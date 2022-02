Indrukwekkende Wout van Aert wint Omloop Het Nieuwsblad na uitbarsting op de Bosberg

16:06 16 uur 06. De uitslag in Ninove: Van Aert Colbrelli Van Avermaet Naesen Campenaerts . De uitslag in Ninove: Van Aert

Colbrelli

Van Avermaet

Naesen

Campenaerts

16:04 16 uur 04. Van Aert groet meteen zijn echtgenote en zoontje. Wat ziet de papa er frisjes uit. . Van Aert groet meteen zijn echtgenote en zoontje. Wat ziet de papa er frisjes uit.

16:03 16 uur 03. De spurt voor de ereplaatsen: Colbrelli klopt Van Avermaet en Naesen. . De spurt voor de ereplaatsen: Colbrelli klopt Van Avermaet en Naesen.

16:03 16 uur 03. Wout van Aert is heer en meester! De Belgische kampioen is van zijn vulkaan neergedaald: een uitbarsting op de Bosberg was genoeg. Hij wint met overmacht. . Wout van Aert is heer en meester! De Belgische kampioen is van zijn vulkaan neergedaald: een uitbarsting op de Bosberg was genoeg. Hij wint met overmacht.

16:02 16 uur 02. Hij schudt toch even met zijn hoofd: Van Aert beseft dat hij weer een nummertje heeft opgevoerd. . Hij schudt toch even met zijn hoofd: Van Aert beseft dat hij weer een nummertje heeft opgevoerd.

16:02 16 uur 02. Nog één vraag: wat wordt het zegegebaar van de winnaar? . Nog één vraag: wat wordt het zegegebaar van de winnaar?

16:02 Laatste km. Daar is de vod: Etienne De Wilde krijgt een opvolger. Hij won in 1989 als Belgisch kampioen de Omloop. Wout van Aert treedt in zijn voetsporen. . 16 uur 02. Laatste km. Daar is de vod: Etienne De Wilde krijgt een opvolger. Hij won in 1989 als Belgisch kampioen de Omloop. Wout van Aert treedt in zijn voetsporen.

15:59 15 uur 59. De getekende gezichten bij de concurrentie spreken boekdelen. Wout van Aert demonstreert. Ook hij laat wel een grimas zien, maar hij steekt er met kop en schouders bovenuit. . De getekende gezichten bij de concurrentie spreken boekdelen. Wout van Aert demonstreert. Ook hij laat wel een grimas zien, maar hij steekt er met kop en schouders bovenuit.

15:58 15 uur 58. Bij de tweede groep beginnen ze ook te denken aan de podiumplaatsen. Wout van Aert holt van het ene spandoek naar het andere. . Bij de tweede groep beginnen ze ook te denken aan de podiumplaatsen. Wout van Aert holt van het ene spandoek naar het andere.

15:56 15 uur 56. Nog 5 kilometer. In de achterhoede noteren we wanhoopspogingen. Wout van Aert verzamelt 23 seconden. We schrijven de winnaar op. . Nog 5 kilometer In de achterhoede noteren we wanhoopspogingen. Wout van Aert verzamelt 23 seconden. We schrijven de winnaar op.

15:56 15 uur 56. Van Aert heeft vleugels! José De Cauwer. Van Aert heeft vleugels! José De Cauwer

15:55 15 uur 55. Nog 7 kilometer. Het is stilaan boeken toe. De aanval net voor de voet van de Bosberg leek getelefoneerd, maar niemand nam op. Hij heeft iedereen uit het wiel geramd. . Nog 7 kilometer Het is stilaan boeken toe. De aanval net voor de voet van de Bosberg leek getelefoneerd, maar niemand nam op. Hij heeft iedereen uit het wiel geramd.

15:53 15 uur 53. Bij de achtervolgers is de bezieling een beetje weg. Het is willen, maar wellicht niet kunnen. Van Aert rijdt meter per meter weg. Dat hij wint, is geen verrassing. Maar op deze manier hadden weinigen voorspeld. . Bij de achtervolgers is de bezieling een beetje weg. Het is willen, maar wellicht niet kunnen. Van Aert rijdt meter per meter weg. Dat hij wint, is geen verrassing. Maar op deze manier hadden weinigen voorspeld.

15:53 15 uur 53. Van Aert knalt alleen weg op de Bosberg. Van Aert knalt alleen weg op de Bosberg

15:51 15 uur 51. De snelle Colbrelli heeft nog twee ploegmakkers, maar de cohesie is er voorlopig nog niet. Er worden handgebaren gemaakt en er valt her en der een kloofje. Van Aert versus G2: 13 seconden. . De snelle Colbrelli heeft nog twee ploegmakkers, maar de cohesie is er voorlopig nog niet. Er worden handgebaren gemaakt en er valt her en der een kloofje. Van Aert versus G2: 13 seconden.

