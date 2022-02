Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj komt mogelijk op Britse sanctielijst terecht door spanningen tussen Rusland en Oekraïne

Zo wil premier Boris Johnson ervoor zorgen dat Russische bedrijven geen geld meer kunnen verdienen in Groot-Brittannië. 5 Russische banken en 3 rijke buitenlanders kregen dinsdag al sancties opgelegd. Hun tegoeden werden bevroren en de buitenlanders zijn niet langer welkom in het Verenigd Koninkrijk.

De spanningen tussen Rusland en Oekraïne lopen al een tijdje op, waarbij de Russen dreigen om hun buurland binnen te vallen. In Groot-Brittannië gaan steeds meer stemmen op om Rusland hard te straffen voor deze daad van agressie.

We hebben nog meer mensen op een lijst die we sancties kunnen opleggen. Niemand is uitgesloten.

Maar daar blijft het niet bij. "We hebben nog meer mensen op een lijst die we sancties kunnen opleggen. Niemand is uitgesloten", vertelt Liz Truss, de minister van Buitenlandse Zaken, aan radiozender LBC.

Ook de naam van Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj is al gevallen. Truss sluit bij Sky News niet uit dat ook hij voor sancties moet vrezen. "Jullie kunnen gerust zijn dat we meer individuen hebben die we kunnen aanpakken als er een volledige invasie van Oekraïne komt."

Abramovitsj beschikt volgens de economische persgroep Bloomberg over een vermogen van 13 miljard euro. De Rus is sinds 2003 eigenaar van Chelsea.