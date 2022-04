Tadej Pogacar animeert Ronde van Vlaanderen, maar Mathieu van der Poel triomfeert na bloedstollende ontknoping

16:43 16 uur 43. Hoe verliep de sprint? Pogacar zat in de laatste kilometer te linkeballen in het wiel van Van der Poel. Op 200 meter van de finish werd het duo bijgebeend door Madouas en Van Baarle. Van der Poel lanceerde zijn sprint, Pogacar had geen krachtige aanzet en liet zich daarna in de tang zetten door Van Baarle en Madouas. Uit frustratie gooide hij zijn armen in de lucht, maar Pogacar heeft dit aan zichzelf te wijten. . Hoe verliep de sprint? Pogacar zat in de laatste kilometer te linkeballen in het wiel van Van der Poel. Op 200 meter van de finish werd het duo bijgebeend door Madouas en Van Baarle. Van der Poel lanceerde zijn sprint, Pogacar had geen krachtige aanzet en liet zich daarna in de tang zetten door Van Baarle en Madouas. Uit frustratie gooide hij zijn armen in de lucht, maar Pogacar heeft dit aan zichzelf te wijten.

16:42 16 uur 42. Van der Poel valt in de armen van zijn vriendin en ploegmaats. De Nederlander is dolblij. Chapeau voor hoe hij deze warrige sprint toch nog heeft afgemaakt. . Van der Poel valt in de armen van zijn vriendin en ploegmaats. De Nederlander is dolblij. Chapeau voor hoe hij deze warrige sprint toch nog heeft afgemaakt.

16:41 16 uur 41. Ik had dit niet verwacht: Pogacar heeft dit zelf gezocht. . José De Cauwer. Ik had dit niet verwacht: Pogacar heeft dit zelf gezocht. José De Cauwer

16:40 16 uur 40. Van der Poel was mister cool. Pogacar heeft zich min of meer laten ringeloren door de terugkeer van Madouas en Van Baarle. Hij uit zijn frustraties en valt zelfs naast het podium. . Van der Poel was mister cool. Pogacar heeft zich min of meer laten ringeloren door de terugkeer van Madouas en Van Baarle. Hij uit zijn frustraties en valt zelfs naast het podium.

16:40 16 uur 40. Van der Poel wint! Van der Poel maakt het af. . Van der Poel wint! Van der Poel maakt het af.

16:40 16 uur 40. We gaan naar een sprint met z'n vieren. En dan zet Van der Poel aan. . We gaan naar een sprint met z'n vieren. En dan zet Van der Poel aan.

16:39 16 uur 39. Als een pistier lonkt Van der Poel naar de koelbloedige Sloveen. Nog 500 meter. Ze staan bijna stil. Van Baarle en Madouas komen. . Als een pistier lonkt Van der Poel naar de koelbloedige Sloveen. Nog 500 meter. Ze staan bijna stil. Van Baarle en Madouas komen.

16:39 16 uur 39. Pogacar wil niet meer overnemen. Van der Poel zal het sprintje vanop de kop moeten aanvangen. . Pogacar wil niet meer overnemen. Van der Poel zal het sprintje vanop de kop moeten aanvangen.

16:38 Laatste km. Daar is de vod. Ze zien de boog liggen. Wie kan zeggen wie hier zo meteen op de erelijst komt? . 16 uur 38. Laatste km. Daar is de vod. Ze zien de boog liggen. Wie kan zeggen wie hier zo meteen op de erelijst komt?

16:38 16 uur 38. De chrono zakt tot 20 seconden. Lang surplacen is dus ook niet aan de orde. . De chrono zakt tot 20 seconden. Lang surplacen is dus ook niet aan de orde.

16:37 16 uur 37. Nog 2 kilometer. Pogacar geeft de fakkel bij zijn kopbeurten iets sneller door aan Van der Poel. . Nog 2 kilometer. Pogacar geeft de fakkel bij zijn kopbeurten iets sneller door aan Van der Poel.

16:37 16 uur 37. De laatste podiumplek ligt nog niet vast. Van Baarle en Madouas voelen Wright, Teuns en Küng dichterbij komen. . De laatste podiumplek ligt nog niet vast. Van Baarle en Madouas voelen Wright, Teuns en Küng dichterbij komen.

16:36 16 uur 36. Pogacar en Van der Poel gooien alle ballast overboord. Pogacar heeft met Luik en Lombardije al twee monumenten op zak, Van der Poel kan op gelijke hoogte komen met zijn tweede Ronde. . Pogacar en Van der Poel gooien alle ballast overboord. Pogacar heeft met Luik en Lombardije al twee monumenten op zak, Van der Poel kan op gelijke hoogte komen met zijn tweede Ronde.

