5 zaken die je moet weten voor de start van het (Belgische) wielerseizoen

Met een chauvinistische bril zullen de Belgische supporters zeggen dat het wielerseizoen vandaag écht begint: de Omloop Het Nieuwsblad is de eerste koers op Vlaamse bodem. Lees op deze pagina wat het voorjaar in 2022 allemaal in petto heeft.

1. Corona en de koers: een geleidelijke terugkeer naar hoe het vroeger was

De coronabarometer staat nu al een week op oranje en dat klinkt ook voor de wielerfans als muziek in de oren. Koers “à l’ancienne” is nog niet helemaal terug van weggeweest, maar corona wordt steeds meer in een hoekje geduwd. Zo zijn er vanochtend weer toeschouwers welkom in ’t Kuipke, waar de deelnemers aan de Omloop Het Nieuwsblad worden voorgesteld aan de wielerliefhebbers. De geïnteresseerden moesten een toegangskaartje online aanvragen en de aanwezigen – de maximumcapaciteit is vastgelegd op 4.000 – moeten ook over een CST beschikken. Een mondmasker is “aanbevolen wanneer de drukte toeneemt”.

In het Gentse Kuipke worden vandaag weer fans toegelaten.

Ook langs het parcours mogen toeschouwers hun kot weer verlaten, aan de finish in Ninove (zaterdag) en in Kuurne (zondag) zijn evenwel geen viptenten opgetrokken. De organisatoren hadden eind december al geanticipeerd en bieden alternatieve formules aan met de hulp van de lokale horeca. In de periode rond de Ronde van Vlaanderen (3 april) zouden de viptenten wel weer als paddenstoelen uit de grond kunnen schieten. Een kijkje nemen bij de ploegbussen waar de renners zich klaarstomen voor de start en uitblazen na de finish, zit er (voorlopig) niet in. De teambubbels worden zo goed als mogelijk gescheiden gehouden om de coureurs maximaal te beschermen. De grote charme van de wielersport – de benaderbaarheid en tastbaarheid van de renners – keert dus nog niet helemaal terug naar “het oude normaal”.

De Vlaamse hellingen zonder fans: het zou verleden tijd moeten zijn.

2. Corona en de renners: besmettingspiek veroorzaakt extra stress

De samenleving versoepelt, maar in het peloton draaien ze de vijs net harder aan. Veel meer dan tijdens de vorige coronagolven worden de ploegen namelijk overspoeld met besmettingen bij hun renners en personeel. Het peloton vertoefde de voorbije weken in onder meer Saudi-Arabië, Oman, Valencia, Andalusië, de Provence en de Algarve. Die (vlieg)reizen zijn al opvallend vaak uitgemond in een donkerrood scherm. Het ziektebeeld is meestal niet te ernstig, maar de teams krijgen stilaan hoofdpijn van het eindeloze puzzelwerk en de last minute aanpassingen aan hun selecties. Het zadelt renners ook op met veel hoofdbrekens, want hun minutieus uitgestippeld parcours richting een hoofddoel telt onverwacht veel hindernissen.

Dylan Teuns, een van de kanshebbers, ontbreekt door een besmetting.

De kwetsbaarheid van het peloton wordt ook veroorzaakt door de afwezigheid van een eenduidig protocol. De Internationale Wielerunie UCI heeft als overkoepelend orgaan een draaiboek, maar de nationale wielerbonden leggen eveneens hun spelregels vast. En dan zijn er ook de teams zelf, die vaak op eigen houtje beslissingen nemen. Elke renner zal sowieso met een bang hartje het resultaat van de veelvuldige testen afwachten. Niemand wil het werk van de voorbije maanden laten uitwissen door een wisser. "De schrik zit er nu zo in. Je hoeft niet eens ziek te zijn, één positieve test en je hele voorbereiding is voor niks geweest", verwoordde Wout van Aert het gevoel van de renners in de weekendkranten.

"Ik denk dat het tijd is om het hele testverhaal los te laten en corona te gaan bekijken zoals we andere ziektes bekijken. Vroeger werden we ook niet getest op griep of een verkoudheid." "Uiteraard, als je ziek wordt, ga je naar huis. Maar je ziet hoe makkelijk het virus rondgaat in de eerste koersen. Het is zeker iets dat zal meespelen dit voorjaar.”



