"Weinig verandering" in gezondheidssituatie Amy Pieters: "Ze is niet wakker"

"Momenteel is enige verbetering te zien in haar bewustzijn, maar Amy Pieters is niet wakker", lezen we nog in het communiqué. "Het vervolg is nog onvoorspelbaar."

"De verwachting is dat ze na haar ziekenhuisopname, als haar situatie qua lichamelijke gezondheid stabiel is, nog een langdurige revalidatieperiode tegemoet gaat."