16:35 16 uur 35. Op 4 kilometer van Oudenaarde verschijnen er druppels op de lens. Het duo lost elkaar nog vakkundig af. Wanneer begint het pokerspel? . Op 4 kilometer van Oudenaarde verschijnen er druppels op de lens. Het duo lost elkaar nog vakkundig af. Wanneer begint het pokerspel?

16:32 16 uur 32. Nog 6 kilometer. Van der Poel en Pogacar dragen allebei nog een zonnebril. Zo is het moeilijk om hun blik te doorgronden. Pogacar heeft voor het mooiste moment van deze Ronde getekend, maar je kunt moeilijk zeggen dat Van der Poel op een diefje in deze positie is beland. Hij is de enige die capabel was om Pogi te volgen. . Nog 6 kilometer. Van der Poel en Pogacar dragen allebei nog een zonnebril. Zo is het moeilijk om hun blik te doorgronden. Pogacar heeft voor het mooiste moment van deze Ronde getekend, maar je kunt moeilijk zeggen dat Van der Poel op een diefje in deze positie is beland. Hij is de enige die capabel was om Pogi te volgen.

16:29 16 uur 29. De sprint? Het is heel moeilijk om die te voorspellen. Pogacar is echt wel explosief. Ik durf het niet te zeggen. . José De Cauwer. De sprint? Het is heel moeilijk om die te voorspellen. Pogacar is echt wel explosief. Ik durf het niet te zeggen. José De Cauwer

16:28 16 uur 28. Onze man op de motor monstert het kopduo. Hij ziet hoe Van der Poel nog lucide oogt. Hoe hij dat hachelijke momentje in de berm van de Paterberg corrigeerde, moet hem moed gegeven hebben. . Onze man op de motor monstert het kopduo. Hij ziet hoe Van der Poel nog lucide oogt. Hoe hij dat hachelijke momentje in de berm van de Paterberg corrigeerde, moet hem moed gegeven hebben.

16:27 Nog 10km voor dit duo. 16 uur 27. Nog 10km voor dit duo

16:26 16 uur 26. Nog 10 kilometer. Op papier is Van der Poel de snelste, maar het verleden leert dat dat geen garantie is. Denk vooral aan vorig jaar, maar ook aan de sprintsnelheid van Pogacar in een loodzware koers. Tokio en Luik: Pogacar is geenszins een strijkijzer. . Nog 10 kilometer Op papier is Van der Poel de snelste, maar het verleden leert dat dat geen garantie is. Denk vooral aan vorig jaar, maar ook aan de sprintsnelheid van Pogacar in een loodzware koers. Tokio en Luik: Pogacar is geenszins een strijkijzer.

16:25 16 uur 25. Pogacar krijgt Van der Poel er niet af op de Paterberg: "Schitterend om dit te zien". Pogacar krijgt Van der Poel er niet af op de Paterberg: "Schitterend om dit te zien"

16:24 16 uur 24. Van der Poel gaat voor het 3e jaar op een rij sprinten voor de overwinning. . Karl Vannieuwerke. Van der Poel gaat voor het 3e jaar op een rij sprinten voor de overwinning. Karl Vannieuwerke

16:24 16 uur 24. Als we de vergelijking maken met Pogi en MVDP, zien we nu lijken naar boven kruipen op de Pater. En dat terwijl het ginds nog om top 10-plaatsen gaat. Wat een klasseverschil. . Als we de vergelijking maken met Pogi en MVDP, zien we nu lijken naar boven kruipen op de Pater. En dat terwijl het ginds nog om top 10-plaatsen gaat. Wat een klasseverschil.

16:23 16 uur 23. Voor plaats 3 gaat het tussen Van Baarle en Madouas. Teuns en Küng hebben Wright binnen schot. . Voor plaats 3 gaat het tussen Van Baarle en Madouas. Teuns en Küng hebben Wright binnen schot.

16:22 16 uur 22. Van der Poel sukkelt even richting de kant, laat een wiel en schuift dan toch weer gemakkelijk door. Sterk! Een mentale overwinning? We zijn boven. "Ze stromen als brokjes hete lava naar Oudenaarde", zeggen ze in onze cabine. . Van der Poel sukkelt even richting de kant, laat een wiel en schuift dan toch weer gemakkelijk door. Sterk! Een mentale overwinning? We zijn boven. "Ze stromen als brokjes hete lava naar Oudenaarde", zeggen ze in onze cabine.

16:21 Paterberg (18/18). Wie doet wie nog pijn? Van der Poel zet zich even naast Pogacar, maar moet dan toch weer naar het achterwiel. De omwentelingen gaan omhoog. . 16 uur 21. Paterberg (18/18) Wie doet wie nog pijn? Van der Poel zet zich even naast Pogacar, maar moet dan toch weer naar het achterwiel. De omwentelingen gaan omhoog.