Ik denk dat het tijd is om het hele testverhaal los te laten en corona te gaan bekijken zoals we andere ziektes bekijken. Vroeger werden we ook niet getest op griep of een verkoudheid. Wout van Aert

3. Wie zijn de verwachte hoofdrolspelers de komende weken?

Wout van Aert heeft al een bijzonder fraaie erelijst, maar mikt dit jaar op de jackpot: hij wil de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix winnen. Dat is hem tot nu toe nog niet gelukt.





heeft al een bijzonder fraaie erelijst, maar mikt dit jaar op de jackpot: hij wil de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix winnen. Dat is hem tot nu toe nog niet gelukt. In het veld of op de weg, Van Aert wordt steevast in één adem genoemd met zijn eeuwige concurrent Mathieu van der Poel. Maar de Nederlander is door een aanhoudende rugblessure voorlopig de grote afwezige.



De voorwaardelijke wijs valt echter aan te raden: het is niet uitgesloten dat hij over enkele weken toch nog opduikt op de kasseien. Een toptalent als Van der Poel heeft bovendien weinig tijd nodig om in (top)vorm te geraken, maar de klok is momenteel een vijand en geen bondgenoot.

In 2020 klopte Mathieu van der Poel Wout van Aert in een millimetersprint in de Ronde van Vlaanderen.

Zijn er nog Belgische kandidaat-winnaars?



Jasper Stuyven won vorig jaar met Milaan-Sanremo een topkoers,





won vorig jaar met Milaan-Sanremo een topkoers, Ex-olympisch kampioen Greg Van Avermaet mag je nooit afschrijven,





mag je nooit afschrijven, Voormalig wereldkampioen Philippe Gilbert is begonnen aan zijn laatste seizoen.

Philippe Gilbert neemt na dit seizoen afscheid van het profwielrennen.

Schrik ook niet als u de wereldkampioen veldrijden plots op uw scherm ziet schitteren. Alleskunner Tom Pidcock zal ook de voorjaarskoersen mee kleuren.





zal ook de voorjaarskoersen mee kleuren. In de klimklassiekers – de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik – wil rondehoop Remco Evenepoel dan weer ontdekken of hij ook kan schitteren in de eendagskoersen van de bovenste plank.

Tom Pidcock, wereldkampioen cyclocross, is ook een toptalent op de weg.

4. Een vleugje Tour in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix wijkt voor verkiezingen

De sacrale stilte in de Vlaamse Ardennen tijdens de vorige edities had wel iets feeërieks, maar je zal niemand horen klagen dat de Ronde van Vlaanderen – tenzij het virus ons alsnog verrast – weer een echt volksfeest wordt. Dat is ook de bedoeling van Flanders Classics. Er zal de komende weken nog veel overlegd worden, maar de organisator wil na 2 publieksvrije edities “het maximum” uit deze Ronde halen. Op zondag 3 april is Vlaanderen dus weer het epicentrum van de koers. De hoogmis lokt ook opvallende en ongewone kleppers naar de regio rond Oudenaarde. Tadej Pogacar laat zich dopen in de Vlaamse klei. De tweevoudige Tourwinnaar wil zich er voorbereiden op de Ronde van Frankrijk van deze zomer, waar een kasseirit op het menu staat.

Tour-winnaar Tadej Pogacar debuteert in de Ronde van Vlaanderen.

Opgelet: de wielersupporters kunnen een week na de Ronde niet zoals gewoonlijk genieten van Parijs-Roubaix. Het virus is niet de spelbreker, wel de Franse presidentsverkiezingen. Daardoor wordt Parijs-Roubaix een weekje later dan gebruikelijk – in dit geval zondag 17 april – georganiseerd. Niet ideaal voor de vormplanning van de tenoren, maar na al het gegoochel van de voorbije twee jaren mag dat geen onoverkomelijk probleem zijn.

Ook vorig jaar werd Parijs-Roubaix op een ongewone datum gereden: toen was dat in het (kletsnatte) najaar.

5. De vrouwen tellen af naar hun Ronde van Frankrijk

Jolien D’hoore, jarenlang de Belgische vaandeldraagster, heeft haar fiets en uitrusting opgeborgen. Lotte Kopecky ontpopte zich de voorbije jaren al als troonopvolgster en is helemaal klaar om de fakkel over te nemen. De Belgische kampioene heeft bovendien een toptransfer versierd naar SD Worx, de meest prestigieuze ploeg in het vrouwenpeloton.

Jolien D'hoore reed vorig jaar met Parijs-Roubaix haar laatste koers.

Kopecky wil glinsteren in de (kassei)klassiekers. Ze krijgt ook een nieuwe kans in Parijs-Roubaix, de klassieker die pas vorig jaar voor het eerst een vrouwenversie kreeg. Dat was een mijlpaal voor het vrouwenwielrennen en komende zomer volgt een nieuwe opwaardering. De vrouwen krijgen aansluitend op de editie van de mannen eindelijk nog eens een volwaardige Tour de France.