15:49 15 uur 49. Nog 12 kilometer. Van Aert is begonnen aan zijn tijdrit, toevallig een van zijn specialiteiten. Maar op 200 meter zijn ze weinig aan het rekenen: het is één tegen allen. . Nog 12 kilometer Van Aert is begonnen aan zijn tijdrit, toevallig een van zijn specialiteiten. Maar op 200 meter zijn ze weinig aan het rekenen: het is één tegen allen.

15:49 15 uur 49. Het kan nog alle kanten uit. José De Cauwer. Het kan nog alle kanten uit. José De Cauwer

15:48 15 uur 48. Küng, Trentin en Pasqualon doen hun stinkende best, maar op de top heeft Van Aert 8 seconden te pakken. Al is er nog veel volk in de achtervolging. Kunnen zij nog iets rechtzetten? . Küng, Trentin en Pasqualon doen hun stinkende best, maar op de top heeft Van Aert 8 seconden te pakken. Al is er nog veel volk in de achtervolging. Kunnen zij nog iets rechtzetten?

15:47 15 uur 47. Van Aert valt de stenen aan vanuit het zadel. Campenaerts doet er alles aan om naar de Belgische kampioen te rijden, maar die goochelt met omwentelingen. Indrukwekkend! . Van Aert valt de stenen aan vanuit het zadel. Campenaerts doet er alles aan om naar de Belgische kampioen te rijden, maar die goochelt met omwentelingen. Indrukwekkend!

15:47 Bosberg. Nog 13 kilometer en tijd voor de laatste bult. De accordeon plooit weer dicht. Wie voelt zich zelfverzekerd genoeg? Wout van Aert! Hij gaat zelf. . 15 uur 47. Bosberg Nog 13 kilometer en tijd voor de laatste bult. De accordeon plooit weer dicht. Wie voelt zich zelfverzekerd genoeg? Wout van Aert! Hij gaat zelf.

15:46 15 uur 46. Je gelooft het bijna niet: Victor Campenaerts zit ook nog in het eerste groepje. Hij reageert op een stroomstoot van Oliver Naesen. Met z'n tweeën dan maar? . Je gelooft het bijna niet: Victor Campenaerts zit ook nog in het eerste groepje. Hij reageert op een stroomstoot van Oliver Naesen. Met z'n tweeën dan maar?

15:45 15 uur 45. Er sluit nog veel meer volk aan op weg naar de Bosberg. Jumbo-Visma heeft zichzelf misschien wat genekt met die solo van Tiesj Benoot, maar er volgt zo meteen nog een herkansing. . Er sluit nog veel meer volk aan op weg naar de Bosberg. Jumbo-Visma heeft zichzelf misschien wat genekt met die solo van Tiesj Benoot, maar er volgt zo meteen nog een herkansing.

15:43 15 uur 43. Benoot gegrepen. Wie voert het peloton aan? Mohoric voor Van Aert, Colbrelli en Trentin. Ze pikken al aan bij Benoot. . Benoot gegrepen Wie voert het peloton aan? Mohoric voor Van Aert, Colbrelli en Trentin. Ze pikken al aan bij Benoot.

15:43 15 uur 43. Op de Kapelmuur is het verschil nog amper een handvol seconden. Van Aert heeft wel nog overschot. . Op de Kapelmuur is het verschil nog amper een handvol seconden. Van Aert heeft wel nog overschot.

15:43 Benoot komt eerst boven op de Muur, Van Aert en Trentin zitten niet ver. 15 uur 43. Benoot komt eerst boven op de Muur, Van Aert en Trentin zitten niet ver

15:43 15 uur 43. De passage op de Muur. De passage op de Muur

15:42 15 uur 42. Küng, Trentin, Van Aert, Colbrelli en Stuyven zijn de eerste namen in het peloton. Benoot krijgt het lastig. Zijn achterwiel slipt wat weg. . Küng, Trentin, Van Aert, Colbrelli en Stuyven zijn de eerste namen in het peloton. Benoot krijgt het lastig. Zijn achterwiel slipt wat weg.

15:41 15 uur 41. Benoot draait nu solo de Muur op. Zijn bonus: 21 seconden. Wie gaat op zoek naar de Gentenaar? . Benoot draait nu solo de Muur op. Zijn bonus: 21 seconden. Wie gaat op zoek naar de Gentenaar?

15:40 15 uur 40. Van Aert en co worden ingerekend. Op de Vesten versnelt Naesen. Hij heeft geen oog voor de kermis in het centrum van Geraardsbergen. . Van Aert en co worden ingerekend. Op de Vesten versnelt Naesen. Hij heeft geen oog voor de kermis in het centrum van Geraardsbergen.

15:39 15 uur 39. De stipjes van de Belgische en Europese trui worden groter voor het peloton. Daar is een hergroepering in de maak. Benoot entert in zijn eentje Geraardsbergen. . De stipjes van de Belgische en Europese trui worden groter voor het peloton. Daar is een hergroepering in de maak. Benoot entert in zijn eentje Geraardsbergen.