16:20 16 uur 20. Pogacar krijgt enkel Van der Poel mee op laatste keer Oude Kwaremont. Pogacar krijgt enkel Van der Poel mee op laatste keer Oude Kwaremont

16:20 16 uur 20. Deze koers liegt ook dit jaar niet. Pogacar en Van der Poel steken er met kop en schouders bovenuit, maar trekken ze ook samen naar Oudenaarde? Nummer 18 staat voor de deur: de Paterberg. . Deze koers liegt ook dit jaar niet. Pogacar en Van der Poel steken er met kop en schouders bovenuit, maar trekken ze ook samen naar Oudenaarde? Nummer 18 staat voor de deur: de Paterberg.

16:18 16 uur 18. Van de Kwaremont gaat het nu razendsnel naar de Pater. Dit is de rangorde: Pogacar en Van der Poel Madouas Wright en Van Baarle Küng en Teuns Benoot . Van de Kwaremont gaat het nu razendsnel naar de Pater. Dit is de rangorde: Pogacar en Van der Poel Madouas Wright en Van Baarle Küng en Teuns Benoot

16:17 Pogacar en Van der Poel trekken samen naar de Paterberg. 16 uur 17. Pogacar en Van der Poel trekken samen naar de Paterberg

16:16 16 uur 16. Pogacar neemt deze Kwaremont weer volledig voor zijn rekening, maar Van der Poel geeft geen krimp. "We missen Wout van Aert, maar dit is ook fantastisch", geniet José De Cauwer. . Pogacar neemt deze Kwaremont weer volledig voor zijn rekening, maar Van der Poel geeft geen krimp. "We missen Wout van Aert, maar dit is ook fantastisch", geniet José De Cauwer.

16:15 16 uur 15. We krijgen een duet! Karl Vannieuwkerke. We krijgen een duet! Karl Vannieuwkerke

16:14 16 uur 14. De lampen van Van Baarle, Wright en Madouas zijn aan het doven door het beukwerk van Pogacar, al wil de Fransman niet plooien. Van der Poel bijt zich vast in het wiel van de Sloveen. . De lampen van Van Baarle, Wright en Madouas zijn aan het doven door het beukwerk van Pogacar, al wil de Fransman niet plooien. Van der Poel bijt zich vast in het wiel van de Sloveen.

16:13 16 uur 13. De vraag is nu: waar zet Tadej Pogacar aan? Na de vorige doortocht heeft hij voldoende kennis, maar misschien is zijn tank ook niet meer boordevol? . De vraag is nu: waar zet Tadej Pogacar aan? Na de vorige doortocht heeft hij voldoende kennis, maar misschien is zijn tank ook niet meer boordevol?

16:11 Nog 20 kilometer. Er is geen ontsnappen aan: de Oude Kwaremont ligt te lachen naar de renners. Het verschil kalft een beetje af, maar ze hoeven zich niet meteen zorgen te maken. Benoot, Teuns en Küng zijn nog altijd de eerste achtervolgers op 50 seconden. . 16 uur 11. Nog 20 kilometer Er is geen ontsnappen aan: de Oude Kwaremont ligt te lachen naar de renners. Het verschil kalft een beetje af, maar ze hoeven zich niet meteen zorgen te maken. Benoot, Teuns en Küng zijn nog altijd de eerste achtervolgers op 50 seconden.

16:10 In volle vaart naar de Oude Kwaremont. 16 uur 10. In volle vaart naar de Oude Kwaremont

16:07 16 uur 07. Tadej Pogacar zal toch proberen om solo naar Oudenaarde te rijden. . José De Cauwer. Tadej Pogacar zal toch proberen om solo naar Oudenaarde te rijden. José De Cauwer

16:05 16 uur 05. Voorin gaat er geen lichtje uit, maar bij wie blijft het vuur branden op de Oude Kwaremont? We naderen het moment van de waarheid. Bij de achtervolgers - op 1'04" - voeren Benoot, Küng en Teuns de forcing. . Voorin gaat er geen lichtje uit, maar bij wie blijft het vuur branden op de Oude Kwaremont? We naderen het moment van de waarheid. Bij de achtervolgers - op 1'04" - voeren Benoot, Küng en Teuns de forcing.

16:00 16 uur . Op de Kruisberg blijft het vijftal broederlijk samen. De 5 twintigers maken meteen de doorsteek naar de Hotond. Daar is al vaker de beslissing in gang gezet. . Op de Kruisberg blijft het vijftal broederlijk samen. De 5 twintigers maken meteen de doorsteek naar de Hotond. Daar is al vaker de beslissing in gang gezet.

15:57 15 uur 57. Nog 30 kilometer. We moeten nog 3 hellingen afvinken: de Kruisberg/Hotond, de Oude Kwaremont en de Paterberg. Met z'n vijven gaan ze op zoek naar het monument: Pogacar, Van der Poel, Van Baarle, Madouas en Wright. Jammerlijke vaststelling: de Belgen doen niet mee om de knikkers. . Nog 30 kilometer We moeten nog 3 hellingen afvinken: de Kruisberg/Hotond, de Oude Kwaremont en de Paterberg. Met z'n vijven gaan ze op zoek naar het monument: Pogacar, Van der Poel, Van Baarle, Madouas en Wright. Jammerlijke vaststelling: de Belgen doen niet mee om de knikkers.

