ook de trainer Unai Emery die wel wat zal kosten. Ze hebben een goede kern, zo zijn ze bij Valencia toch Fancis Coquelin en Dani Parejo gaan halen en ook wat "afdankertjes" van topclubs zoals Serge Aurier en Juan Foyth." "Dat is een slimme aankooppolitiek geweest, aangevuld met eigen talent zoals publiekslieveling Pau Torres, uit de eigen stad, en Yeremi Pino. Het is gewoon een goed team, maar het kan zich wel maar op één doel focussen. In de competitie gaan ze wellicht weer 7e eindigen en dus spelen ze volgend seizoen misschien zelfs geen Europees, tenzij ze de Champions League winnen..."

Geen Europees voetbal volgend jaar zou misschien wel het einde van de relatie tussen coach Unai Emery en Villarreal kunnen betekenen. "Hij is, net als zijn spelers trouwens, iemand met heel veel bewijsdrang die wil tonen dat hij wel genoeg is voor de absolute top." "Emery heeft die "remontada" (6-1-nederlaag in Barcelona, red.) met PSG meegemaakt en is eigenlijk bij Arsenal ook een beetje mislukt. Buiten zijn successen met Sevilla blijft hij een trainer van het tweede allooi. Als hij nu, na het winnen van de Europa League met Villarreal tegen Manchester United, ook nog eens Bayern München uitschakelt, dan is iedereen zijn mislukte passages weer vergeten." Wat maakt Emery zo'n speciale trainer? "Hij is tot in de kleinste details bezeten van het spelletje", weet Van Vaerenbergh. "Hij heeft het gewoon in de vingers en laat niets aan het toeval over. Emery is ook een ongelooflijke stijfkop, die rare kronkels maakt." "Zo zei hij voor de belangrijke wedstrijd tegen Bilbao van afgelopen weekend dat de competitie belangrijk is, waarna hij zijn team op alle posities wijzigde. Dat is typisch Emery. Hij is soms een beetje als Guardiola, maar dan op een ander niveau. Als het er echt om spant, dan durft hij soms wel een rare kronkel te krijgen." "Hij heeft ook een blik waarop altijd angstzweet staat af te lezen. Ik hoop dat het nog een keer lukt, maar ik vrees dat ze een pak voor de broek gaan krijgen van een Bayern München dat in zijn eer gekrenkt is."