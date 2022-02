Het nut van de Pinatar Cup: jongeren krijgen warm welkom bij Red Flames

“Als ik verhalen hoor over hoe het 10 of 15 jaar geleden was, dat is een wereld van verschil”, vult Tine De Caigny aan – zelf nog altijd maar 24. “Het is ergens normaal dat het mee evolueert, ik hoop wel dat die evolutie niet stopt.”

“Talent en werklust, dat moet nog altijd uit jezelf komen, maar de begeleiding nu is een groot verschil. Nu is alles er wél om ons op de best mogelijke manier te ontwikkelen”, zegt Janice Cayman (33).

Voor de Pinatar Cup logeren de Flames in La Finca Resort in Algorfa. Een uitstekende keuze en ook de omkadering is top. Ter illustratie: onder meer de chef-kok die voor de Rode Duivels kookt, is meegereisd. Een goed voorbeeld van de evolutie bij de Flames, ook in de omkadering.

“Het vrouwenvoetbal in België is zeker enorm geëvolueerd. Maar het ideale blijft dat je enkel kan focussen op het voetbal, al kan in ons land bijna niemand dat”, zo merkt Tysiak (22) wel op.

Tysiak zal die stap misschien eerder zetten. Zij koos recent voor Let’s Play als management. “Het buitenland is sowieso een doel, maar eerst dit seizoen mooi afsluiten met OHL en dan zien we wel.”

“Het is niet zo evident dat ik nu voor deze stage afwezig ben, daarom nog eens een dankjewel aan de directie dat ze me deze kans geven”, lacht ze.

De verdedigster geeft zelf deeltijds les in het HDC-college in Leuven (Nederlands en geschiedenis) en combineert dat met voetballen. Gelukkig kan ze rekenen op veel begrip van de directie.

Meer zelfvertrouwen door de Flames

Eurlings schippert tussen basis en bank. Toch rekent ze zichzelf nog niet automatisch bij de EK-selectie. “Eerst presteren, straks ook in de play-offs en de WK-kwalificatiematchen in april. Natuurlijk wil ik mee, maar de selectie wordt door de coach gemaakt. Het EK halen is wel een droom die zou uitkomen.”

Toch durft Tysiak zichzelf nog geen certitude te noemen. “Bij de Flames ben ik wel al veel verbaler geworden. Ik voel me goed in de groep en ben ook meer zelfzeker geworden. Velen zeggen dat ik een rustige uitstraling heb. Leuk om te horen, maar dat komt zeker ook door mijn ervaring bij de Flames.“

Tysiak verzamelde in een jaar tijd zelfs al 12 caps, in 11 daarvan speelde ze de hele match. “Ik had niet verwacht dat het zo vlot zou gaan”, zegt de centrale verdedigster van OHL.

Van de 26 speelsters op dit moment in Spanje zijn er twaalf jonger dan 23 jaar. Onder meer Sari Kees (20) en Jill Janssens (18) kwamen al in actie. Marie Minnaert (22), Sarah Wijnants (22), Eurlings (19) en Tysiak (22) stonden eerder al in de basis bij de Flames.

Pinatar en geen Algarve

“Ik denk dat voor deze stage is gekozen omdat het beter past in de voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijden in april. Het zijn hetzelfde type ploegen, met een stevig blok. En scoren, winnen, dat is altijd goed voor het vertrouwen”, vindt Tysiak.

De integratie van Eurlings en co. verloopt dus prima, niet alleen naast het veld: op de Pinatar Cup passen de jonkies vlotjes in de ploeg, zo deden Sari Kees (eerste keer 90 minuten) en Jill Janssens het prima tegen Wales. Het toont aan dat de basis breder en sterker is geworden in vergelijking met het EK van 2017.

Eurlings licht verder toe. “Een van onze grootste werkpunten is durven te voetballen. We hebben die kwaliteit, maar tegen grote landen kruipen we te snel in onze schulp. Tegen de landen hier en ook Kosovo en Albanië móeten we voetballen, daarvoor is dit dus wel goed. En er zullen wel nog oefenmatchen komen voor het EK.”



Dat het verschil met toplanden nog groot kan zijn, bleek uit de WK-kwalificatiematch in Noorwegen in oktober. Die werd kansloos verloren met 4-0. “Maar als we blijven stappen zetten, dan wordt dat verschil kleiner en kleiner. Ik denk wel dat het sowieso al beter zou zijn, mochten we nu tegen Noorwegen spelen”, besluit Tysiak.



België bereikte de finale van de Pinatar Cup na een 4-0-zege tegen Slovakije en strafschoppen na een 0-0 tegen Wales.