Ook KAA Gent verlaat ontgoocheld Europa: Buffalo's opnieuw onderuit tegen PAOK

Hein Vanhaezebrouck kon de ontgoocheling niet verbergen na de exit tegen PAOK. "We moeten trots zijn op ons parcours in Europa. We hebben een geweldige match gespeeld, maar het is jammer genoeg een terugkerend fenomeen bij Gent. Vorig jaar al en dit jaar nog veel meer: een gebrek aan efficiëntie", zegt de Gent-trainer.

"Wij moeten gewoon veel meer scoren. Je moet die ploeg op achterstand zetten en dan zal heel die cinema van de tweede helft niet gebeuren. We hebben nog 15 minuten echt gevoetbald in de tweede helft door al het tijd winnen. Dat is onze eigen schuld. Wij moeten altijd heel veel kansen creëren om te scoren, dat weten we."

"Het stoort mij wel dat we 3 goals slikken, alle drie op stilstaande fases. We geven het gewoon weg, het waren drie vermijdbare goals. We hadden tegen deze ploeg gewoon twee keer de nul moeten houden en dan waren we gekwalificeerd."



"Maar als we naar het hele plaatje kijken, dan hebben we Europees toch mooie prestaties geleverd. Het is alleen jammer voor de jongens dat ze die kwartfinales niet bereiken."



Bij Gent voelden ze zich wel benadeeld toen ze na een halfuur geen penalty kregen voor hands van Crespo. "De scheidsrechter zei me dat het geen moedwillig hands was. In België fluiten ze hier wel voor. Ik zou van de UEFA wel eens willen weten wat het nu is. In Duitsland moet het blijkbaar bewust hands zijn, in België niet. We spelen blijkbaar in een competitie met andere regels."

Gent moet de focus meteen verleggen, want zondag wacht al de competitietopper tegen Anderlecht. "We moeten nu de knop omdraaien. De jongens hebben veel gegeven en zagen ook dat ze deze tegenstander altijd hadden moeten kloppen. Het is een zware ontgoocheling, we gaan het zondag proberen recht te zetten."