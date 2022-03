Gehoord in Extra Time Koers: "Onbegrijpelijk dat Roglic maar als 20e de Poggio opdraaide"

In Extra Time Koers wordt dit voorjaar elke week de wieleractualiteit besproken. Gisteren schoven Dirk De Wolf, Marc Sergeant, Jasper De Buyst en Bram Tankink mee aan de tafel van Ruben Van Gucht. Het panel blikte terug op de (magere) rol van Roglic en de befaamde "dropper post" in Milaan-Sanremo. Dichter bij huis werd vooral de hectische finale van de Minerva Classic Brugge-De Panne onder de loep genomen.

Was de finale van Brugge-De Panne te gevaarlijk? "Ja"

"Was de finale van de Minerva Classic Brugge-De Panne te gevaarlijk?" "Ja", antwoordde Biniam Girmay stellig tijdens de ja/neen-vragen aan het begin van de uitzending van Extra Time Koers. De Eritreeër was zelf van de partij in de zenuwachtige finale van de sprintklassieker. "Het is al jaren een discussie", legde Jasper De Buyst gisteren uit in Extra Time Koers. "Het is moeilijk om een parcours zonder obstakels uit te tekenen. Maar er zijn altijd gevaarlijke situaties die vermeden kunnen worden door meer afsluitingen of signalisatie. Dat was ook het geval in Brugge-De Panne. Het is jammer dat die dingen niet opgenomen worden." "De wegen lenen zich niet altijd tot een risicovrije omgeving, daar kan niemand iets aan doen. Maar de organisatie heeft steeds de verantwoordelijkheid om het risico zo veel mogelijk te verkleinen."

Het is aan de jury om vanaf nu enkele keren zeer streng op te treden. Jasper De Buyst, Lotto Soudal

Ook de renners zelf dragen een deel van die verantwoordelijkheid. Enkelingen gebruikten gisteren opnieuw onreglementair het fietspad als shortcut naar de kop van de wedstrijd. "De regel om het verhoogde fietspad niet te gebruiken is op zich een goede regel, maar die wordt haast niet meer toegepast."

"Het is aan de jury om vanaf nu enkele keren zeer streng op te treden tegen dit fietsgedrag. De verleiding bij de renners is door de straffeloosheid te groot geworden."

Had Roglic Van Aert beter moeten ondersteunen? "Ja"

Wout van Aert kreeg met Primoz Roglic een luxeknecht mee naar Milaan-Sanremo. Een week voordien hielp onze landgenoot de Sloveen aan de eindoverwinning in Parijs-Nice. In Italië zou een wederdienst volgen. "Bij Jumbo-Visma stelden ze Primoz Roglic aan om als schaduw van zijn landgenoot Tadej Pogacar te fungeren. Hij moest hem overal volgen om Van Aert dan te ondersteunen in de finale", wist Tankink. "Maar hij was niet op de afspraak." Bij het opdraaien van de Poggio schoten er nog 25 renners over. Roglic vatte de slotklim rond de twintigste plek aan. "Dat snap ik niet", vertelde Dirk De Wolf. "Roglic had daar altijd in de buurt van Van Aert moeten zitten." "Hij komt dan met een enorme inspanning naar voren gereden. Aan die versnelling zag je dat hij over goede benen beschikte. Maar die inspanning heeft hem te veel krachten gekost. Dat betaalde hij cash in het vervolg van de race." Een gemiste kans. "Roglic is meer een ronderenner dan een ééndagsrenner", sloot Marc Sergeant kort af.

Zal de "dropper post" blijven hangen in het peloton? "Neen"

Matej Mohoric deed zondag in Milaan-Sanremo nog maar eens zijn reputatie van meesterdaler alle eer aan. De Sloveen van Bahrain Victorious won de Italiaanse voorjaarsklassieker na een aanval in de afdaling van de Poggio, maar verraste nadien door te onthullen dat hij met een dropper post (een verstelbare zadelpen) rondreed. Dat de renners vanaf nu steevast met een droppersysteem aan de start komen, is volgens Bram Tankink nog niet aan de orde. "Voor het gros van de koersen zullen geen droppers in het peloton te bespeuren zijn. De specifieke wedstrijdsituatie in Milaan-Sanremo leent zich nu eenmaal tot die materiaalkeuze. De wedstrijd wordt grotendeels beslist in de afdaling." "Volgend jaar zal er daar dus nog wel eentje met een dropper post op de proppen komen. Maar het zal niet blijven hangen in alle andere koersen."

Als hij geen dropper had, was hij wellicht gevallen Bram Tankink

"Ik denk dat Mohoric zonder dropper ook gewoon wint", relativeerde Dirk De Wolf. "De Sloveen durft gewoon meer risico's nemen in een afdaling."

Zo flirtte Mohoric enkele keren met de vangrails. In de laatste meters van de afdaling ging de meesterdaler zelfs ei zo na uit de bocht. "Als hij daar geen dropper had gehad, was zijn fiets wellicht meer omhoog gewipt. Dan had hij opnieuw een valpartij zoals in de Giro (bekijk hieronder) gehad."

Het succesrecept van het "nieuwe" Lotto-Soudal verklaard

Met Marc Sergeant en Jasper De Buyst zaten er gisteren twee Lotto-Soudal-kenners aan de tafel van Extra Time Koers. Het duo gaf een unieke inkijk in de "reformatie" van Lotto-Soudal. "Een combinatie van professioneler materiaal, de terugkomst van Victor Campenaerts, de goede sfeer en de persoonlijke evolutie van enkele renners."

"Van der Poel krijgt meteen drie sterren voor de Ronde"