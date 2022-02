Demi Vollering bijzonder emotioneel na 2e plaats: "Had zo graag willen winnen voor Amy"

Wat zouden ze de tijd graag kunnen terugdraaien. In 2014 won een piepjonge Amy Pieters de Omloop Het Nieuwsblad. Acht jaar later vecht de Nederlandse een andere strijd. Sinds een onfortuinlijke val begin dit jaar op stage in Spanje ligt Pieters in een diepe coma.

Bij haar ploeg SD Worx liet het een enorme indruk na. Het team startte ook aan de Omloop met een speciaal eerbetoon op de fietsen. En met een zege had het nog mooier kunnen worden, maar Demi Vollering strandde op de tweede plek.

In het interview na de race kwamen er meteen veel emoties naar boven. "Ik had zo graag willen winnen voor Amy", klonk het bij Vollering. "Je mist haar gewoon. heel erg. In alles."