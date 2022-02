Rune Herregodts: van examen op maandag naar straf nummertje in Ruta del Sol

Het seizoen van Rune Herregodts had normaal eind januari in La Marseillaise moeten beginnen, maar de student geneeskunde kwam in de problemen door zijn vaccinatiestatus.

Herregodts was door zijn achtergrond in een vroeg stadium gevaccineerd en dat was niet meer voldoende om in Frankrijk te mogen koersen.

De Oost-Vlaming, mee gevormd op de piste, koos dan maar voor een ander traject.

Maandag legde hij nog een examen af, vandaag verzamelde hij zijn eerste kilometers van het seizoen in de Ruta del Sol.

Herregodts was gedreven: met ploegmakker Lindsay De Vylder schoof hij mee in de vlucht van de dag.

Het peloton liet zich in slaap wiegen door het achttal en vooral Herregodts rook zijn kans.

In de finale jeukten zijn kuiten dat het een lieve lust was. Hij demarreerde slag om slinger, maar geraakte niet uit de greep van zijn metgezellen.

Op de lastige aankomst leek compagnon de route Stephen Bassett hem een prijs te laten betalen, maar vanuit het zadel maakte Herregodts het toch nog propertjes af.