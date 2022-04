Quick Step-Alpha Vinyl niet op de afspraak: "Moeten geen excuses zoeken"

Patrick Lefevere had zijn eieren in het mandje van Kasper Asgreen gelegd, maar de winnaar van vorig jaar kreeg op de Koppenberg af te rekenen met materiaalpech. "Ik weet niet hoe de finale er aan toe ging. Ik weet alleen dat Kasper boven op de Koppenberg nog pech had. We hebben dus op hem gewacht en geprobeerd om hem naar voren te brengen", vertelde ploegmaat Zdenek Stybar.

"Ik denk dat hij al een moeilijk moment had op de Paterberg. Daar moesten we hem ook al naar voren brengen. Misschien had hij een mindere dag."



Niemand van de Wolfpack op het podium dus. "Ik denk dat we ons best hebben gedaan", ging Stybar voort. "We zijn goed begonnen aan het seizoen, maar door ziektes hebben we veel verloren."

"Er zijn geen excuses, we waren gewoon niet sterk genoeg. De voorbije weken hebben we wel wat betere koersen gereden. Dat is hoopgevend voor de komende weken."