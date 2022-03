Girmay wint koers die niet op zijn planning stond: "Pas vrijdag knoop doorgehakt"

"Vrijdag had ik niet zo'n resultaat verwacht in de E3. Maar vandaag ging het uitzonderlijk goed. Ik heb er geen woorden voor."

"Ik zakte gewoon naar hier af voor een goed resultaat. En voor wat meer ervaring. Maar nu ben ik heel blij dat ik heb beslist om in Gent-Wevelgem te starten. Ik rij heel graag in België."

Pas na zijn sterke resultaat in de E3 (4e) werd de Eritreeër last minute naar Gent-Wevelgem gestuurd. "We hadden nog maar net mijn plannen gewijzigd om hier te starten, pas vrijdagavond werd de knoop doorgehakt", zei hij.

"Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, het is ongelofelijk. Ik had dit echt niet verwacht", zei een breed glimlachende Biniam Girmay. Hij is de eerste Afrikaan die een kasseiklassieker kan winnen. "Dit is mooi voor de toekomst van het Afrikaanse wielrennen."

Girmay: "Iedereen keek naar Van Aert"

Even leek het erop dat Girmay te vroeg was aangegaan in de sprint. "Er waren sterke jongens mee om tegen te sprinten, dus ik was wat bang. Maar in de laatste 250 meter had ik er vertrouwen in, zeker omdat ik in de laatste positie zat. Die afstand is ideaal voor mij."



"Op de Kemmelberg voelde ik me niet zo comfortabel op de kasseien, maar het ging steeds beter. Ik heb slim proberen te koersen, want iedereen keek naar Van Aert."

Girmay gooide vorig jaar op het WK in Leuven al hoge ogen met een 2e plek bij de beloften. Toen brak er als een volksfeest uit in Eritrea. Hoe zal de ontvangst nu dan wel niet zijn? "Het wordt een warm welkom", aldus Girmay. "We zullen wel zien."

Na een kleine vakantie mikt Girmay op de Giro. "Dat is het grote doel van het seizoen. Volgend jaar zien we elkaar misschien terug in België. Ooit wil ik graag Milaan-Sanremo of Parijs-Roubaix winnen. En ritzeges in een grote ronde."