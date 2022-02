Roman Jaremtsjoek viert goal met wapenschild van Oekraïne: "Ik wil mijn land steunen"

Wanneer sport bijzaak wordt. Roman Jaremtsjoek, ex-AA Gent, was vanavond - met een verdiende gelijkmaker - dé held van Benfica in het Champions League-duel tegen Ajax. De spits liet na zijn doelpunt het wapenschild van Oekraïne (zijn thuisland) zien. Een duidelijk statement in verband met het politieke conflict tussen Rusland en Oekraïne.