15:37 15 uur 37. Was dit wel verstandig van Tiesj Benoot? Bij een terugkeer van het peloton hebben ze een probleem voor zichzelf gecreëerd. Of voelt Wout van Aert zich geen 100 procent? José De Cauwer. Was dit wel verstandig van Tiesj Benoot? Bij een terugkeer van het peloton hebben ze een probleem voor zichzelf gecreëerd. Of voelt Wout van Aert zich geen 100 procent? José De Cauwer

15:36 15 uur 36. Nog 20 kilometer. Zo gesmeerd draait de ketting niet in de kopgroep. Op zijn kousenvoeten rijdt Tiesj Benoot weg. De kloof groeit zienderogen. . Nog 20 kilometer Zo gesmeerd draait de ketting niet in de kopgroep. Op zijn kousenvoeten rijdt Tiesj Benoot weg. De kloof groeit zienderogen.

15:36 15 uur 36. Het verschil is status quo. Voorin beseffen ze dat ze ook niet mogen lanterfanten, want het peloton blijft druk zetten. . Het verschil is status quo. Voorin beseffen ze dat ze ook niet mogen lanterfanten, want het peloton blijft druk zetten.

15:33 37". Nathan Van Hooydonck jaagt de motor weg voor de neus van achtervolger Yves Lampaert. Over 5 kilometer rijden we Geraardsbergen binnen voor de Muur. . 15 uur 33. 37" Nathan Van Hooydonck jaagt de motor weg voor de neus van achtervolger Yves Lampaert. Over 5 kilometer rijden we Geraardsbergen binnen voor de Muur.

15:32 Samensmelting van de groep Florian Vermeersch met de groep Wout van Aert. 15 uur 32. Samensmelting van de groep Florian Vermeersch met de groep Wout van Aert

15:32 15 uur 32. Quick Step-Alpha Vinyl probeert er nog iets van te bakken, UAE en Trek-Segafredo tonen ook nog wel interesse. Maar de Berendries sprak toch boekdelen. . Quick Step-Alpha Vinyl probeert er nog iets van te bakken, UAE en Trek-Segafredo tonen ook nog wel interesse. Maar de Berendries sprak toch boekdelen.

15:30 15 uur 30. "Wat een klasbak!", zegt José De Cauwer over Tom Pidcock. Zijn maatje Jhonatan Narvaez is ook geen pannenkoek. Vorig jaar was hij het speelkameraadje van Mathieu van der Poel in Kuurne. In het peloton - op net geen halve minuut - straalt de jacht van Kasper Asgreen en Yves Lampaert weinig overtuiging uit. . "Wat een klasbak!", zegt José De Cauwer over Tom Pidcock. Zijn maatje Jhonatan Narvaez is ook geen pannenkoek. Vorig jaar was hij het speelkameraadje van Mathieu van der Poel in Kuurne. In het peloton - op net geen halve minuut - straalt de jacht van Kasper Asgreen en Yves Lampaert weinig overtuiging uit.

15:28 15 uur 28. Samensmelting. Met een elftal gaan we naar de diepe finale. Dit zijn de namen: Van Aert, Benoot, Pidcock, Narvaez, Colbrelli, Küng, F.Vermeersch, Vliegen en vroege vluchters Healy, Hollmann en Hulgaard. . Samensmelting Met een elftal gaan we naar de diepe finale. Dit zijn de namen: Van Aert, Benoot, Pidcock, Narvaez, Colbrelli, Küng, F.Vermeersch, Vliegen en vroege vluchters Healy, Hollmann en Hulgaard.

15:27 15 uur 27. Nog 28 kilometer. De bres is al bijna gedicht. Benoot maakte indruk voor kopman Van Aert, Pidcock beschikt over meesterknecht Narvaez. Colbrelli had het tijdig in de gaten en kon op de valreep nog aansluiten. Is de elitegroep gevormd? . Nog 28 kilometer De bres is al bijna gedicht. Benoot maakte indruk voor kopman Van Aert, Pidcock beschikt over meesterknecht Narvaez. Colbrelli had het tijdig in de gaten en kon op de valreep nog aansluiten. Is de elitegroep gevormd?

15:25 15 uur 25. Bekijk de aanval van Benoot op de Berendries. Pidcock, Van Aert, Narvaez en Colbrelli zijn mee. Bekijk de aanval van Benoot op de Berendries. Pidcock, Van Aert, Narvaez en Colbrelli zijn mee

15:23 15 uur 23. Quick Step-Alpha Vinyl heeft de slag gemist. Karl Vannieuwkerke. Quick Step-Alpha Vinyl heeft de slag gemist. Karl Vannieuwkerke

15:22 15 uur 22. Het is een dubbele koppeltijdrit: Van Aert en Benoot met Pidcock en Narvaez. De duo's van Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers zien Colbrelli opduiken. Met z'n vijven kunnen ze jagen: nog 26 seconden. . Het is een dubbele koppeltijdrit: Van Aert en Benoot met Pidcock en Narvaez. De duo's van Jumbo-Visma en Ineos Grenadiers zien Colbrelli opduiken. Met z'n vijven kunnen ze jagen: nog 26 seconden.