15:55 51". Bij de achtervolgers hebben ze een geoliede ketting nodig, maar er is geen verstandhouding. Küng, Pedersen en een verrassend sterke Naesen tonen zich, maar het is vechten tegen de bierkaai. . 15 uur 55. 51" Bij de achtervolgers hebben ze een geoliede ketting nodig, maar er is geen verstandhouding. Küng, Pedersen en een verrassend sterke Naesen tonen zich, maar het is vechten tegen de bierkaai.

15:52 15 uur 52. Pogacar duwt het gaspedaal nog eens in op de Taaienberg: "Hij heeft ongelooflijke haast". Pogacar duwt het gaspedaal nog eens in op de Taaienberg: "Hij heeft ongelooflijke haast"

15:51 15 uur 51. Nog 35 kilometer en we zien niet in wie nog terugkeert. Al moeten Van der Poel, Van Baarle, Wright en Madouas naar de tekentafel, want we gaan nog eens naar de Kwaremont. En daar heeft Pogacar alle kasseien gewoon opgegeten met een gouden lepeltje. . Nog 35 kilometer en we zien niet in wie nog terugkeert. Al moeten Van der Poel, Van Baarle, Wright en Madouas naar de tekentafel, want we gaan nog eens naar de Kwaremont. En daar heeft Pogacar alle kasseien gewoon opgegeten met een gouden lepeltje.

15:51 15 uur 51. Wie gaat er nog rijden in de achtergrond? . José De Cauwer. Wie gaat er nog rijden in de achtergrond? José De Cauwer

15:50 5 leiders boven op de Taaienberg. 15 uur 50. 5 leiders boven op de Taaienberg

15:49 15 uur 49. Pidcock houdt niet meteen rekening met Van Baarle en leidt de dans bij de achtervolgers. Daar zit ook Laporte nog kloek, met Tratnik en Teuns zijn er waakhonden van Bahrain. . Pidcock houdt niet meteen rekening met Van Baarle en leidt de dans bij de achtervolgers. Daar zit ook Laporte nog kloek, met Tratnik en Teuns zijn er waakhonden van Bahrain.

15:48 15 uur 48. Pogacar lijkt uit een bodemloos vat te kunnen tanken. Op de Taaienberg versnelt hij nog eens. Voor de rest is het alle hens aan dek om te volgen. Hij is alleszins de sterkste in koers, maar is hij ook de verstandigste? . Pogacar lijkt uit een bodemloos vat te kunnen tanken. Op de Taaienberg versnelt hij nog eens. Voor de rest is het alle hens aan dek om te volgen. Hij is alleszins de sterkste in koers, maar is hij ook de verstandigste?

15:47 15 uur 47. Net voor de Taaienberg hebben we nagenoeg een samensmelting: Pogacar rijdt het laatste gaatje dicht op Wright en Van Baarle. . Net voor de Taaienberg hebben we nagenoeg een samensmelting: Pogacar rijdt het laatste gaatje dicht op Wright en Van Baarle.

15:46 15 uur 46. In het peloton is het tempo niet indrukwekkend genoeg. Van Hooydonck knapt het vuile werk op, maar ze geven een geslagen indruk. Wright en Van Baarle Van der Poel, Pogacar en Madouas op 5" peloton Benoot op 40" peloton Asgreen op 1'01" . In het peloton is het tempo niet indrukwekkend genoeg. Van Hooydonck knapt het vuile werk op, maar ze geven een geslagen indruk. Wright en Van Baarle Van der Poel, Pogacar en Madouas op 5" peloton Benoot op 40" peloton Asgreen op 1'01"

15:44 15 uur 44. Onze jury had Madouas getipt als joker, maar Wright is pas echt de surprise van de chef. Het palmares van de 22-jarige Brit oogt nog maagdelijk wit. . Onze jury had Madouas getipt als joker, maar Wright is pas echt de surprise van de chef. Het palmares van de 22-jarige Brit oogt nog maagdelijk wit.

15:43 15 uur 43. Waar zit Jumbo-Visma? Karl Vannieuwkerke. Waar zit Jumbo-Visma? Karl Vannieuwkerke

15:43 15 uur 43. Richting de Mariaborrestraat zijn we op weg naar 5 leiders: Pogacar (UAE), Van der Poel (Alpecin-Fenix), Madouas (Groupama-FDJ), Wright (Bahrain Victorious) en Van Baarle (Ineos Grenadiers). . Richting de Mariaborrestraat zijn we op weg naar 5 leiders: Pogacar (UAE), Van der Poel (Alpecin-Fenix), Madouas (Groupama-FDJ), Wright (Bahrain Victorious) en Van Baarle (Ineos Grenadiers).

