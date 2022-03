Wielergeschiedenis ! Debutant Biniam Girmay is de eerste Afrikaanse winnaar in Gent-Wevelgem

16:52 16 uur 52. Christophe Laporte wordt net als in de E3 tweede, maar zijn grote glimlach van toen heeft nu plaatsgemaakt voor een pruillip. . Christophe Laporte wordt net als in de E3 tweede, maar zijn grote glimlach van toen heeft nu plaatsgemaakt voor een pruillip.

16:51 16 uur 51. Uitslag. 1. Girmay 2. Laporte 3. Van Gestel 4. Stuyven 5. Kragh Andersen 6. Merlier . Uitslag 1. Girmay

2. Laporte

3. Van Gestel

4. Stuyven

5. Kragh Andersen

6. Merlier

16:50 16 uur 50. Dit is wielergeschiedenis! José De Cauwer. Dit is wielergeschiedenis! José De Cauwer

16:49 16 uur 49 match afgelopen Girmay wint! Biniam Girmay ging van ver aan, zag Laporte nog fel opzetten, maar de Eritreeër houdt het toch. Bij zijn debuut wint hij meteen Gent-Wevelgem.

16:49 16 uur 49. Laporte, Van Gestel, Stuyven en Girmay... in die volgorde gaan ze de sprint in. . Laporte, Van Gestel, Stuyven en Girmay... in die volgorde gaan ze de sprint in.

16:49 16 uur 49. Kragh Andersen komt snel dichterbij, zeker omdat het vooraan nu heel traag gaat. Maar het zou voldoende moeten zijn. . Kragh Andersen komt snel dichterbij, zeker omdat het vooraan nu heel traag gaat. Maar het zou voldoende moeten zijn.

16:48 Laatste km. Onder de rode vod hebben de andere Laporte de kop opgedrongen. Girmay heeft zich in laatste positie gezet. . 16 uur 48. Laatste km. Onder de rode vod hebben de andere Laporte de kop opgedrongen. Girmay heeft zich in laatste positie gezet.

16:48 16 uur 48. Kragh Andersen kijkt eerder achterom dan vooruit. Dat zegt voldoende over zijn illusies op de zege, zeker? . Kragh Andersen kijkt eerder achterom dan vooruit. Dat zegt voldoende over zijn illusies op de zege, zeker?

16:47 16 uur 47. Vanuit het peloton schiet Kragh Andersen nog weg. Dat wordt dan voor de 5e plaats. . Vanuit het peloton schiet Kragh Andersen nog weg. Dat wordt dan voor de 5e plaats.

16:46 16 uur 46. Gianni Vermeersch perst er nog een laatste inspanning uit, maar het verschil loopt nu niet meer terug. De winnaar zal voorin zitten. . Gianni Vermeersch perst er nog een laatste inspanning uit, maar het verschil loopt nu niet meer terug. De winnaar zal voorin zitten.

16:46 16 uur 46. Op 3 kilometer van de finish is het verschil 19 seconden. Het kan nog voor het peloton, maar het wordt heel nipt. . Op 3 kilometer van de finish is het verschil 19 seconden. Het kan nog voor het peloton, maar het wordt heel nipt.

16:45 16 uur 45. Het begint hier warm te worden in de cabine. José De Cauwer. Het begint hier warm te worden in de cabine. José De Cauwer

16:44 Tijdsverschil. Vooral dankzij Küng wordt er aan de achterstand geknabbeld. Nog 25 seconden. Wel nog minder dan 4 kilometer. Wordt het een prangertje? . 16 uur 44. Tijdsverschil Vooral dankzij Küng wordt er aan de achterstand geknabbeld. Nog 25 seconden. Wel nog minder dan 4 kilometer. Wordt het een prangertje?

16:42 16 uur 42.

16:41 16 uur 41. Van Gestel. Dries Van Gestel is op papier misschien de traagste, maar hij is zeker niet traag. In Kuurne werd hij 6e in de massasprint. Hij blijft zich in ieder geval smijten, gaat nog niet linkeballen. . Van Gestel Dries Van Gestel is op papier misschien de traagste, maar hij is zeker niet traag. In Kuurne werd hij 6e in de massasprint. Hij blijft zich in ieder geval smijten, gaat nog niet linkeballen.

16:39 16 uur 39. Ik denk dat Van Aert liever heeft dat Laporte 2e wordt dan hijzelf. José De Cauwer. Ik denk dat Van Aert liever heeft dat Laporte 2e wordt dan hijzelf. José De Cauwer

16:37 Tijdsverschil. Het verschil tussen het kwartet en het peloton wordt weer een beetje kleiner: 32 seconden. Benoot gaat zich dan maar wat pesterig tussen de achtervolgers zetten. . 16 uur 37. Tijdsverschil Het verschil tussen het kwartet en het peloton wordt weer een beetje kleiner: 32 seconden. Benoot gaat zich dan maar wat pesterig tussen de achtervolgers zetten.