15:21 15 uur 21. Gele loper. Op de Berendries wordt het bedje gespreid voor Wout van Aert. Tiesj Benoot danst op de pedalen, Tom Pidcock bijt zich vast in zijn wiel. Ook de Belgische kampioen is mee en daarna scheurt het. . Gele loper Op de Berendries wordt het bedje gespreid voor Wout van Aert. Tiesj Benoot danst op de pedalen, Tom Pidcock bijt zich vast in zijn wiel. Ook de Belgische kampioen is mee en daarna scheurt het.

15:20 Van Hooydonck, Naesen en Lampaert proberen, maar krijgen geen steun. 15 uur 20. Van Hooydonck, Naesen en Lampaert proberen, maar krijgen geen steun

15:20 Nog 32 kilometer. G1: Vermeersch, Küng, Vliegen, Hulgaard, Grondin en Hollmann peloton op 50" volgende helling: de Berendries . 15 uur 20. Nog 32 kilometer G1: Vermeersch, Küng, Vliegen, Hulgaard, Grondin en Hollmann peloton op 50" volgende helling: de Berendries

15:18 15 uur 18.

15:17 15 uur 17. De ploegmakkers van Küng en Vliegen proberen te schaduwen in het peloton. De kopgroep flirt met de kaap van 1 minuut. Dat ziet er interessant uit. . De ploegmakkers van Küng en Vliegen proberen te schaduwen in het peloton. De kopgroep flirt met de kaap van 1 minuut. Dat ziet er interessant uit.

15:16 15 uur 16. Op de Leberg trekt Van Hooydonck alles open. Naesen, Colbrelli en Lampaert zijn alert. De koers moet iets harder gemaakt worden. . Op de Leberg trekt Van Hooydonck alles open. Naesen, Colbrelli en Lampaert zijn alert. De koers moet iets harder gemaakt worden.

15:14 15 uur 14. Voor een goed begrip: groep 1 bestaat nog uit 6 klanten. De namen: Vermeersch, Küng, Vliegen, Healy, Hollmann en Hulgaard. . Voor een goed begrip: groep 1 bestaat nog uit 6 klanten. De namen: Vermeersch, Küng, Vliegen, Healy, Hollmann en Hulgaard.

15:12 15 uur 12. De reservefiets van Sagan hapert. We tekenen dus nog wat voorbehoud aan. De kopgroep pept zich op voor de laatste passage over de Haaghoek en de Leberg. De achterstand van de grote groep op Küng, Vermeersch en co: 51 tellen. . De reservefiets van Sagan hapert. We tekenen dus nog wat voorbehoud aan. De kopgroep pept zich op voor de laatste passage over de Haaghoek en de Leberg. De achterstand van de grote groep op Küng, Vermeersch en co: 51 tellen.

15:10 15 uur 10. Loopt zijn ballon leeg of is er sprake van pech? Peter Sagan zakt er volledig door in het peloton. Meer dan waarschijnlijk is dat een veeg teken. . Loopt zijn ballon leeg of is er sprake van pech? Peter Sagan zakt er volledig door in het peloton. Meer dan waarschijnlijk is dat een veeg teken.

15:08 Eeuwige pechvogel Gaviria. Fernando Gaviria en Vlaanderen: het is een huwelijk dat maar niet marcheert. De Colombiaan belandt tegen het asfalt en tast naar zijn sleutelbeen. Het is niet de eerste keer dat hij na een Vlaamse koers in de lappenmand zal liggen. Nog 40 kilometer: de leiders zetten het peloton op de Marlboroughstraat op 30 seconden. . 15 uur 08. Eeuwige pechvogel Gaviria Fernando Gaviria en Vlaanderen: het is een huwelijk dat maar niet marcheert. De Colombiaan belandt tegen het asfalt en tast naar zijn sleutelbeen. Het is niet de eerste keer dat hij na een Vlaamse koers in de lappenmand zal liggen. Nog 40 kilometer: de leiders zetten het peloton op de Marlboroughstraat op 30 seconden.

15:06 15 uur 06. De camera kleeft op magneet Campenaerts, die nu weer een nieuwe fiets overhandigd krijgt. Hij is al ruim een uur op de sukkel. . De camera kleeft op magneet Campenaerts, die nu weer een nieuwe fiets overhandigd krijgt. Hij is al ruim een uur op de sukkel.

15:04 15 uur 04. Met Victor Campenaerts ben je nooit klaar. De karakterkop gooit de handdoek niet in de ring en sluit weer aan in het peloton. Al is dit wel een flinke streep op zijn carrosserie. . Met Victor Campenaerts ben je nooit klaar. De karakterkop gooit de handdoek niet in de ring en sluit weer aan in het peloton. Al is dit wel een flinke streep op zijn carrosserie.

15:04 15 uur 04.

