Ontgoochelende campagne met zware gevolgen: België is rechtstreeks Champions League-ticket kwijt

Anderlecht: uitgeschakeld tegen Vitesse in de voorrondes van de Conference League.

Racing Genk: laatste in de groepsfase van de Europa League.

Antwerp: idem.



Club Brugge: 4e in de poules van de Champions League.

En nu KAA Gent: gesneuveld in de 1/8e finale van de Conference League.

Het Europees seizoen van de Belgische ploegen was geen hoogvlieger. En dat blijft niet zonder gevolgen. Zoals eraan zat te komen, speelt ons land zijn rechtstreekse Champions League-ticket voor 2023-2024 kwijt.

Alleen bij een plaats in de top 10 (of 11, als de CL-winnaar zich rechtstreeks plaatst via de competitie) kon dat doemscenario vermijden. Maar de harde realiteit is dat België na de exit van zijn laatste vertegenwoordiger op de 13e plek van de UEFA-ranking prijkt. Achter onder meer Oekraïne, Servië en Rusland.





Daardoor zullen ook de andere Europese tickets gedevalueerd worden. Concreet: meer voorrondes voor onze clubs.