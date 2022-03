BEKIJK: Man in vorm Dries Van Gestel regisseert en triomfeert in Ronde van Drenthe

Aanval op de VAM-berg en in de finale

Dries Van Gestel koerst prima de jongste weken. In Kuurne (6e) en in de GP Samyn (7e) kwam hij de top 10 binnen, in Drenthe deed hij nog een stuk beter.

Van Gestel nam de regie in handen op de laatste passage van de VAM-berg. Onder zijn bewind ontstond er een kopgroep met 6 renners.

Met snelle mannen als de Franse sprinter Hofstetter of Nederlands kampioen Roosen was het opletten geblazen. Dat had Van Gestel goed begrepen.

Op 3 kilometer van de streep versnelde de man uit de Kempen nog een keer. Ze zagen hem niet meer terug. Hij kwam solo over de streep in het noorden van Nederland.