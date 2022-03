Gert Verheyen: "Het werkpunt van Joshua Zirkzee is het aantal high intensity runs"

Met 13 goals en 7 assists is Joshua Zirkzee een smaakmaker bij Anderlecht. Gert Verheyen is ook een fan, maar mist iets in het spel van de 20-jarige aanvaller. Iets waar modern voetbal meer en meer om draait: high intensity runs, of sprinten aan hoge intensiteit.

"Als er een werkpunt is bij Joshua, dan is het dat, denk ik", zei Verheyen aan de tafel van Extra Time.

"Jouw einddoel is niet België, dan spreken we over de Europese top. Dan denk ik dat het nodig zal zijn om het aantal intense loopacties op te drijven."

"Dat gekoppeld aan meer diepgang, dan ben ik gewoon overtuigd dat je meer kansen zal krijgen en meer gaat scoren."

Zirkzee komt als diepe spits nog vaak de bal in de voet vragen. Dat ziet er sierlijk uit, want de Nederlander heeft uitstekende voeten, maar zijn cijfers tonen dat hij voor een diepe spits weinig balcontacten heeft in het laatste derde deel van het veld.