16:36 16 uur 36. Op deze strook met tegenwind en lichtjes bergop flirten ze nog altijd met de 50 km/u. Je krijgt het gevoel dat het binnen is voor de vier. Renaat Schotte vanop de motor. Op deze strook met tegenwind en lichtjes bergop flirten ze nog altijd met de 50 km/u. Je krijgt het gevoel dat het binnen is voor de vier. Renaat Schotte vanop de motor

16:34 16 uur 34. Er is nog geen sprake van pokeren bij de 4 vooraan. De ketting draait nog altijd mooi rond. Dat kan niet gezegd worden van de achtervolging, waar er af en toe een stok in de wielen wordt gestoken. . Er is nog geen sprake van pokeren bij de 4 vooraan. De ketting draait nog altijd mooi rond. Dat kan niet gezegd worden van de achtervolging, waar er af en toe een stok in de wielen wordt gestoken.

16:32 16 uur 32.

16:26 Zit de winnaar vooraan? Op 15 kilometer van Wevelgem blijft het kwartet Stuyven-Girmay-Laporte-Van Gestel uitlopen. Ze hebben een dikke halve minuut. Krijgen ze de achtervolging nog geregeld? . 16 uur 26. Zit de winnaar vooraan? Op 15 kilometer van Wevelgem blijft het kwartet Stuyven-Girmay-Laporte-Van Gestel uitlopen. Ze hebben een dikke halve minuut.



Krijgen ze de achtervolging nog geregeld?

16:25 16 uur 25. Groupama-FDJ staat er alleen voor in de achtervolging, tot ergernis van Küng. Alpecin-Fenix houdt zich voorlopig afzijdig. . Groupama-FDJ staat er alleen voor in de achtervolging, tot ergernis van Küng. Alpecin-Fenix houdt zich voorlopig afzijdig.

16:24 16 uur 24. Van Aert speelt nu de rol van ideale ploegmaat, alle uitvallen (zoals die van Campenaerts) neutraliserend. Maar is dat de juiste tactiek? Is Laporte sneller dan Girmay en Stuyven? . Van Aert speelt nu de rol van ideale ploegmaat, alle uitvallen (zoals die van Campenaerts) neutraliserend. Maar is dat de juiste tactiek? Is Laporte sneller dan Girmay en Stuyven?

16:23 16 uur 23. Laporte, Stuyven, Girmay en Van Gestel glippen weg. Laporte, Stuyven, Girmay en Van Gestel glippen weg

16:22 16 uur 22. Chasse patate voor Van Avermaet en Tiller. Het wordt uiteindelijk een groot peloton dat moet opboksen tegen de 4 vluchters (Van Gestel, Stuyven, Laporte en Girmay). . Chasse patate voor Van Avermaet en Tiller. Het wordt uiteindelijk een groot peloton dat moet opboksen tegen de 4 vluchters (Van Gestel, Stuyven, Laporte en Girmay).

16:22 16 uur 22. De renners passeren onder de Menenpoort in Ieper, waar meer dan 5 uur geleden de start van deze Gent-Wevelgem is gegeven. Alles is nog altijd speelbaar tussen de verschillende groepjes. . De renners passeren onder de Menenpoort in Ieper, waar meer dan 5 uur geleden de start van deze Gent-Wevelgem is gegeven. Alles is nog altijd speelbaar tussen de verschillende groepjes.

16:21 16 uur 21. Ik denk dat Van Avermaet en Tiller het lastig zullen krijgen. José De Cauwer. Ik denk dat Van Avermaet en Tiller het lastig zullen krijgen. José De Cauwer

16:19 16 uur 19. Nieuwe aanvallen. De groep-Merlier staat toch op het punt weer aan te sluiten, maar vooraan muizen Girmay, Van Gestel, Laporte en Stuyven ervanonder. Van Avermaet en Tiller willen de brug slaan. . Nieuwe aanvallen De groep-Merlier staat toch op het punt weer aan te sluiten, maar vooraan muizen Girmay, Van Gestel, Laporte en Stuyven ervanonder. Van Avermaet en Tiller willen de brug slaan.

16:17 De groep Van Aert krijgt het gezelschap van Philipsen, Kristoff en Démare. 16 uur 17. De groep Van Aert krijgt het gezelschap van Philipsen, Kristoff en Démare

16:17 16 uur 17. Wie zit in de eerste groep? Van Aert, Benoot, Laporte, Pedersen, Stuyven, Asgreen, Van Baarle, Mohoric, Kragh Andersen, Van Avemaet, Démare, Garcia Cortina, Van Gestel, Turgis, Mezgec, Küng, Petit, Philipsen, Girmay, Kristoff . Wie zit in de eerste groep? Van Aert, Benoot, Laporte, Pedersen, Stuyven, Asgreen, Van Baarle, Mohoric, Kragh Andersen, Van Avemaet, Démare, Garcia Cortina, Van Gestel, Turgis, Mezgec, Küng, Petit, Philipsen, Girmay, Kristoff

16:15 16 uur 15. De groep-Merlier lijkt terrein te verliezen. De groep Van Aert is aangegroeid tot zo'n 15 à 20 renners. Philipsen, Pedersen, Démare en Girmay zijn er - naast Van Aert zelf - qua snelle mannen bij. . De groep-Merlier lijkt terrein te verliezen. De groep Van Aert is aangegroeid tot zo'n 15 à 20 renners. Philipsen, Pedersen, Démare en Girmay zijn er - naast Van Aert zelf - qua snelle mannen bij.

