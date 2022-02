Wat voor type renner is Rune Herregodts? "Een tijdrijder die houdt van lastige koersen"

"Misschien was het goed dat ik dat examen 2 dagen voor de Ruta del Sol had. Ik zat al een tijdje met deze etappe in mijn hoofd, dankzij dat examen kon ik me even op iets anders focussen", lacht de student geneeskunde.

Herregodts had dus een voorgevoel dat het vandaag wel eens zijn dag kon worden in het zuiden van Spanje.



"Voor de etappe stuurde ik naar mijn ploegmaat Lindsay (De Vylder): "Proberen we het vandaag eens samen?" We reden met 8 man weg en Lindsay was er ook bij. Het droomscenario was uitgekomen."



"Toen we op 30 kilometer van het einde 5 minuten voorsprong hadden, wist ik dat de winnaar voorin zat. Als we niet zot zouden doen of stil zouden staan tenminste."



Is Herregodts van plan om zijn leiderstrui zo lang mogelijk te verdedigen? "Dat zullen we proberen, maar het is geen doel op zich. Voor mij en de ploeg is het rondje nu al geslaagd."