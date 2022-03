Rune Herregodts is tijd out met toxoplasmose: "Blij dat er verklaring is voor mindere vorm"

Vorige maand zette Herregodts zichzelf op de kaart door de eerste rit in de Ruta del Sol te winnen. "Ik won meteen mijn eerste koers van het seizoen, beter kan je niet beginnen. Maar top voelde ik me niet", vertelt hij.

"Na Le Samyn had ik echt een slecht gevoel. Ik was moe en uitgeput. Medisch onderzoek heeft nu uitgewezen dat ik toxoplasmose heb. Rusten en recupereren is nu de opdracht. Als renner ben je al blij dat er een reden gevonden is voor de mindere vorm, maar leuk is anders."

Herregodts is naast renner ook student geneeskunde. Hij schat zijn revalidatie toch in op enkele weken. "Hoe lang ik aan de kant moet blijven, is een open vraag. Het kan zijn dat ik misschien volgende week al beter ben of binnen veertien dagen. Het kan ook zijn dat het een maand duurt voor ik weer honderd procent klaar ben."

"Ik zou dit weekend normaal gezien de Ronde van Drenthe rijden. Die wedstrijd won ik trouwens vorig jaar. Maar koersen is nu niet aan de orde. Trainen kan, maar heel licht en ik wil mezelf niet overbelasten. Het is afwachten hoe alles evolueert. Overhaasten is het laatste wat ik mag doen", aldus Herregodts.