16:15 16 uur 15. Van Aert en Asgreen willen het tempo niet laten zakken. Van Aert en Asgreen willen het tempo niet laten zakken

16:14 16 uur 14. Net wanneer ze willen aansluiten, versnelt Van Aert zelf nog eens. Zonder succes. . Net wanneer ze willen aansluiten, versnelt Van Aert zelf nog eens. Zonder succes.

16:13 16 uur 13. Gianni Vermeersch doet bijna wanhopige pogingen om Merlier tot in de 2e groep te krijgen. Ze krijgen het gezelschap van de altijd werklustige Campenaerts. . Gianni Vermeersch doet bijna wanhopige pogingen om Merlier tot in de 2e groep te krijgen. Ze krijgen het gezelschap van de altijd werklustige Campenaerts.

16:12 16 uur 12. De anderen vinden dat Jumbo-Visma het werk moet opknappen vooraan en dus zijn de kopbeurten van Pedersen, Asgreen en co weinig overtuigend. Zo dreigt het allemaal samen te komen. . De anderen vinden dat Jumbo-Visma het werk moet opknappen vooraan en dus zijn de kopbeurten van Pedersen, Asgreen en co weinig overtuigend. Zo dreigt het allemaal samen te komen.

16:10 16 uur 10. Situatie. De 8 koplopers: Van Aert, Benoot, Laporte, Mohoric, Kragh Andersen, Asgreen, Van Baarle en Pedersen. Ze hebben een voorsprong van zo'n 100 meter op de volgende groep. Een groep met de aalvlugge Merlier zit ook niet ver. . Situatie De 8 koplopers: Van Aert, Benoot, Laporte, Mohoric, Kragh Andersen, Asgreen, Van Baarle en Pedersen. Ze hebben een voorsprong van zo'n 100 meter op de volgende groep. Een groep met de aalvlugge Merlier zit ook niet ver.

16:09 Van Aert heel even alleen, Asgreen en co sluiten snel aan. 16 uur 09. Van Aert heel even alleen, Asgreen en co sluiten snel aan

16:09 16 uur 09. Benoot en Van Baarle komen vooraan ook aansluiten. Zo komen we tot een achttal, waarvan 3 van Jumbo-Visma. Dat moeten ze kunnen uitbuiten. . Benoot en Van Baarle komen vooraan ook aansluiten. Zo komen we tot een achttal, waarvan 3 van Jumbo-Visma. Dat moeten ze kunnen uitbuiten.

16:08 16 uur 08. Asgreen, Pedersen, Laporte, Mohoric en Kragh Andersen vatten Van Aert toch snel bij de kraag. Daarachter volgen allerlei kleine groepjes. We zullen het gebruikelijke zenuwspel krijgen in de finale van Gent-Wevelgem. . Asgreen, Pedersen, Laporte, Mohoric en Kragh Andersen vatten Van Aert toch snel bij de kraag. Daarachter volgen allerlei kleine groepjes. We zullen het gebruikelijke zenuwspel krijgen in de finale van Gent-Wevelgem.

16:08 16 uur 08. Het zou wel een nummer zijn! José De Cauwer. Het zou wel een nummer zijn! José De Cauwer

16:08 16 uur 08. Van Aert trekt toch in zijn eentje door. Een tijdrit van 33 kilometer tegen een nog altijd vrij grote groep. Begin er maar aan! . Van Aert trekt toch in zijn eentje door. Een tijdrit van 33 kilometer tegen een nog altijd vrij grote groep. Begin er maar aan!

16:08 16 uur 08. Van Aert imponeert op de laatste keer Kemmelberg. Van Aert imponeert op de laatste keer Kemmelberg

16:07 Top Kemmel. Asgreen, Laporte, Pedersen en dan verderop Van Baarle. Dat zijn de eerste achtervolgers op Van Aert. . 16 uur 07. Top Kemmel Asgreen, Laporte, Pedersen en dan verderop Van Baarle. Dat zijn de eerste achtervolgers op Van Aert.

16:06 16 uur 06. Op machtige wijze zet Van Aert het recht. Niemand kan hem volgen. Maar is het slim om alleen weg te rijden? . Op machtige wijze zet Van Aert het recht. Niemand kan hem volgen. Maar is het slim om alleen weg te rijden?

16:06 16 uur 06. Van Aert moet van ver komen bij de start van de Kemmelberg. Toch een inschattingsfoutje. Of was er meer aan de hand? . Van Aert moet van ver komen bij de start van de Kemmelberg. Toch een inschattingsfoutje. Of was er meer aan de hand?

