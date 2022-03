Na de ontgoocheling van Tokio 2020: "Veel aanstormend taekwondotalent"

Het duurde zijn tijd eer de 29-jarige Achab de ontgoocheling van de Spelen doorgespoeld had: "Ik voel me nu veel beter. Na Tokio heb ik de rest van het jaar geen wedstrijden meer gedaan. Ik ben blij dat we nu weer wedstrijden doen", vertelt de nummer 5 van de wereld in de -63 kg, die op de Spelen wel in de -68 kg moet vechten. Op die ranking staat hij 48e.



"Ik voel me goed nu: mentaal en fysiek loopt alles goed", zegt de wereldkampioen van 2015. In Lommel pakte hij afgelopen weekend alvast brons tot de -63 kg. Asemani, die Tokio niet haalde, pakte het goud in de klasse tot 57 kg. Zij was in 2016 nummer 2 van de wereld, nu 13e.



Achab en Asemani stapten in 2020 samen met nog enkele collega-taekwondoka's over van de Vlaamse naar de Franstalige tak.



Bij Taekwondo Vlaanderen was de snelle exit van Achab op de Spelen ook een wake-upcall. Bovendien was hij nu de enige in Tokio, in Rio waren er nog 3 deelnemers. Met de Engelsman Dave Cook is er een nieuwe technisch directeur aangesteld, maar die vraagt tijd om iets op te bouwen.



"Het gaat niet zomaar. Het heeft tijd nodig. Zoals bij alles is dat voor sommigen frustrerend, maar het is tegelijk ook erg interessant. De weg in topsport loopt nooit in een rechte lijn vanwaar je ook vertrekt. Het gaat altijd op en neer en heen en weer. Dus het is belangrijk om het tijd te geven."