Red Flames stoten door naar finale Pinatar Cup dankzij 3 reddingen van Lemey in strafschoppenserie

De Red Flames legden woensdag Slovakije op hun boterham (0-4) in de Pinatar Cup, een landentoernooi in Spanje.



In de halve finales tegen Wales konden de Belgen vandaag geen beroep op de geblesseerde Tessa Wullaert (enkel). Toen het 0-0 stond na 90 minuten, moesten strafschoppen beslissen over een ticket voor de finale.



Die strafschoppenreeks begon slecht voor de Flames na een misser van Minnaert. Wales scoorde wel.



Daarna kroonde doelvrouw Diede Lemey zich tot de grote matchwinnares met 3 reddingen op een rij. Blom, Eurlings en Cayman legden de bal wel in het mandje.



Dinsdagavond om 22 uur bekampt België Rusland in de finale van de Pinatar Cup.