16:05 16 uur 05.

16:04 16 uur 04. Pidcock kansloos? Het peloton is toch nog zo'n 30 renners groot, maar op de Kemmelberg zal het ongetwijfeld uit elkaar spatten. Een tweede peloton, met onder meer Pidcock en Naesen, zal net te laat komen. Het verschil is 20 seconden. . Pidcock kansloos? Het peloton is toch nog zo'n 30 renners groot, maar op de Kemmelberg zal het ongetwijfeld uit elkaar spatten. Een tweede peloton, met onder meer Pidcock en Naesen, zal net te laat komen. Het verschil is 20 seconden.

16:00 16 uur . Benoot is weer tot de orde geroepen. Küng maakt nu tempo voor Démare. De laatste keer Kemmelberg komt eraan! . Benoot is weer tot de orde geroepen. Küng maakt nu tempo voor Démare. De laatste keer Kemmelberg komt eraan!

15:59 15 uur 59. Met Pedersen heeft Benoot niet de ideale metgezel meegekregen. . Met Pedersen heeft Benoot niet de ideale metgezel meegekregen.

15:59 15 uur 59. Benoot trekt stevig door op de Baneberg. Benoot trekt stevig door op de Baneberg

15:55 Benoot valt aan. De Baneberg is het moment van Benoot. Die zo hoopt met voorsprong aan de Kemmelberg te kunnen beginnen en zo misschien Van Aert nog wat hand-en-spandiensten te kunnen toestoppen. . 15 uur 55. Benoot valt aan De Baneberg is het moment van Benoot. Die zo hoopt met voorsprong aan de Kemmelberg te kunnen beginnen en zo misschien Van Aert nog wat hand-en-spandiensten te kunnen toestoppen.

15:53 15 uur 53. We beginnen aan het laatste triootje beklimmingen, met de Scherpenberg, Baneberg en laatste keer Kemmelberg. Bij die laatste doortocht wordt het steilste stuk - de ossuaire - aangedaan. . We beginnen aan het laatste triootje beklimmingen, met de Scherpenberg, Baneberg en laatste keer Kemmelberg. Bij die laatste doortocht wordt het steilste stuk - de ossuaire - aangedaan.

15:50 15 uur 50. Benoot en Van Avermaet hebben gezien dat ze niet meekunnen met de besten op de Kemmelberg en dus willen ze anticiperen. Dat laten de luitenanten van Démare niet zomaar gebeuren. . Benoot en Van Avermaet hebben gezien dat ze niet meekunnen met de besten op de Kemmelberg en dus willen ze anticiperen. Dat laten de luitenanten van Démare niet zomaar gebeuren.

15:50 15 uur 50. Wie in die 2e groep zit, krijgt nog maar eens een herkansing. Maar hoe vaak kun je daarvoor slagen? Karl Vannieuwkerke. Wie in die 2e groep zit, krijgt nog maar eens een herkansing. Maar hoe vaak kun je daarvoor slagen? Karl Vannieuwkerke

15:49 15 uur 49. In het "peloton" loopt de ketting niet echt gesmeerd. Je denkt elk moment dat ze zullen terugkeren, maar het gaat toch niet van harte. . In het "peloton" loopt de ketting niet echt gesmeerd. Je denkt elk moment dat ze zullen terugkeren, maar het gaat toch niet van harte.

15:47 15 uur 47. 3 nieuwe namen helemaal vooraan, met Van Aert als meest opmerkelijke, samen met Turner en Kirsch. Het is opnieuw Asgreen die de 2 groepen weer doet samensmelten. . 3 nieuwe namen helemaal vooraan, met Van Aert als meest opmerkelijke, samen met Turner en Kirsch. Het is opnieuw Asgreen die de 2 groepen weer doet samensmelten.

15:46 15 uur 46. Laporte, Campenaerts en Turgis hebben maar zo'n 50 meter. Asgreen spaart zijn krachten niet. De Deen rijdt het laatste gaatje dicht. . Laporte, Campenaerts en Turgis hebben maar zo'n 50 meter. Asgreen spaart zijn krachten niet. De Deen rijdt het laatste gaatje dicht.

15:46 Een mooie groepje met Van Aert en Asgreen aan kop na de 2e keer Kemmel. 15 uur 46. Een mooie groepje met Van Aert en Asgreen aan kop na de 2e keer Kemmel

15:45 15 uur 45. In de achtergrond probeert Pidcock in zijn eentje naar de groep-Van Aert te rijden. Trentin zit ook in dat trosje renners, maar hij blijft gewoon zitten. . In de achtergrond probeert Pidcock in zijn eentje naar de groep-Van Aert te rijden. Trentin zit ook in dat trosje renners, maar hij blijft gewoon zitten.

