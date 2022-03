Uw gids voor het Formule 1-seizoen 2022: de rijders, de kalender én de nieuwe auto's

Zo was het vorig jaar: bloedstollend duel Hamilton-Verstappen

Veel spannender dan vorig jaar kan een kampioenschap niet verlopen. En zeker niet spannender dan de controversiële ontknoping in de slotrace in Abu Dhabi.

Nieuw: een Chinees en een ambitieuze ploegmaat voor Hamilton

Rijden opnieuw Formule 1: Alexander Albon (Williams) en Kevin Magnussen (Haas). Zijn uit het kampioenschap verdwenen: Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), die nu in de Formule E actief is.

De machtsverhoudingen binnen de 10 teams

Nieuwe auto's, meer suspense?

Of dat ook klopt? De eerste signalen tijdens de testdagen in Barcelona en Bahrein waren bemoedigend. Maar het echte antwoord zullen we pas zondag krijgen tijdens de eerste grand prix van het seizoen.

Om opnieuw meer actie op het circuit te krijgen voerde de FIA een grote regelwijziging in, die het mogelijk moet maken om weer dichter bij elkaar te racen. Dat was door een overdaad aan flapjes en vleugels onmogelijk geworden: de lucht achter de F1-wagens was zo turbulent dat volgen onmogelijk was.

Na het bloedstollende duel tussen Hamilton en Verstappen zouden we bijna vergeten dat het de seizoenen ervoor maar een saaie processie was. Na de invoering van de hybride motoren domineerde Mercedes met 7 wereldtitels op rij: 6 voor Hamilton, 1 voor Rosberg.

Welcome to Miami

In december pakte de FIA uit met zijn grootste F1-kalender ooit: maar liefst 23 GP's. Maar na de inval van Rusland in Oekraïne werd de GP in Sotsji geschrapt. Er blijven dus net als vorig seizoen 22 races over.

De GP van Australië staat na twee jaar afwezigheid door het coronavirus weer op de kalender, als 3e GP in het rijtje. Ook de GP's van Canada, Singapore en Japan maken hun wederoptreden. De GP van België staat op 28 augustus op het programma.

Er is ook een nieuwkomer op de F1-kalender: Miami organiseert een 2e race in de VS met een stratencircuit in Miami Gardens, in en rond het Hard Rock Stadium.