Van Vleuten (39) lacht na zege in de Omloop: "Zo blijf ik het maar leuk vinden"

"Op de Muur kon ik het rechtzetten"

Ook op haar 39e legde Annemiek van Vleuten in de Omloop het hele vrouwenpeloton nog op haar boterham. "Het is eigenlijk een foute boel, want zo blijf ik het maar leuk vinden", reageerde een glimlachende winnares na de aankomst.

"Ik was eerst echt aan het balen, omdat de meiden die wegreden eigenlijk op mijn lijstje stonden om te volgen. Ik zag ze vertrekken, maar ik zat er niet bij. Het was heel mooi dat mijn team dan meteen ging rijden, zo bleef het gat klein. Daarna had ik een goede lead-out richting de Muur, zo kon ik wat rechtzetten."

"Ik wist dat in de finale SD Worx haar overtal kon uitspelen", zei Van Vleuten. "Dat deden ze ook heel goed, zodat ze niet hoefden te rijden. Ik had er weinig vertrouwen in."

"De Bosberg was de laatste kans om de anderen te lossen. Ik verbaasde me dat er maar eentje meekwam, maar Demi wou echt niet meerijden. Ik heb zowat alles aan haar gevraagd, maar ze had natuurlijk twee ploeggenoten achter haar zitten. Voor mij was dat lastig, maar ik bleef gewoon rijden."

"Ik probeerde me niet te laten frustreren door dingen die ik niet onder controle heb, dat probeer ik al heel mijn carrière te doen. Dat was hier hetzelfde: gewoon accepteren en kijken wat er nog inzit."