15:43 15 uur 43. In de nasleep van de Kemmelberg gaat Laporte versnellen. Dat weet Campenaerts wel te smaken en ook Turgis klinkt zich vast aan dat tweetal. . In de nasleep van de Kemmelberg gaat Laporte versnellen. Dat weet Campenaerts wel te smaken en ook Turgis klinkt zich vast aan dat tweetal.

15:43 15 uur 43. Nieuwe kopgroep na de 2e keer Kemmelberg met Asgreen en Van Aert. Nieuwe kopgroep na de 2e keer Kemmelberg met Asgreen en Van Aert

15:42 Top van de Kemmel. Asgreen, Van Aert, Pedersen, Campenaerts en Démare. In die volgorde komen ze over de kam van de Kemmelberg. . 15 uur 42. Top van de Kemmel Asgreen, Van Aert, Pedersen, Campenaerts en Démare. In die volgorde komen ze over de kam van de Kemmelberg.

15:42 15 uur 42. Achterin gaat het te snel voor Jakobsen. Hij hangt er nog ternauwernood aan. Renaat Schotte vanop de motor. Achterin gaat het te snel voor Jakobsen. Hij hangt er nog ternauwernood aan. Renaat Schotte vanop de motor

15:42 15 uur 42. Van Aert en Asgreen gaan versnellen. Ook Campenaerts probeert mee te schuiven. . Van Aert en Asgreen gaan versnellen. Ook Campenaerts probeert mee te schuiven.

15:41 Kemmelberg. Trek-Segrafredo bepaalt het ritme op de Kemmelberg. Wout van Aert is nooit veraf en ook Démare maakt een goeie indruk. . 15 uur 41. Kemmelberg Trek-Segrafredo bepaalt het ritme op de Kemmelberg. Wout van Aert is nooit veraf en ook Démare maakt een goeie indruk.

15:40 Sénéchal laat de rest rijden. 15 uur 40. Sénéchal laat de rest rijden

15:39 15 uur 39. Arjen Livyns neemt de rol van Le Gac over als lokaas voor het peloton. Met een paar seconden voorsprong begint hij aan de Kemmelberg. . Arjen Livyns neemt de rol van Le Gac over als lokaas voor het peloton. Met een paar seconden voorsprong begint hij aan de Kemmelberg.

15:38 15 uur 38. Einde voor Sénéchal. Florian Sénéchal parkeert zich in de kant. De aas van Quick Step-Alpha Vinyl wijst naar zijn buik bij de dokter. The Wolfpack zal een andere afwerker moeten zoeken. . Einde voor Sénéchal Florian Sénéchal parkeert zich in de kant. De aas van Quick Step-Alpha Vinyl wijst naar zijn buik bij de dokter. The Wolfpack zal een andere afwerker moeten zoeken.

15:35 15 uur 35. Snelle mannen als Jakobsen en Merlier hebben de slag voorlopig overleefd. Van Groenewegen niet meteen een spoor meer sinds zijn lekke band. . Snelle mannen als Jakobsen en Merlier hebben de slag voorlopig overleefd. Van Groenewegen niet meteen een spoor meer sinds zijn lekke band.

15:33 De kopgroep wordt gegrepen. 15 uur 33. De kopgroep wordt gegrepen

15:33 15 uur 33. Als dát alles is wat er nog in koers is, dan zijn het er niet zoveel meer. Ondanks die windstilte. José De Cauwer. Als dát alles is wat er nog in koers is, dan zijn het er niet zoveel meer. Ondanks die windstilte. José De Cauwer

15:31 15 uur 31. Le Gac probeert vanuit de kopgroep toch nog wat meer voorsprong uit te bouwen met het oog op de 2e doortocht door de heuveltjes. . Le Gac probeert vanuit de kopgroep toch nog wat meer voorsprong uit te bouwen met het oog op de 2e doortocht door de heuveltjes.

15:31 15 uur 31. TotalEnergies, in de persoon van Bodnar, dicht het gaatje met de groep met Mohoric en Asgreen. Nog voor de Monteberg kunnen we aan een nieuw hoofdstuk van ons boek beginnen. . TotalEnergies, in de persoon van Bodnar, dicht het gaatje met de groep met Mohoric en Asgreen. Nog voor de Monteberg kunnen we aan een nieuw hoofdstuk van ons boek beginnen.

15:28 15 uur 28. Vooraan draait het niet meer zoals het zou moeten. Ze komen dichter. Karl Vannieuwkerke. Vooraan draait het niet meer zoals het zou moeten. Ze komen dichter. Karl Vannieuwkerke

15:25 Tijdsverschil. De achterstand van het peloton is 25 seconden. Over 10 kilometer beginnen we aan de 2e beklimming van de Monteberg. . 15 uur 25. Tijdsverschil De achterstand van het peloton is 25 seconden. Over 10 kilometer beginnen we aan de 2e beklimming van de Monteberg.

