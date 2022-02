Het "gewetensprobleem" bij Mathieu van der Poel: "Aan 90 procent wordt de verleiding al groot"

Februari 2022 heeft geen mirakel voortgebracht: Mathieu van der Poel schaaft op Spaanse bodem wel aan zijn conditie, maar een terugkeer in het peloton is nog niet voor vandaag of morgen. In onze voorjaarsspecial van De Tribune bespreken onze gasten hoe de (voorlopige) afwezigheid van de Nederlander het koersverloop zal bepalen.

De voorbije weken leken de signalen wat gunstiger: Mathieu van der Poel maalt kilometers in Spanje, maar tussen fietsen en trainen gaapt er nog een grote kloof. De Nederlander wordt achtervolgd door hinder aan zijn rug. Na een rustperiode na vorig seizoen klopte die (eeuwige) kwelduivel eind vorig jaar weer op de deur. "En daar waren ze bij Alpecin-Fenix enorm van geschrokken", weet Thijs Zonneveld, columnist en journalist bij AD. "Ze weten bovendien nog steeds niet goed waar de pijn vandaan komt." Er werd eind december een zwelling op een tussenwervelschijf gediagnosticeerd bij Van der Poel. "Maar ook dat is intussen weer in twijfel getrokken."

Het is frustrerend: het is nog steeds niet mogelijk om een planning te maken, want ze weten nog altijd niet exact wat de hinder veroorzaakt. Thijs Zonneveld

"In de wandelgangen wordt geopperd dat hij misschien nog enkele klassiekers kan meepikken, maar het zou zomaar kunnen dat hij maandenlang alleen maar traint en nog een terugslag krijgt." Mensen van "binnen en buiten de ploeg" zijn aan de slag met de Nederlandse alleskunner. "Het is frustrerend: het is nog steeds niet mogelijk om een planning te maken, want ze weten nog altijd niet exact wat de hinder veroorzaakt."

Wanneer kan Mathieu van der Poel zich weer helemaal laten gaan op zijn fiets?

"Het grote talent is eerder een nadeel dan een voordeel"

Nochtans lijkt Mathieu van der Poel zijn trainingsarbeid stilaan op te krikken. "Maar dat is nog niet voluit", ontkracht Thijs Zonneveld meteen in De Tribune. "Hij legt een basis, iets wat de rest maanden geleden heeft gedaan." De Nederlander ziet ook "een probleem" voor zijn landgenoot: "Van der Poel hoeft niet 100 procent te zijn om te winnen en dan wordt de verleiding groot." "Kijk naar Parijs-Roubaix vorig jaar. Daar was hij ook niet top, maar hij kon er wel winnen." "Als hij 90 à 95 procent is, wordt het snel verleidelijk om toch te starten in grote koersen. Want je weet nooit of hij met zijn talent toch nog zulke koersen wint." José De Cauwer knikt: "Hij is een koerspaard. Die kun je over hun toeren laten gaan: enkele jaren geleden viel hij zwaar in Nokere, maar een paar dagen later won hij de GP Denain. Is dat gezond? Ik weet het niet." "Maar dat grote talent is dan eerder een nadeel dan een voordeel. Anderen houden zich meer aan een lijn, hij verlegt die soms. Maar vangt het lichaam dat wel op?" "Van der Poel moet goed nadenken: wanneer ben ik volledig genezen en wanneer herbegin ik voluit? Dat is en blijft een gewetensprobleem. Voor Mathieu en voor de ploegleiding."

Van der Poel hoeft niet 100 procent te zijn om te winnen en dan wordt de verleiding groot. Als hij 90 à 95 procent is, wordt het verleidelijk om toch te starten. Thijs Zonneveld

"Parijs-Roubaix is een week later en dat is misschien wel zijn grote geluk"

"Ik vind het wel een goeie zaak dat ze bij Alpecin-Fenix nu hun tijd nemen", legt Karl Vannieuwkerke het onderwerp neer. "Een nieuwe basis leggen zal hem ook deugd doen." "Ik vang vanuit Spanje op dat hij goed aan het trainen is. Zijn voet naast de anderen zetten in de klassiekers, dat kan eigenlijk niet. Al teken je bij een talent als Van der Poel toch voorbehoud aan." "Maar misschien zit zijn grote geluk wel in het gegeven dat Parijs-Roubaix een week later valt door de Franse verkiezingen. 17 april zou dan toch nog iets kunnen betekenen."

Beluister De Tribune

Apple Podcast / iTunes

Spotify

Google Podcasts Je kunt de podcast ook beluisteren in de app van Sporza, klik daarvoor bovenaan de navigatie op "podcasts".