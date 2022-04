De Ronde in 5 sleutelmomenten: van straffe nummertjes Pogacar tot de bloedstollende sprint

1. "Gevaarlijke" groep anticipeert op de Berendries

Bijna alle sterke ploegen zijn aanwezig voorin en dus valt het stil in het peloton. De groep pakt snel veel seconden. "Een gevaarlijke situatie. In dit groepje moet je aanwezig zijn", zegt José De Cauwer.

2. Indrukwekkende Pogacar op de Oude Kwaremont

En of hij een kanshebber is voor de Ronde. Tadej Pogacar pakt op de Oude Kwaremont uit met een straf nummer en rijdt in een mum van tijd het gat op de groep met Bettiol, Stybar en Turner dicht. Hij raapt in 1 ruk ook de vroege vluchters op.

Onder meer Van der Poel, Küng, Pidcock en Tratnik kunnen hun karretje aanhaken bij de Sloveen. In de afdaling van de Paterberg glipt een duo weg: Van Baarle en Wright. Zij anticiperen met de Koppenberg in het verschiet.