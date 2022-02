Vandenbempt: "Duracell-konijn Odoi is een revelatie, evolutie van Kompany is opmerkelijk"

Club Brugge is met een referentiematch in de topper tegen Antwerp dichter bij Union geslopen en AA Gent heeft geprofiteerd van het puntenverlies van Antwerp en Anderlecht. Genoeg verschuivingen voor analist Peter Vandenbempt om te bespreken in zijn nabeschouwing van de 29e speeldag.

"Club Brugge speelde een referentiematch tegen Antwerp"

Club Brugge boekte gisteren een sprekende overwinning in de topper tegen Antwerp. Een referentiematch van de kampioen tegen een rechtstreekse concurrent met titelambities in wat de voorbije jaren op en naast het veld is uitgegroeid tot een prestigeduel. Club heeft eindelijk nog eens gevoetbald en gewonnen als een echte titelkandidaat. Dominant, met veel tempo, pressing, snel en goed voetbal, met 4 wintertransfers die een hoofdrol hebben gespeeld. Adamyan hebben we toch een beetje ontdekt als diepe spits, de jongens op de flanken - Skov Olsen en Buchanan - gaven het spel van Club Brugge diepgang en wat versnelling en acties. Maar de meest opvallende was toch Denis Odoi in zijn voor hem ook nieuwe rol als verdedigende middenvelder. Een revelatie. Hij heeft in zijn jaren in Engeland een geweldige evolutie doorgemaakt. Hij is nog altijd dat Duracell-konijn, maar ook voetballend onder druk heel erg rustig en heel erg sterk.

Het lijkt toch stilaan bevestigd te worden dat Club Brugge nieuwe, frisse jongens nodig had om een nieuwe wind te laten waaien na al die succesvolle jaren. Peter Vandenbempt

Het moet natuurlijk allemaal nog bevestigd worden. Woensdag zal de bekermatch tegen AA Gent een beetje moeilijker zijn, maar als Club Brugge zonder zijn grootste talent - Charles De Ketelaere - dit niveau kan halen en aanhouden, zal het er straks toch weer niet al te ver af zijn.

Dat is het voordeel als je financieel sterk staat als Club Brugge. Dan kan je in de zomer fors investeren - dat is vooralsnog toch geen groot succes geweest - en kan je in de winter toch hier en daar flink corrigeren.

Het lijkt toch stilaan bevestigd te worden dat Club Brugge nieuwe, frisse jongens nodig had om een nieuwe wind te laten waaien na al die succesvolle jaren met dezelfde mensen en dezelfde trainer.

"Pijnlijk gebrek aan kwaliteit aan de bal bij Antwerp"

Bij Antwerp loert de crisis om de hoek, ineens lijkt een plek in de top 4 niet langer verzekerd en worden er vragen gesteld bij de aanpak van coach Brian Priske. Het is toch vooral verontrustend dat Antwerp na Union nu ook weer kansloos verloren heeft van een andere concurrent uit de top 4. Ik vind niet noodzakelijk dat het zomaar terug te brengen is tot een kwestie van mentaliteit of gebrek aan scherpte. Ik vond dat Antwerp - net als Club Brugge overigens - wel agressief aan de wedstrijd begon. Maar er was een pijnlijk gebrek aan kwaliteit aan de bal. Anders dan Club had Antwerp problemen met het uitvoetballen: veel balverlies, slordigheden, geen ideeën, weinig tempo, over de hele wedstrijd nauwelijks een kans.

Paul Gheysens zei in het begin van het seizoen: "Wat heb je het liefst: Nainggolan voor 2 miljoen of Vanaken voor 3 miljoen?" Ik weet niet wat hij daar ondertussen van denkt. Peter Vandenbempt

Spelers die gehaald zijn om de ploeg te dragen, presteerden ronduit zwak. Dan kijkt iedereen toch - hoe je het ook draait of keert - naar de vedette van de ploeg: Radja Nainggolan. Ik vind dat hij dit seizoen te vaak beneden de verwachtingen heeft gepresteerd. Dat heeft ook met fysieke mankementen te maken.

Ik herinner me nog dat Paul Gheysens in het begin van het seizoen zei: "Wat heb je het liefst: Nainggolan voor 2 miljoen of Vanaken voor 3 miljoen?" Ik weet niet wat hij daar ondertussen van denkt.

Nainggolan is ook niet hét probleem van Antwerp, het is een van de problemen. Voor Priske is het toch tijd om in dialoog te gaan met zijn spelers over dat befaamde systeem met de ruit op het middenveld waar hij aan vasthoudt. Of ze er nog in geloven, want dat moet natuurlijk wel?

En Priske moet ook spelers zoals Samatta, die ook niet rendeert, beter laten presteren. Er worden constantere prestaties verwacht, want we hebben al gezien hoe goed en dominant Antwerp kan voetballen.

Met deze kwaliteit is dat te weinig en te onregelmatig. Zondag volgt de derby tegen Beerschot, daarna Anderlecht. Veel tijd is er dus niet.