15:40 15 uur 40. Pogacar schudt stevig aan de boom op de Koppenberg, Van der Poel en Madouas gaan mee. Pogacar schudt stevig aan de boom op de Koppenberg, Van der Poel en Madouas gaan mee

15:39 15 uur 39. Richting de N60 kunnen we de schade en de verschillen opmeten. Van Baarle en Wright bewaren een voorsprong op Pogacar, Van der Poel en Madouas. . Richting de N60 kunnen we de schade en de verschillen opmeten. Van Baarle en Wright bewaren een voorsprong op Pogacar, Van der Poel en Madouas.

15:39 15 uur 39. Achtervolgen voor Asgreen na mechanisch defect op de top van de Koppenberg. Achtervolgen voor Asgreen na mechanisch defect op de top van de Koppenberg

15:38 Pogacar neemt ook de Koppenberg voor zijn rekening. Sterk nummer. 15 uur 38. Pogacar neemt ook de Koppenberg voor zijn rekening. Sterk nummer

15:37 15 uur 37. Van der Poel heeft er ook genoeg van en neemt fors over op de top. Met Pogacar en Madouas lonkt hij naar Van Baarle en Wright. Op de top staat Asgreen stil met een mechanisch defect. . Van der Poel heeft er ook genoeg van en neemt fors over op de top. Met Pogacar en Madouas lonkt hij naar Van Baarle en Wright. Op de top staat Asgreen stil met een mechanisch defect.

15:37 15 uur 37. Pogacar gaat echt niet voluit. Hij heeft nog overschot. . Karl Vannieuwkerke. Pogacar gaat echt niet voluit. Hij heeft nog overschot. Karl Vannieuwkerke

15:36 15 uur 36. Wie Pogacar kan volgen, mag zijn hand opsteken. Hier volgt het tweede hoofdstuk. Madouas en Van der Poel wagen zich aan een poging. Ze moeten alle zeilen bijzetten. . Wie Pogacar kan volgen, mag zijn hand opsteken. Hier volgt het tweede hoofdstuk. Madouas en Van der Poel wagen zich aan een poging. Ze moeten alle zeilen bijzetten.

15:35 Koppenberg (13/18). Nog 45 kilometer: Van Baarle en Wright draaien de Koppenberg op met 20 seconden op het elitegroepje. Hoe ziet de hemel er boven uit? . 15 uur 35. Koppenberg (13/18) Nog 45 kilometer: Van Baarle en Wright draaien de Koppenberg op met 20 seconden op het elitegroepje. Hoe ziet de hemel er boven uit?

15:34 15 uur 34. Mohoric en Stuyven zijn er niet in geslaagd om terug te keren, Van Avermaet kampeert nog verder. Een mooie uitslag kunnen zij in principe op hun buik schrijven. . Mohoric en Stuyven zijn er niet in geslaagd om terug te keren, Van Avermaet kampeert nog verder. Een mooie uitslag kunnen zij in principe op hun buik schrijven.

15:32 15 uur 32. Wie heeft nog een inhaalrace moeten uitvoeren? Benoot, Kristoff en Sénéchal zitten ook weer tussen de tenoren. . Wie heeft nog een inhaalrace moeten uitvoeren? Benoot, Kristoff en Sénéchal zitten ook weer tussen de tenoren.

15:31 15 uur 31. Nog 48 kilometer. Wright en Van Baarle, twee flyers, gaan samen op zoek naar de Koppenberg. In de groep van Van der Poel valt het stil. Zo keren Asgreen en co terug, maar hun dip op de Pater was een veeg teken. . Nog 48 kilometer Wright en Van Baarle, twee flyers, gaan samen op zoek naar de Koppenberg. In de groep van Van der Poel valt het stil. Zo keren Asgreen en co terug, maar hun dip op de Pater was een veeg teken.

15:28 15 uur 28. Wie zijn de eerste mannen? Tratnik, Van Baarle, Van der Poel, Küng, Pidcock, Pedersen, Pogacar, Turner, Matthews, Laporte, Garcia Cortina. . Wie zijn de eerste mannen? Tratnik, Van Baarle, Van der Poel, Küng, Pidcock, Pedersen, Pogacar, Turner, Matthews, Laporte, Garcia Cortina.

15:28 15 uur 28. Van der Poel zoekt een weg naar voren op de Paterberg. Van der Poel zoekt een weg naar voren op de Paterberg

15:27 15 uur 27. Asgreen zakt er met zijn ploegmaats volledig door. We gaan met een zeer beperkt pakket naar de Koppenberg. De koers is helemaal open! . Asgreen zakt er met zijn ploegmaats volledig door. We gaan met een zeer beperkt pakket naar de Koppenberg. De koers is helemaal open!

