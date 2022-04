Mathieu van der Poel: "Ik moest bijna lossen op de Paterberg, Pogacar was volgens mij de sterkste"

4e, 1e, 2e en 1e. Dat is het reeksje dat Mathieu van der Poel in zijn 4 deelnames aan de Ronde van Vlaanderen heeft neergezet. "Ik was niet eens zeker van de klassiekers en nu win ik na Dwars door Vlaanderen ook de Ronde."

Van der Poel geeft wel toe dat hij heeft afgezien in het wiel van Tadej Pogacar. "Vooral op de Kwaremont en Paterberg reed Tadej echt heel, heel snel naar boven. Op de Paterberg stond ik op het punt om te lossen."

"Ik denk niet dat ik al ooit zo verzuurd ben boven gekomen. Maar ik wist dat ik mij erover moest hijsen en dat ik daarna nog even zou kunnen bekomen tot de sprint."

"Het was ook in mijn voordeel dat ik hier al een paar keer gesprint heb voor de zege. Volgens mij was Pogacar misschien wel de beste man in koers. Ik had hem zeker het podium en zelfs de zege gegund. Maar ik ben ongelooflijk blij dat het mij gelukt is. Hier heb ik zo hard voor gewerkt."