15:02 15 uur 02. Samensmelting: nog 44 kilometer. We tellen nu 9 kopjes in de spits van de koers: Apers, Healy, Hollmann, Hulgaard, Grondin, Konychev en Küng, Vermeersch en Vliegen als verse mannen. . Samensmelting: nog 44 kilometer We tellen nu 9 kopjes in de spits van de koers: Apers, Healy, Hollmann, Hulgaard, Grondin, Konychev en Küng, Vermeersch en Vliegen als verse mannen.

15:01 15 uur 01. Het is een onvoorspelbare koers. Karl Vannieuwkerke. Het is een onvoorspelbare koers. Karl Vannieuwkerke

15:00 15 uur . Voorin verzamelen de overlevers van de vroege vlucht hun adem: Küng, F.Vermeersch en Vliegen hebben de overzetboot genomen en sluiten bijna aan. In het peloton slaagt geen enkel team erin om de boel in handen te nemen. . Voorin verzamelen de overlevers van de vroege vlucht hun adem: Küng, F.Vermeersch en Vliegen hebben de overzetboot genomen en sluiten bijna aan. In het peloton slaagt geen enkel team erin om de boel in handen te nemen.

14:58 14 uur 58. Ow ow ow. Een pijnlijke misser in de achtergrond. Ow ow ow. Een pijnlijke misser in de achtergrond

14:57 14 uur 57. Enkele groepjes pikken weer aan in het peloton, maar het lange lint verraadt dat er straks wel een definitieve split volgt. Küng rept zich tot bij Vermeersch en Vliegen: het trio gaat op zoek naar de kopgroep. . Enkele groepjes pikken weer aan in het peloton, maar het lange lint verraadt dat er straks wel een definitieve split volgt. Küng rept zich tot bij Vermeersch en Vliegen: het trio gaat op zoek naar de kopgroep.

14:56 Florian Vermeersch gaat mee in de achtervolging op de koplopers. 14 uur 56. Florian Vermeersch gaat mee in de achtervolging op de koplopers

14:54 14 uur 54. Het is een chaotisch boeltje. Anthony Turgis rijdt lek en kan een knieval niet vermijden. Nog 50 kilometer en Stefan Küng kiest zijn moment uit. . Het is een chaotisch boeltje. Anthony Turgis rijdt lek en kan een knieval niet vermijden. Nog 50 kilometer en Stefan Küng kiest zijn moment uit.

14:53 14 uur 53. Het peloton is in minstens 4 stukken gebroken. Renaat Schotte op de motor. Het peloton is in minstens 4 stukken gebroken. Renaat Schotte op de motor

14:50 Schaafwonden bij Victor Campenaerts. 14 uur 50. Schaafwonden bij Victor Campenaerts

14:50 14 uur 50. Nog 53 kilometer. 6 leiders F.Vermeersch en Vliegen op 35" peloton op 55" . Nog 53 kilometer 6 leiders F.Vermeersch en Vliegen op 35" peloton op 55"

14:50 14 uur 50. Ook Ronde-winnaar Kasper Asgreen moet een inhaalbeweging maken. Een gevolg van die val of van pap in de benen? . Ook Ronde-winnaar Kasper Asgreen moet een inhaalbeweging maken. Een gevolg van die val of van pap in de benen?

14:48 14 uur 48. De elleboog van Campenaerts is flink geschaafd en de uurrecordhouder moet ook een nieuw voorwiel laten steken. Is zijn Omloop voorbij? Ze zitten niet stil: John Degenkolb laat zijn betonnen kuiten zien op de Wolvenberg. . De elleboog van Campenaerts is flink geschaafd en de uurrecordhouder moet ook een nieuw voorwiel laten steken. Is zijn Omloop voorbij? Ze zitten niet stil: John Degenkolb laat zijn betonnen kuiten zien op de Wolvenberg.

14:47 Valpartij in het peloton. Ook Campenaerts ligt erbij. 14 uur 47. Valpartij in het peloton. Ook Campenaerts ligt erbij

14:46 Val in het peloton. De snelheidsmeter gaat de hoogte in en een tiental renners haakt in elkaar. Onder meer Victor Campenaerts ligt erbij. Ook Alessandro Covi moet voet aan de grond zetten. Johan Jacobs tast naar zijn sleutelbeen. . 14 uur 46. Val in het peloton De snelheidsmeter gaat de hoogte in en een tiental renners haakt in elkaar. Onder meer Victor Campenaerts ligt erbij. Ook Alessandro Covi moet voet aan de grond zetten. Johan Jacobs tast naar zijn sleutelbeen.

14:44 14 uur 44. Het is tijd om wakker te worden: het peloton plaatst een tussensprint richting de Holleweg. Michael Valgren laat los met een lekke band op een heel slecht moment. Voorin doen de maats van Wout van Aert het voorbeeldig. . Het is tijd om wakker te worden: het peloton plaatst een tussensprint richting de Holleweg. Michael Valgren laat los met een lekke band op een heel slecht moment. Voorin doen de maats van Wout van Aert het voorbeeldig.