15:26 Paterberg (12/18). Komt er een verlengstuk op de Paterberg? Van der Poel zoekt een weg naar voren, Tratnik danst op de pedalen. Het kraakt. Hier komt een nieuwe schifting. . 15 uur 26. Paterberg (12/18) Komt er een verlengstuk op de Paterberg? Van der Poel zoekt een weg naar voren, Tratnik danst op de pedalen. Het kraakt. Hier komt een nieuwe schifting.

15:26 15 uur 26. Ik ben er nog altijd niet goed van: wat een inspanning van Pogacar! José De Cauwer. Ik ben er nog altijd niet goed van: wat een inspanning van Pogacar! José De Cauwer

15:25 15 uur 25. In de gevaarlijke afzink naar de Paterberg krijgen we een elitegroepje van maximaal 40 renners. Benoot hebben we daar niet meer gezien, Laporte - na een val nota bene - wel. . In de gevaarlijke afzink naar de Paterberg krijgen we een elitegroepje van maximaal 40 renners. Benoot hebben we daar niet meer gezien, Laporte - na een val nota bene - wel.

15:24 15 uur 24. "Pogacar in één ruk voorbij iedereen en alles op de Oude Kwaremont". "Pogacar in één ruk voorbij iedereen en alles op de Oude Kwaremont"

15:23 15 uur 23. Het veld is volledig uit elkaar geranseld. Van der Poel herstelt en trekt naar de kop. Met een lang lint sluipen we naar de Paterberg. Veel klanten weten al hoe laat het is. . Het veld is volledig uit elkaar geranseld. Van der Poel herstelt en trekt naar de kop. Met een lang lint sluipen we naar de Paterberg. Veel klanten weten al hoe laat het is.

15:23 Indrukwekkende Pogacar in 1 ruk naar voren. 15 uur 23. Indrukwekkende Pogacar in 1 ruk naar voren

15:22 15 uur 22. Van beneden tot boven: met sprekend gemak zet Pogacar zijn tanden in de Oude Kwaremont. Hij vraagt niet om een overname. Zo draaien we af: Pogacar, Asgreen, Garcia Cortina, Pedersen en Turner. Van der Poel, Pidcock en Küng zijn op komst. Zijn kansloos: Mohoric, Benoot, Van Avermaet en Stuyven. . Van beneden tot boven: met sprekend gemak zet Pogacar zijn tanden in de Oude Kwaremont. Hij vraagt niet om een overname. Zo draaien we af: Pogacar, Asgreen, Garcia Cortina, Pedersen en Turner. Van der Poel, Pidcock en Küng zijn op komst. Zijn kansloos: Mohoric, Benoot, Van Avermaet en Stuyven.

15:21 15 uur 21. Onze commentatoren staan met hun mond vol tanden na de uitbarsting van Pogacar. Asgreen volgt, nadien pikken Pedersen en zijn groep aan. Van der Poel zit behoorlijk ver. . Onze commentatoren staan met hun mond vol tanden na de uitbarsting van Pogacar. Asgreen volgt, nadien pikken Pedersen en zijn groep aan. Van der Poel zit behoorlijk ver.

15:19 Oude Kwaremont (11/18). Tijd voor de tweede beurt van de Oude Kwaremont. Pogacar laat er geen gras over groeien en rijdt met Asgreen in één ruk naar de groep. Ze snellen iedereen voorbij. Alsjeblieft! . 15 uur 19. Oude Kwaremont (11/18) Tijd voor de tweede beurt van de Oude Kwaremont. Pogacar laat er geen gras over groeien en rijdt met Asgreen in één ruk naar de groep. Ze snellen iedereen voorbij. Alsjeblieft!

15:18 15 uur 18. "Voor Pogacar is de koers qua parcourskennis voorbij", stelt José De Cauwer. "Nu moet hij gewoon de groten proberen te volgen." Alles ligt op een zakdoek: kopgroep, achtervolgers op 17", peloton op 31". . "Voor Pogacar is de koers qua parcourskennis voorbij", stelt José De Cauwer. "Nu moet hij gewoon de groten proberen te volgen." Alles ligt op een zakdoek: kopgroep, achtervolgers op 17", peloton op 31".

15:17 15 uur 17. In het peloton doen de waaghalzen hun ding richting de Oude Kwaremont. De klokken beginnen zo meteen weer te luiden in de Broektestraat. . In het peloton doen de waaghalzen hun ding richting de Oude Kwaremont. De klokken beginnen zo meteen weer te luiden in de Broektestraat.

