Annemiek van Vleuten blijft onverslijtbaar: ze wint voor de 2e keer in 3 jaar de Omloop

Van Vleuten forceert de boel op de Muur

Net als de mannen trapten ook de vrouwen in Gent trapten hun Vlaamse wielervoorjaar op gang. De voorbije 3 jaar was de Omloop telkens een prooi voor de Nederlandse vrouwen, maar nu had Lotte Kopecky - voor het eerst bij haar nieuwe ploeg SD Worx - daar andere ideeën over.

Pas op de Leberg barstte de koers echt los. Marlen Reusser (SD Worx) plaatste er een aanval. Ellen van Dijk (Trek-Segafredo), Liane Lippert (Team DSM) en Anna Henderson (Jumbo-Visma) maakten de aansluiting.

Enkele ploegen hadden geen pion in de kopgroep en dus moest er gewerkt worden. In dienst van Katia Niewiadoma (Canyon-SRAM) nam haar ploeggenote Shari Bossuyt de touwtjes in handen. De Belgische leverde knap werk voor haar nieuwe ploeg.

Annemiek van Vleuten (Movistar) en Lotte Kopecky (SD Worx) zaten nog verscholen in het peloton, maar op de Kapelmuur kwamen ze opdagen. Van Vleuten plaatste meteen een versnelling.