15:22 15 uur 22. Groep 1 vs groep 2. De originele vluchters zijn allemaal gegrepen door de groep met Mohoric, Van Avermaet en Asgreen. Daarachter is het een enkeling van TotalEnergies die zijn kas leegrijdt. Gevaarlijke situatie. . Groep 1 vs groep 2 De originele vluchters zijn allemaal gegrepen door de groep met Mohoric, Van Avermaet en Asgreen. Daarachter is het een enkeling van TotalEnergies die zijn kas leegrijdt. Gevaarlijke situatie.

15:21 15 uur 21. Teunissen komt op kop en laat meteen het tempo drukken. Het is duidelijk dat ze bij Jumbo-Visma maar 1 troefkaart willen spelen: Van Aert. . Teunissen komt op kop en laat meteen het tempo drukken. Het is duidelijk dat ze bij Jumbo-Visma maar 1 troefkaart willen spelen: Van Aert.

15:20 15 uur 20. Mohoric en Asgreen willen wegblijven. Van Avermaet zal dat ook wel willen. José De Cauwer. Mohoric en Asgreen willen wegblijven. Van Avermaet zal dat ook wel willen. José De Cauwer

15:20 Jacobs heeft zin om even alleen te rijden. 15 uur 20. Jacobs heeft zin om even alleen te rijden

15:19 Lekke band. Dylan Groenewegen rijdt lek op een slecht moment. Net wanneer zijn ploeg BikeExchange de achtervolging aan het leiden was. . 15 uur 19. Lekke band Dylan Groenewegen rijdt lek op een slecht moment. Net wanneer zijn ploeg BikeExchange de achtervolging aan het leiden was.

15:18 Christmas Truce. Alles op een zakdoek op de 2e grindstrook of Plugstreet van de dag. Johan Jacobs, als ex-veldrijder in zijn sas op de stukken onverhard, heeft helemaal vooraan wat afstand genomen. . 15 uur 18. Christmas Truce Alles op een zakdoek op de 2e grindstrook of Plugstreet van de dag. Johan Jacobs, als ex-veldrijder in zijn sas op de stukken onverhard, heeft helemaal vooraan wat afstand genomen.

15:15 Hill 63. De koplopers beginnen met 20 seconden op de achtervolgende groep aan de eerste van drie Plugstreets. De 18 namen uit die elitegroep: Teunissen, Van Hooydonck, Démare, Campenaerts, Beullens, Asgreen, Pasqualon, Girmay, Van Avermaet, Dewulf, Le Gac, Mohoric, Turner, Van Baarle, Theuns, Kirsch, Vergaerde en Dillier. . 15 uur 15. Hill 63 De koplopers beginnen met 20 seconden op de achtervolgende groep aan de eerste van drie Plugstreets.



De 18 namen uit die elitegroep: Teunissen, Van Hooydonck, Démare, Campenaerts, Beullens, Asgreen, Pasqualon, Girmay, Van Avermaet, Dewulf, Le Gac, Mohoric, Turner, Van Baarle, Theuns, Kirsch, Vergaerde en Dillier.

15:11 15 uur 11. De achtervolging in het peloton wordt geregeld door de vereende krachten van TotalEnergies en BikeExchange. . De achtervolging in het peloton wordt geregeld door de vereende krachten van TotalEnergies en BikeExchange.

15:10 15 uur 10. De renners van Jumbo-Visma zijn Teunissen en Van Hooydonck. We herkennen ook nog onder meer Dillier, Démare Asgreen, Van Baarle, Theuns en Beullens. . De renners van Jumbo-Visma zijn Teunissen en Van Hooydonck. We herkennen ook nog onder meer Dillier, Démare Asgreen, Van Baarle, Theuns en Beullens.

15:10 15 uur 10. Groot groepje met Van Avermaet, Asgreen en Mohoric rijdt weg. Groot groepje met Van Avermaet, Asgreen en Mohoric rijdt weg

15:09 15 uur 09. Een interessante groep met onder meer Van Avermaet (die ook nog Dewulf heeft) en Mohoric, maar wie zal hier het werk opknappen. Desondanks is het verschil met het peloton (of wat daar nog van overschiet) een halve minuut. . Een interessante groep met onder meer Van Avermaet (die ook nog Dewulf heeft) en Mohoric, maar wie zal hier het werk opknappen. Desondanks is het verschil met het peloton (of wat daar nog van overschiet) een halve minuut.

15:08 Een groepje met Van Avermaet en Mohoric trekt ten aanval. 15 uur 08. Een groepje met Van Avermaet en Mohoric trekt ten aanval

15:07 15 uur 07. Het wordt héél moeilijk voor de echte sprinters om straks nog mee te zijn in de finale. Karl Vannieuwkerke. Het wordt héél moeilijk voor de echte sprinters om straks nog mee te zijn in de finale. Karl Vannieuwkerke

15:06 Pech voor Ballerini en Roosen. 15 uur 06. Pech voor Ballerini en Roosen

15:06 15 uur 06. In een overgangsstuk rijdt een groepje met mooie namen weg: Van Avermaet, Campenaerts, Girmay en Mohoric zijn erbij. Van Aert heeft 2 ploegmaats meegestuurd. . In een overgangsstuk rijdt een groepje met mooie namen weg: Van Avermaet, Campenaerts, Girmay en Mohoric zijn erbij. Van Aert heeft 2 ploegmaats meegestuurd.

