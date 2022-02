Beluister De Tribune over het voorjaar: "Ik wil het nog wel zien dat Jumbo-Visma alles wegveegt"

"Benoot heeft een enorme omslag gemaakt in zijn denken", vult Thijs Zonneveld aan. "Die omslag kan hem eerder een grote zege opleveren dan wanneer hij het als kopman van DSM had moeten doen."

"Hij kan gerust schaduwkopman zijn en hij kan het zo ook afmaken. Misschien is dit ook voor hem de transfer van zijn leven."

Tiesj Benoot is een van de nieuwe steunpilaren van leider Wout van Aert. Blijft zijn rol beperkt tot die van luxeknecht? "Neen", stelt Karl Vannieuwkerke duidelijk.

Ook de analisten kunnen er uiteraard niet naast kijken: Jumbo-Visma heeft een forse kwaliteitsinjectie doorgevoerd bij zijn voorjaarskern. "En dat was ook nodig", klinkt het in onze podcast.

"Ik denk dat Wout van Aert die tik van vorig jaar in de Ronde ook nog wel meedraagt en denkt: oei...", meent José De Cauwer. Vorig jaar werd hij op de Oude Kwaremont gelost door Mathieu van der Poel en Kasper Asgreen.

Een referentie hebben we dus nog niet. Zonneveld: "Bij Jumbo-Visma zie je het tegenovergestelde van bij bijvoorbeeld Lotto-Soudal. Ze trainen nog en willen er staan in de koersen waar zij belang aan hechten."

"Als Van der Poel meerijdt, is het volgen wie volgen kan"

Het blok van Jumbo-Visma wordt in alle voorbeschouwingen afgewogen tegenover het eeuwige ensemble van Patrick Lefevere. Is Quick Step-Alpha Vinyl ingehaald door de Nederlanders en hebben ze wel een volwaardige aas achter de hand?

Kasper Asgreen is volgens onze analisten de spits van The Wolfpack. "Een valse trage", typeert José De Cauwer hem na zijn overwinning in Oudenaarde vorig jaar.

"Hij hoeft eigenlijk niets meer te bewijzen en wat je bij de Denen en Noren ziet: bij ons is het op leven en dood, de Scandinaviërs hebben veel meer cool. Zo'n aanval van Asgreen in de E3 Harelbeke nadat hij al gegrepen was: dat durft geen enkele Vlaming."

Volgens Thijs Zonneveld staat of valt de tweestrijd tussen de twee topteams met de aan- of afwezigheid van Mathieu van der Poel. "Het wordt anders dan de vorige jaren door zijn afwezigheid."

"De voorbije seizoenen draaide tactisch heel veel rond hem: wanneer vertrekt hij en hoe moet je hem slopen? Als Van der Poel niet meedoet, wordt het veel meer Quick Step tegen Van Aert."

"Vroeger was het telkens Quick Step tegen Van Aert én Van der Poel. Zij hadden elkaar nodig om gaten te dichten. Nu wordt het dus een ander verhaal."

"Van Aert zal zijn ploeg nodig hebben, want anders wordt het Quick Step tegen Van Aert en dan moet hij het afleggen tegen de breedte van dat team."

José De Cauwer plaats nog één kanttekening: "Als Mathieu van der Poel meerijdt, dan telt de breedte of het aantal knechten van de andere ploegen niet. Dan is het volgen wie volgen kan."