14:43 14 uur 43. Bradley Wiggins van op de motor: "Mijn favoriet is Thomas Pidcock, maar vrees dat zijn ploeg niet sterk genoeg is". Bradley Wiggins van op de motor: "Mijn favoriet is Thomas Pidcock, maar vrees dat zijn ploeg niet sterk genoeg is"

14:42 14 uur 42. Sir Bradley Wiggins valt de uitzending binnen vanop de motor. "Het is voorlopig een klassieke Omloop: niemand controleert echt, er is veel nervositeit en er zijn amper rustperiodes. Mijn favoriet? Tom Pidcock, al heb ik hem al veel achteraan gezien." . Sir Bradley Wiggins valt de uitzending binnen vanop de motor. "Het is voorlopig een klassieke Omloop: niemand controleert echt, er is veel nervositeit en er zijn amper rustperiodes. Mijn favoriet? Tom Pidcock, al heb ik hem al veel achteraan gezien."

14:38 14 uur 38. Magnus Sheffield valt zoals verwacht weer in de klauwen van het peloton. Nog 62 kilometer: het is stilte voor de storm. . Magnus Sheffield valt zoals verwacht weer in de klauwen van het peloton. Nog 62 kilometer: het is stilte voor de storm.

14:37 De afscheidnemende Philippe Gilbert trekt eens door. 14 uur 37. De afscheidnemende Philippe Gilbert trekt eens door

14:36 14 uur 36. In deze fase valt de term die we zo vaak gebruiken: anticiperen. . Karl Vannieuwkerke. In deze fase valt de term die we zo vaak gebruiken: anticiperen. Karl Vannieuwkerke

14:35 14 uur 35. Ook Philippe Gilbert heeft een kort strootje getrokken bij Lotto-Soudal: op de top van de Valkenberg schudt hij nog eens aan de boom. Al is het nog allemaal min of meer met de handrem op. . Ook Philippe Gilbert heeft een kort strootje getrokken bij Lotto-Soudal: op de top van de Valkenberg schudt hij nog eens aan de boom. Al is het nog allemaal min of meer met de handrem op.

14:31 2'28". De voorsprong van de kopgroep smelt weg bij het eerste lentezonnetje. In het peloton versnelt Magnus Sheffield, de jongste met een startbewijs. Hij anticipeert op weg naar de Valkenberg. Voorin zijn ze overigens nog met z'n zessen: Quentin Jauregui heeft de rol moeten lossen. . 14 uur 31. 2'28" De voorsprong van de kopgroep smelt weg bij het eerste lentezonnetje. In het peloton versnelt Magnus Sheffield, de jongste met een startbewijs. Hij anticipeert op weg naar de Valkenberg. Voorin zijn ze overigens nog met z'n zessen: Quentin Jauregui heeft de rol moeten lossen.

14:28 14 uur 28. Sleutelbeenbreuk Lawrence Naesen. AG2R-Citroën mist de komende weken een voorjaarsknecht: Lawrence Naesen heeft zoals gevreesd zijn sleutelbeen gebroken en moet onder het mes. . Sleutelbeenbreuk Lawrence Naesen AG2R-Citroën mist de komende weken een voorjaarsknecht: Lawrence Naesen heeft zoals gevreesd zijn sleutelbeen gebroken en moet onder het mes.

14:27 14 uur 27. Anarchie . Jumbo-Visma speelt nu al even verstoppertje en anderen willen het vuur aan de lont steken. Nu komt de impuls uit het kamp van Ineos Grenadiers. . Anarchie Jumbo-Visma speelt nu al even verstoppertje en anderen willen het vuur aan de lont steken. Nu komt de impuls uit het kamp van Ineos Grenadiers.

14:24 14 uur 24. Kasper Asgreen maait even wat gras weg in de berm, maar de Deen neemt gezwind weer zijn positie in. Voorin wil Lotto-Soudal de koers niet laten stilvallen: in deze fase moet vooral Brent Van Moer de bende afmatten. . Kasper Asgreen maait even wat gras weg in de berm, maar de Deen neemt gezwind weer zijn positie in. Voorin wil Lotto-Soudal de koers niet laten stilvallen: in deze fase moet vooral Brent Van Moer de bende afmatten.

14:21 14 uur 21. Van de ene molen slingert het peloton naar de volgende kerktoren. In het peloton komen enkele kopjes eens piepen, maar de orde wordt snel weer hersteld. . Van de ene molen slingert het peloton naar de volgende kerktoren. In het peloton komen enkele kopjes eens piepen, maar de orde wordt snel weer hersteld.

14:18 14 uur 18. Van paniek was geen sprake bij Victor Campenaerts na zijn lekke band. Hij knipoogt naar onze man op de motor wanneer hij weer aanpikt in het peloton. Dat waait weer uit over de breedte van de weg. . Van paniek was geen sprake bij Victor Campenaerts na zijn lekke band. Hij knipoogt naar onze man op de motor wanneer hij weer aanpikt in het peloton. Dat waait weer uit over de breedte van de weg.

