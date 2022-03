Kijktip voor straks na de Strade Bianche: het pakkende verhaal van de broers Vansteelant

De sportieve must-see na de Strade Bianche zaterdagnamiddag? Dat is "Vansteelant", de unieke documentaire over de broers Benny en Joerie Vansteelant uit Torhout. Wereldtop in duatlon, maar waarvan de ene broer - Benny - als meervoudig wereldkampioen op amper 30-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een aanrijding op training.

In Vansteelant blikt Joerie 15 jaar later voor het eerst terug op de dood van zijn broer, hoe zijn familie met het verlies is omgegaan en hoe het zijn eigen levensverhaal bepaald heeft. Het resultaat is een ingetogen portret, geregisseerd door Ruben Van Gucht, met de stem van Koen De Bouw en muziek van Jef Neve.

Een bijzonder levensverhaal

Benny Vansteelant is 30 jaar oud wanneer hij in een ziekenhuis in Roeselare overlijdt aan de gevolgen van een longembolie. Enkele dagen eerder is hij op een mistige zaterdagochtend op training aangereden door een wagen, die een voorrang neemt die niet genomen mocht worden. Vansteelant is de kannibaal van het duatlon. Hij domineert z’n sport als geen ander en heeft op dat ogenblik al 8 wereldtitels en 5 Europese titels op zijn palmares staan. Enkele maanden voor zijn overlijden is Benny alweer Europees kampioen geworden en een maand na het fatale ongeval zou hij in de VS voor een nieuwe wereldtitel gaan. Wie zou hem van de winst gehouden hebben? Een concurrent alvast niet. Een wagen helaas wel.

Fataal ongeval

Zaterdagochtend 8 september 2007, iets voorbij negen uur. De Noordabeelstraat in Gits. Een wagen komt plots uit een straat. Vansteelant is verrast, kan geen kant meer op. Hij wordt gegrepen door de wagen en maakt een zware val. Hoewel het om een zware klap gaat, is de situatie aanvankelijk niet zorgwekkend. Benny wordt diezelfde dag nog geopereerd, en zou volgens de dokters volledig herstellen. Enkele dagen later, op donderdag, verlaat hij zelfs de afdeling intensieve zorg. Maar vrijdagochtend slaat alles om. Er wordt een hartstilstand vastgesteld. Na een halfuur wordt de reanimatiepoging gestaakt wegens de onomkeerbare toestand.

Ultiem eerbetoon

Een kleine maand later zorgt zijn jongere broer Joerie voor een ultiem eerbetoon. Hij bundelt alle pijn en verdriet en wordt in het Amerikaanse Richmond voor het eerst wereldkampioen in de discipline waar zijn broer jarenlang heerste. Joerie Vansteelant zal uiteindelijk 5 jaar op rij wereldkampioen worden.

Vansteelant