Red Flames geven overwinning tegen Slovakije in de slotminuten nog wat extra klank

De Red Flames zetten traditioneel hun beste beentje voor op de Algarve Cup of de Cyprus Cup, maar deze keer is hun vliegtuig in Spanje geland.

Op de Pinatar Cup zijn de Flames (FIFA-20) het eerste reekshoofd en in dit scharnierjaar - met het EK van komende zomer en belangrijke WK-kwalificatieduels - speelt de Belgische equipe tegen Slovakije, Wales en een land uit de andere poule (Hongarije, Ierland, Polen of Rusland).

De Flames begonnen alvast goed aan het achtlandentoernooi. Dankzij goals van Eurlings, Cayman, De Caigny en Wijnants werd Slovakije (FIFA-44) met 0-4 geklopt.

Zaterdag volgt het tweede luik tegen Wales. Op 22 februari volgt nog een derde wedstrijd (finale of wedstrijd om derde plaats).