15:15 15 uur 15. Ze vinden elkaar niet meer in de groep met Pedersen: het peloton nadert tot op een halve minuut. . Karl Vannieuwkerke. Ze vinden elkaar niet meer in de groep met Pedersen: het peloton nadert tot op een halve minuut. Karl Vannieuwkerke

15:12 15 uur 12. Wie zit er allemaal bij de achtervolgers? Pedersen, Kirsch, Stybar, Steimle, Bettiol, Koch, Haller, Wellens, Van Hooydonck, Van Dijke, C.Swift, Turner, Le Gac, Geniets, Garcia Cortina en G.Vermeersch. . Wie zit er allemaal bij de achtervolgers? Pedersen, Kirsch, Stybar, Steimle, Bettiol, Koch, Haller, Wellens, Van Hooydonck, Van Dijke, C.Swift, Turner, Le Gac, Geniets, Garcia Cortina en G.Vermeersch.

15:11 15 uur 11. Wellens pikt aan. In het pakket met Pedersen zijn ze met elkaars voeten aan het spelen. Dat zorgt voor een samensmelting met Wellens, Geniets en C.Swift. Het verschil met het peloton: 55 seconden. . Wellens pikt aan In het pakket met Pedersen zijn ze met elkaars voeten aan het spelen. Dat zorgt voor een samensmelting met Wellens, Geniets en C.Swift. Het verschil met het peloton: 55 seconden.

15:10 15 uur 10. De ploeg van Pogacar verwelkomt veel andere ploegen die willen werken zoals Bahrain Victorious, BikeExchange en Intermarché-Wanty-Gobert. Al ligt voor veel van die jongens aan de voet van de Kwaremont hun finish. . De ploeg van Pogacar verwelkomt veel andere ploegen die willen werken zoals Bahrain Victorious, BikeExchange en Intermarché-Wanty-Gobert. Al ligt voor veel van die jongens aan de voet van de Kwaremont hun finish.

15:08 15 uur 08. "Het groepje met Pedersen geraakt met de vingers in de neus over de Kwaremont", voorspellen onze commentatoren. Jongens die moesten anticiperen om de finale te halen, wrijven zich in de handen. Pedersen, Bettiol, Stybar, G.Vermeersch, Van Hooydonck en Garcia Cortina kunnen op deze manier een rol vertolken in de finale. . "Het groepje met Pedersen geraakt met de vingers in de neus over de Kwaremont", voorspellen onze commentatoren. Jongens die moesten anticiperen om de finale te halen, wrijven zich in de handen. Pedersen, Bettiol, Stybar, G.Vermeersch, Van Hooydonck en Garcia Cortina kunnen op deze manier een rol vertolken in de finale.

15:06 Nog 10 kilometer tot de Kwaremont. kopgroep groep met Pedersen op 29" groep met Wellens op 55" peloton op 1'40" . 15 uur 06. Nog 10 kilometer tot de Kwaremont kopgroep groep met Pedersen op 29" groep met Wellens op 55" peloton op 1'40"

15:05 15 uur 05. Turgis recht de rug, letterlijk en figuurlijk. Hij zit weer in het peloton. . Turgis recht de rug, letterlijk en figuurlijk. Hij zit weer in het peloton.

15:04 15 uur 04. Er is veel volk teruggekeerd in het peloton, dat richting de Oude Kwaremont trekt. Die steun is welkom, maar het verschil is wel aangedikt. . Er is veel volk teruggekeerd in het peloton, dat richting de Oude Kwaremont trekt. Die steun is welkom, maar het verschil is wel aangedikt.

15:01 15 uur 01. In het peloton gaat het niet snel. Ze zijn aan het pokeren! José De Cauwer. In het peloton gaat het niet snel. Ze zijn aan het pokeren! José De Cauwer

15:00 15 uur . Rugnummer 13 duikt op naast Pogacar en MVDP: Laporte is er weer bij. Intussen zijn Wellens, Geniets en Swift weggereden uit het peloton. . Rugnummer 13 duikt op naast Pogacar en MVDP: Laporte is er weer bij. Intussen zijn Wellens, Geniets en Swift weggereden uit het peloton.

14:59 14 uur 59. Wat moet het peloton nu aanvangen met deze situatie? Ze kijken veel naar elkaar. Van der Poel en Pogacar missen manschappen, al heeft de Nederlander natuurlijk Vermeersch in het groepje met Pedersen. . Wat moet het peloton nu aanvangen met deze situatie? Ze kijken veel naar elkaar. Van der Poel en Pogacar missen manschappen, al heeft de Nederlander natuurlijk Vermeersch in het groepje met Pedersen.

14:57 14 uur 57. Nog 71 kilometer. Kopgroep achtervolgers met Pedersen op 54" uitgedund peloton op 1'20" . Nog 71 kilometer Kopgroep achtervolgers met Pedersen op 54" uitgedund peloton op 1'20"

14:55 14 uur 55. Bij de val met Laporte zou ook Turgis betrokken zijn geweest. Pedersen en zijn gezellen blijven jassen. In de groep der favorieten moet Trentin nu al kachelen voor Pogacar. . Bij de val met Laporte zou ook Turgis betrokken zijn geweest. Pedersen en zijn gezellen blijven jassen. In de groep der favorieten moet Trentin nu al kachelen voor Pogacar.

