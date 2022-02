Red Flames veroveren hoofdtrofee in Pinatar Cup na penaltythriller

Rusland staat 25e op de wereldranglijst van de FIFA, België 20e. Op basis daarvan kon je de Flames dus licht favoriet noemen. Bondscoach Ives Serneels schudde zijn basis alweer flink dooreen, zo mochten Isabelle Iliano en Shari Van Belle voor het eerst op dit toernooi starten. Doelvrouw Diede Lemey moest zoals afgesproken weer plaats maken voor Nicky Evrard.

België begon het best en dat resulteerde na negen minuten in een goeie kans voor Cayman, in één tijd diep gestuurd door Biesmans. Maar de speelster van Lyon trapte op de vuisten van de Russische doelvrouw. Even later opnieuw Belgisch gevaar met een hoekschop van Onzia, Blom kopte naast.

Daarna werd Rusland zoetjesaan de betere ploeg. Dat resulteerde niet in grote kansen, wel in een reeks hoekschoppen. Op nog een andere stilstaande fase kwam Rusland het dichtst bij een doelpunt: De Caigny kopte een vrije trap door in de verkeerde richting, Evrard was verrast en moest de bal lossen maar Rusland kon niet profiteren.