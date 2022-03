Komt Van der Poel sterker terug na pauze?: "Er is nog nooit iemand beter geworden van een blessure"

Dirk De Wolf houdt, net zoals wel meer mensen, de Strava-activiteit van Mathieu van der Poel goed in de gaten. "Hij heeft vandaag 95 kilometer gereden, 3 uurtjes", vertelde hij. "1.837 hoogtemeters, gemiddeld vermogen 253, maximaal 1.100 watt. Hij is toch tot een hartslag van 184 gegaan en zijn intensiteit op die training was 83 procent. Dat is toch een serieuze training. Dan ben je goed, of dan komt het goed."

De Wolf: "Als het over iemand anders ging, zou ik zeggen dat die nog niet meteen terugkomt. Maar Mathieu kan misschien rustig beginnen in Milaan-Turijn (16 maart) of de Coppi e Bartali (22-26 maart)?"

Is er zo snel al hoop op een terugkeer in het peloton? "Ik weet niet waar hij moet beginnen, hij moet beginnen als hij klaar is", zei Adrie van der Poel. "Hij mag nog maar heel weinig of geen pijn meer hebben. We hebben niet elke dag contact. Hij zit daar rustig, hij is heel tevreden over de locatie waar hij nu is en gaat nog twee weken langer blijven."

"Dus dat betekent ook nog zeker twee weken niet koersen."