14:54 14 uur 54. De favorieten beloeren elkaar. Ze hebben het gat op Pedersen en tutti quanti niet kunnen dichtplamuren. . De favorieten beloeren elkaar. Ze hebben het gat op Pedersen en tutti quanti niet kunnen dichtplamuren.

14:54 De kopgroep heeft net geen minuut. 14 uur 54. De kopgroep heeft net geen minuut

14:53 14 uur 53. Laporte schuift op in de staart van het peloton, maar net nu roeren de favorieten zich. Wat een rotmoment. . Laporte schuift op in de staart van het peloton, maar net nu roeren de favorieten zich. Wat een rotmoment.

14:52 14 uur 52. Er moet iets gebeuren: Trentin neemt de guidon vanonder, Campenaerts, Van der Poel, Asgreen en Pogacar reageren. Ze nemen Pedersen en co bijna onder schot. . Er moet iets gebeuren: Trentin neemt de guidon vanonder, Campenaerts, Van der Poel, Asgreen en Pogacar reageren. Ze nemen Pedersen en co bijna onder schot.

14:49 Berg Ten Houte (9/18). De 9 leiders houden nog 1'36" over op de achtervolgers. Ze beginnen nu aan Berg Ten Houte, waar woensdag Dwars door Vlaanderen losbarstte. In het peloton kunnen ze er hier een lel op geven. . 14 uur 49. Berg Ten Houte (9/18) De 9 leiders houden nog 1'36" over op de achtervolgers. Ze beginnen nu aan Berg Ten Houte, waar woensdag Dwars door Vlaanderen losbarstte. In het peloton kunnen ze er hier een lel op geven.

14:48 14 uur 48. Dit is een plezante aanzet van de finale! Karl Vannieuwkerke. Dit is een plezante aanzet van de finale! Karl Vannieuwkerke

14:46 14 uur 46. Bij UAE doen ze heel wat jasjes uit. Daardoor blijft de achterstand beperkt tot een twintigtal seconden, maar Pogacar zal weldra zonder mannetjes vallen. De koers zal nu niet meer stilvallen. . Bij UAE doen ze heel wat jasjes uit. Daardoor blijft de achterstand beperkt tot een twintigtal seconden, maar Pogacar zal weldra zonder mannetjes vallen. De koers zal nu niet meer stilvallen.

14:45 Laporte moet achtervolgen, ook Florian Vermeersch kwam ten val. 14 uur 45. Laporte moet achtervolgen, ook Florian Vermeersch kwam ten val

14:44 14 uur 44. En Laporte in de gracht! Wie kruipt daar uit de berm? Dat is rugnummer 13, het cijfer van pechvogel Christophe Laporte. Het peloton kun je niet meer stilleggen: dit is een rotmoment voor de Fransman, die nu even zal stayeren bij zijn volgwagen. . En Laporte in de gracht! Wie kruipt daar uit de berm? Dat is rugnummer 13, het cijfer van pechvogel Christophe Laporte. Het peloton kun je niet meer stilleggen: dit is een rotmoment voor de Fransman, die nu even zal stayeren bij zijn volgwagen.

14:44 14 uur 44. Een val! Laporte en Florian Vermeersch moeten achtervolgen. Een val! Laporte en Florian Vermeersch moeten achtervolgen

14:43 3 Lotto's tegen de grond. De jacht in het peloton wordt verstoord door een val. Liefst 3 Lotto's liggen erbij. Het gaat om Van Moer, Vermeersch en Beullens. . 14 uur 43. 3 Lotto's tegen de grond De jacht in het peloton wordt verstoord door een val. Liefst 3 Lotto's liggen erbij. Het gaat om Van Moer, Vermeersch en Beullens.

14:41 14 uur 41. Ook Bahrain Victorious zet een mannetje in, maar bij de volgende hellingen - dat zijn Berg Ten Houte en de Kanarieberg voor de Kwaremont - zal het toch aan de kopstukken zijn. . Ook Bahrain Victorious zet een mannetje in, maar bij de volgende hellingen - dat zijn Berg Ten Houte en de Kanarieberg voor de Kwaremont - zal het toch aan de kopstukken zijn.

14:38 14 uur 38. Van der Poel kan zich verschuilen achter Vermeersch, Asgreen rekent op Stybar en Steimle, Turner is de afgevaardigde van Pidcock, Benoot en Laporte worden beschermd door Van Hooydonck en Van Dijke, Garcia Cortina, Pedersen en Bettiol zijn mannen die zelf hun kansen ruiken. . Van der Poel kan zich verschuilen achter Vermeersch, Asgreen rekent op Stybar en Steimle, Turner is de afgevaardigde van Pidcock, Benoot en Laporte worden beschermd door Van Hooydonck en Van Dijke, Garcia Cortina, Pedersen en Bettiol zijn mannen die zelf hun kansen ruiken.