15:05 15 uur 05.

15:04 Mechanische pech. "Wat gebeurt hier allemaal?", stoot José De Cauwer uit. Her en der staan renners plots aan de kant met materiaalpech. Ballerini kan op weg geholpen worden door een verzorger van de ploeg, Timo Roosen heeft een groter probleem met zijn slappe ketting. . 15 uur 04. Mechanische pech "Wat gebeurt hier allemaal?", stoot José De Cauwer uit. Her en der staan renners plots aan de kant met materiaalpech. Ballerini kan op weg geholpen worden door een verzorger van de ploeg, Timo Roosen heeft een groter probleem met zijn slappe ketting.

15:04 15 uur 04. Toch al flinke verbrokkeling na de eerste keer Kemmelberg. Toch al flinke verbrokkeling na de eerste keer Kemmelberg

15:03 Tijdsverschil. Niet vergeten dat er nog altijd 6 leiders zijn (Saugstad is weer ingelopen). Robeet, Wallays, De Vylder, Arndt, Konychev en Jacobs houden 40 seconden voorsprong over. . 15 uur 03. Tijdsverschil Niet vergeten dat er nog altijd 6 leiders zijn (Saugstad is weer ingelopen). Robeet, Wallays, De Vylder, Arndt, Konychev en Jacobs houden 40 seconden voorsprong over.

15:03 15 uur 03. Sagan moet er al af. Het zullen toch omeletjes worden vanavond in plaats van rauwe eieren. Karl Vannieuwkerke. Sagan moet er al af. Het zullen toch omeletjes worden vanavond in plaats van rauwe eieren. Karl Vannieuwkerke

15:02 15 uur 02. Van Aert weigert de kat uit de boom te kijken. Een aanval van Kirsch en Turner - toch niet de grootste namen - volstaat om mee te springen. . Van Aert weigert de kat uit de boom te kijken. Een aanval van Kirsch en Turner - toch niet de grootste namen - volstaat om mee te springen.

15:01 15 uur 01. De Kemmelberg heeft al meteen voor een paar breukjes in het peloton gezorgd. De groep rond Van Aert is maar zo'n 30 renners groot. . De Kemmelberg heeft al meteen voor een paar breukjes in het peloton gezorgd. De groep rond Van Aert is maar zo'n 30 renners groot.

15:01 15 uur 01. Toch al meteen veel nervositeit bij de eerste keer Kemmelberg. Van Aert toonde zich ook al meteen. José De Cauwer. Toch al meteen veel nervositeit bij de eerste keer Kemmelberg. Van Aert toonde zich ook al meteen. José De Cauwer

14:59 Kemmelberg. De verwachte namen komen op de eerste keer Kemmelberg meteen bovenaan bovendrijven. Wout van Aert rondt als eerste de top. Wie geen goeie beurt maakten: Tiesj Benoot en Victor Campenaerts. Maar de koers is nog lang. Nog 2 keer Kemmelberg bijvoorbeeld. Maar eerst de Plugstreets! . 14 uur 59. Kemmelberg De verwachte namen komen op de eerste keer Kemmelberg meteen bovenaan bovendrijven. Wout van Aert rondt als eerste de top. Wie geen goeie beurt maakten: Tiesj Benoot en Victor Campenaerts. Maar de koers is nog lang. Nog 2 keer Kemmelberg bijvoorbeeld. Maar eerst de Plugstreets!

14:59 14 uur 59. Narvaez valt voor de eerste keer Kemmelberg, gretige Van Aert test al eens de benen. Narvaez valt voor de eerste keer Kemmelberg, gretige Van Aert test al eens de benen

14:57 Narvaez gaat neer. Ook in het peloton gaat het mis bij het opdraaien van de Kemmel. Narvaez gaat tegen de grond. De dokters schieten hem meteen ter hulp. Van Aert kon de val maar net vermijden. . 14 uur 57. Narvaez gaat neer Ook in het peloton gaat het mis bij het opdraaien van de Kemmel. Narvaez gaat tegen de grond. De dokters schieten hem meteen ter hulp. Van Aert kon de val maar net vermijden.

14:55 Mechanische pech. Bij het opdraaien van de Kemmelberg weigert de fiets van Lars Saugstad dienst. De arme Noor ziet zijn vlucht zo op een nogal lullige manier ten einde komen. . 14 uur 55. Mechanische pech Bij het opdraaien van de Kemmelberg weigert de fiets van Lars Saugstad dienst. De arme Noor ziet zijn vlucht zo op een nogal lullige manier ten einde komen.

