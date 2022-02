Veerkrachtig Benfica maakt een einde aan zegereeks van Ajax

Hallerbest Ajax doet Benfica afzien

Na een historische 18 op 18 in de groepsfase ging Ajax gewoon op zijn elan door in het Estadio da Luz. Hoog tempo en hoge druk, Benfica had het er knap lastig mee. Na nog geen 20 minuten draaide een heerlijke aanval op de 0-1 uit. Mazraoui vond Tadic voor doel en die opende de score met een prachtige penseelstreek.



Niemand minder dan Vertonghen zorgde ervoor dat Benfica rond het halfuur weer langszij kwam. Hij draaide zich in de zestien knap vrij en Haller werkt zijn lage voorzet ongelukkig in eigen doel.



De Ivoriaan wiste zijn owngoal nauwelijks 3 minuten later weer uit. Onder druk van Vertonghen botste hij eerst nog op een redding van Vlachodimos, maar in de herneming was het wél raak. Nummer 11 voor de topschutter in de Champions League.



Kort voor de rust deed Haller er bijna nog ééntje bij. Na een heerlijke doorsteekpass van Antony mikte Alvarez vanuit een scherpe hoek op de paal, Haller was te verrast om de rebound in de doel te tikken.