14:16 14 uur 16. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we Peter Sagan nog terugzien op een bepaald niveau. . José De Cauwer. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat we Peter Sagan nog terugzien op een bepaald niveau. José De Cauwer

14:15 14 uur 15. De frontlinie van het peloton kleurt geel, maar niet alleen dankzij Jumbo-Visma. Ook Uno-X is bij de pinken, net als Peter Sagan overigens. . De frontlinie van het peloton kleurt geel, maar niet alleen dankzij Jumbo-Visma. Ook Uno-X is bij de pinken, net als Peter Sagan overigens.

14:13 14 uur 13. Richting de Hostellerie rijdt er met Tom Scully nog eentje van EF-EastPost weg. Nochtans hebben zij een mannetje voorin. . Richting de Hostellerie rijdt er met Tom Scully nog eentje van EF-EastPost weg. Nochtans hebben zij een mannetje voorin.

14:11 Paddestraat. Op de Paddestraat is het al Lotto-Soudal wat de klok slaat. Brent Van Moer is niet vies van een stevige beurt, Victor Campenaerts kijkt achterom. Hij lijkt lek te staan. . 14 uur 11. Paddestraat Op de Paddestraat is het al Lotto-Soudal wat de klok slaat. Brent Van Moer is niet vies van een stevige beurt, Victor Campenaerts kijkt achterom. Hij lijkt lek te staan.

14:09 14 uur 09. Rechtstreekse beelden! Nog 81 kilometer en Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer steken van wal. Veel kijkplezier! . Rechtstreekse beelden! Nog 81 kilometer en Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer steken van wal. Veel kijkplezier!

14:06 14 uur 06. Radioreporter Carl Berteele heeft donderdag verkend en is niet onder de indruk van de Marlboroughstraat en de Biesestraat, straks de vervangers van de Molenberg. "De profs zijn daar boven voor ze het goed en wel beseffen", zegt hij. Met die hellingen beginnen we straks aan de laatste 40 kilometer. . Radioreporter Carl Berteele heeft donderdag verkend en is niet onder de indruk van de Marlboroughstraat en de Biesestraat, straks de vervangers van de Molenberg. "De profs zijn daar boven voor ze het goed en wel beseffen", zegt hij. Met die hellingen beginnen we straks aan de laatste 40 kilometer.

14:06 Ook Bradley Wiggins (met stevige baard en snor) zit achter op de motor. 14 uur 06. Ook Bradley Wiggins (met stevige baard en snor) zit achter op de motor

14:03 14 uur 03. Door het wegvallen van Tim Wellens kan Lotto-Soudal nu nog meer met open vizier koersen. . José De Cauwer. Door het wegvallen van Tim Wellens kan Lotto-Soudal nu nog meer met open vizier koersen. José De Cauwer

14:00 14 uur . In het peloton ontstaan enkele scheurtjes. Onder meer Ethan Hayter moet zijn tempo opschroeven. . In het peloton ontstaan enkele scheurtjes. Onder meer Ethan Hayter moet zijn tempo opschroeven.

13:57 5'15". Het is niet dat ze als bezetenen zitten te trappen, maar in het peloton hebben ze de koppen bij elkaar gestoken. Met de klad gaan er 2 minuten af. . 13 uur 57. 5'15" Het is niet dat ze als bezetenen zitten te trappen, maar in het peloton hebben ze de koppen bij elkaar gestoken. Met de klad gaan er 2 minuten af.

13:53 De typische beelden van de Haaghoek. 13 uur 53. De typische beelden van de Haaghoek

13:49 13 uur 49. Voor wie de kluts kwijt is: we trekken stilaan naar de tweede passage over de Haaghoek en de Leberg. We kunnen u echter volledig geruststellen: de koers moet nog helemaal losbranden. . Voor wie de kluts kwijt is: we trekken stilaan naar de tweede passage over de Haaghoek en de Leberg. We kunnen u echter volledig geruststellen: de koers moet nog helemaal losbranden.

13:47 13 uur 47. De snelste fietswissel? Op Radio 1 diepte Carl Berteele zonet een anekdote op over vluchter Quentin Jauregui. De Fransman heeft een verleden als crosser. Op het WK in Valkenburg op de weg bij de junioren in 2012 combineerde hij het beste van twee werelden. Bekijk hieronder de F1-pitstop. . De snelste fietswissel? Op Radio 1 diepte Carl Berteele zonet een anekdote op over vluchter Quentin Jauregui. De Fransman heeft een verleden als crosser. Op het WK in Valkenburg op de weg bij de junioren in 2012 combineerde hij het beste van twee werelden. Bekijk hieronder de F1-pitstop.

13:45 13 uur 45.