14:55 14 uur 55. De Monteberg zorgt voor nieuwe namen aan kop van het peloton: Ineos kun je hier wel verwachten, maar bij Groupama-FDJ hebben ze ook veel vertrouwen in Arnaud Démare. De Fransman is wat onder de radar naar hier gekomen, maar hij stond wel al 2 keer op het podium van Gent-Wevelgem. . De Monteberg zorgt voor nieuwe namen aan kop van het peloton: Ineos kun je hier wel verwachten, maar bij Groupama-FDJ hebben ze ook veel vertrouwen in Arnaud Démare. De Fransman is wat onder de radar naar hier gekomen, maar hij stond wel al 2 keer op het podium van Gent-Wevelgem.

14:54 14 uur 54. Van Moer betrokken bij een val, ook Gradek heeft flink wat schaafwonden. Van Moer betrokken bij een val, ook Gradek heeft flink wat schaafwonden

14:52 14 uur 52. José en ik hebben gewed: als Sagan vandaag voor de 4e keer Gent-Wevelgem wint, dan eet ik zijn 10 eieren rauw op. Weliswaar in een Rodenbach. Karl Vannieuwkerke. José en ik hebben gewed: als Sagan vandaag voor de 4e keer Gent-Wevelgem wint, dan eet ik zijn 10 eieren rauw op. Weliswaar in een Rodenbach. Karl Vannieuwkerke

14:51 Stevige schaafwonden op de schouder van de Pool Gradek. 14 uur 51. Stevige schaafwonden op de schouder van de Pool Gradek

14:50 Nieuwe valpartij. Ze gaan opnieuw tegen de grond. De Pool Gradek is even groggy, hij lijkt niet veel zin te hebben om nog voort te rijden. Ook Brent Van Moer was erbij betrokken, maar bij hem valt de schade schijnbaar mee. . 14 uur 50. Nieuwe valpartij Ze gaan opnieuw tegen de grond. De Pool Gradek is even groggy, hij lijkt niet veel zin te hebben om nog voort te rijden. Ook Brent Van Moer was erbij betrokken, maar bij hem valt de schade schijnbaar mee.

14:50 14 uur 50. Jumbo-Visma trekt tempo omhoog op de Baneberg: “De vaart zit er in”. Jumbo-Visma trekt tempo omhoog op de Baneberg: “De vaart zit er in”

14:49 14 uur 49. De grote jongens zijn bij de pinken wanneer Van Aert met zijn staart kwispelt. Asgreen en Mohoric volgen gezwind. . De grote jongens zijn bij de pinken wanneer Van Aert met zijn staart kwispelt. Asgreen en Mohoric volgen gezwind.

14:49 Baneberg. Op de Baneberg zien we de Red Bull-helm van Wout van Aert voor het eerst zijn opwachting maken helemaal vooraan het peloton. Voor zijn ploegmaat Affini, die al veel gewerkt heeft, wordt deze klim zijn Waterloo. . 14 uur 49. Baneberg Op de Baneberg zien we de Red Bull-helm van Wout van Aert voor het eerst zijn opwachting maken helemaal vooraan het peloton. Voor zijn ploegmaat Affini, die al veel gewerkt heeft, wordt deze klim zijn Waterloo.

14:49 Van Aert toont zich voor het eerst vooraan. 14 uur 49. Van Aert toont zich voor het eerst vooraan

14:46 14 uur 46. De "Bananenberg". De Baneberg werd "wereldberoemd" dankzij Jan-Willem van Schip, die na zijn vlucht in Gent-Wevelgem van 2018 het heuveltje nietsvermoedend omdoopte tot "Bananenberg". Vandaag is de Nederlander er trouwens niet bij. . De "Bananenberg" De Baneberg werd "wereldberoemd" dankzij Jan-Willem van Schip, die na zijn vlucht in Gent-Wevelgem van 2018 het heuveltje nietsvermoedend omdoopte tot "Bananenberg". Vandaag is de Nederlander er trouwens niet bij.

14:44 14 uur 44. Vanmarcke heeft nog inhaalwerk te doen. Vanmarcke heeft nog inhaalwerk te doen

14:43 Florian Sénéchal likt zijn wonden in de achtervolging. 14 uur 43. Florian Sénéchal likt zijn wonden in de achtervolging

14:41 14 uur 41. De moeilijkheidsgraad van de beklimmingen neemt hand over hand toe, met straks de Baneberg, daarna de Monteberg en vervolgens een eerste keer de Kemmelberg. . De moeilijkheidsgraad van de beklimmingen neemt hand over hand toe, met straks de Baneberg, daarna de Monteberg en vervolgens een eerste keer de Kemmelberg.

14:39 14 uur 39. Pidcock net op tijd. Een laatste groep, met Tom Pidcock, komt vlak voor de Scherpenberg toch weer aansluiten, als een van de allerlaatsten. Daniel Oss is er niet mee bij. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis na die massale valpartij. . Pidcock net op tijd Een laatste groep, met Tom Pidcock, komt vlak voor de Scherpenberg toch weer aansluiten, als een van de allerlaatsten.



Daniel Oss is er niet mee bij. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis na die massale valpartij.