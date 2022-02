Janice Cayman na winst in Pinatar Cup: “We hebben getoond dat we karakter hebben”

Bondscoach Serneels: “Jonkies kloppen op de deur”

De Flames klopten gisteren Rusland in de finale na strafschoppen. Ze konden dus niet scoren, maar hielden wel drie matchen op een rij de nul.

Het was wel niet de beste match van de Flames, gaf Serneels toe. "De eerste helft was zelfs de minste van het hele toernooi. Oké, het is een finale, dus het is misschien de stress die ons parten speelt. Maar het is zeker ook de verdienste van Rusland, een EK-land waarvan we hebben kunnen aanvoelen wat we nog kunnen verwachten."

"Maar met het totaalpakket van het toernooi ben ik wel tevreden. Iedereen heeft op het veld gestaan en minuten gekregen. Dat was ook de doelstelling. Door veel te wisselen hebben we geen enkel doelpunt tegengekregen en daardoor ook het toernooi gewonnen. Daar mogen we best tevreden mee zijn."



"We missen opnieuw net als tegen Wales de eerste strafschop, maar het toont een bepaalde maturiteit en mentale sterkte dat we de strafschoppenreeks toch nog kunnen winnen. Dat zijn zaken die we moeten meenemen."

Meer nog dan met de zege was Serneels aangenaam verrast door zijn jonge selectie. “Enkele jonkies kloppen op de deur en verschillende staan al met één been binnen."





Een van die jonkies is de 18-jarige Jill Janssens. “Ze heeft opnieuw

getoond wat ze in Leuven de voorbije maanden ook al getoond had. Ze heeft bepaalde kwaliteiten en als ze die op de juiste manier kan uitspelen, is ze wel iemand die kort bij deze groep staat."