13:40 13 uur 40. Het peloton wordt stilaan nerveuzer. Dit is ook een koers zoals voor corona: ik heb op de Leberg een mensenzee gezien. . Renaat Schotte op de motor. Het peloton wordt stilaan nerveuzer. Dit is ook een koers zoals voor corona: ik heb op de Leberg een mensenzee gezien. Renaat Schotte op de motor

13:39 De grote blokken nemen hun geliefkoosde posities in. 13 uur 39. De grote blokken nemen hun geliefkoosde posities in

13:35 13 uur 35. Eén en livestream. Maarten Vangramberen is uw gastheer op Eén: met Bert De Backer en Marijn de Vries maakt hij de brug richting de eerste beelden, die we rond 14 u verwachten. . Eén en livestream Maarten Vangramberen is uw gastheer op Eén: met Bert De Backer en Marijn de Vries maakt hij de brug richting de eerste beelden, die we rond 14 u verwachten.

13:30 13 uur 30. Met een gemiddelde van iets meer dan 42 km/u zitten we niet op het snelste schema. De aankomst mogen we ergens tussen 16 u en 16.15 u verwachten. . Met een gemiddelde van iets meer dan 42 km/u zitten we niet op het snelste schema. De aankomst mogen we ergens tussen 16 u en 16.15 u verwachten.

13:23 13 uur 23. Ook al is het parcours het jongste decennium al een paar keer veranderd, voor heel wat anciens heeft deze Omloop geen geheimen. Philippe Gilbert debuteerde in 2005 en dit is zijn 16e deelname. Boezemvrienden Greg Van Avermaet en Michael Schär doen het net als Cyril Lemoine met 1 streepje minder. Dit is hun 15e Omloop. . Ook al is het parcours het jongste decennium al een paar keer veranderd, voor heel wat anciens heeft deze Omloop geen geheimen. Philippe Gilbert debuteerde in 2005 en dit is zijn 16e deelname. Boezemvrienden Greg Van Avermaet en Michael Schär doen het net als Cyril Lemoine met 1 streepje minder. Dit is hun 15e Omloop.

13:20 13 uur 20. Intussen in de Emiraten. Terwijl de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen zo meteen van start gaat, zijn de renners in de UAE Tour binnen. Geen verrassing: Tadej Pogacar heeft de slotetappe gewonnen en is ook de eindwinnaar. . Intussen in de Emiraten Terwijl de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen zo meteen van start gaat, zijn de renners in de UAE Tour binnen. Geen verrassing: Tadej Pogacar heeft de slotetappe gewonnen en is ook de eindwinnaar.

13:17 13 uur 17. Ik zou zeggen: ocharme, Sep Vanmarcke. Hij is er weer niet bij. Hoeveel pech heeft hij al gehad in zijn carrière? Christophe Vandegoor (Radio 1). Ik zou zeggen: ocharme, Sep Vanmarcke. Hij is er weer niet bij. Hoeveel pech heeft hij al gehad in zijn carrière? Christophe Vandegoor (Radio 1)

13:13 13 uur 13. Wat is er al gebeurd? Na 82 kilometer wordt de zinloze tegenaanval van Mathijs Paasschens nu echt geneutraliseerd. De Nederlander is er niet in geslaagd om naar de kopgroep te rijden. 7 renners kregen na net geen 10 kilometer een vrijgeleide van het peloton. Daar werken Jumbo-Visma en sinds kort ook Quick Step-Alpha Vinyl. De achterstand bedraagt nog altijd 8 minuten. De 7 leiders: Ben Healy (EF-EasyPost) Juri Hollmann (Movistar) Alexander Konychev (BikeExchange) Quentin Jauregui (B&B Hotels) Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise) Donovan Grondin (Arkéa-Samsic) Morten Hulgaard (Uno-X) . Wat is er al gebeurd? Na 82 kilometer wordt de zinloze tegenaanval van Mathijs Paasschens nu echt geneutraliseerd. De Nederlander is er niet in geslaagd om naar de kopgroep te rijden. 7 renners kregen na net geen 10 kilometer een vrijgeleide van het peloton. Daar werken Jumbo-Visma en sinds kort ook Quick Step-Alpha Vinyl. De achterstand bedraagt nog altijd 8 minuten. De 7 leiders: Ben Healy (EF-EasyPost) Juri Hollmann (Movistar) Alexander Konychev (BikeExchange) Quentin Jauregui (B&B Hotels) Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise) Donovan Grondin (Arkéa-Samsic) Morten Hulgaard (Uno-X)

13:09 De koers moet nog volledig openbreken. 13 uur 09. De koers moet nog volledig openbreken

13:09 13 uur 09. Radio 1. De tv-uitzending begint rond 13.30 u, de studio van Radio 1 zwaait nu al de deuren open. Christophe Vandegoor en Carl Berteele begeleiden u door de hellingenzone. . Radio 1 De tv-uitzending begint rond 13.30 u, de studio van Radio 1 zwaait nu al de deuren open. Christophe Vandegoor en Carl Berteele begeleiden u door de hellingenzone.

13:05 13 uur 05. In het peloton wordt de ene volgwagen na de andere opgetrommeld richting de achterhoede. Veel renners willen nog wat overbodige kledij afgeven. . In het peloton wordt de ene volgwagen na de andere opgetrommeld richting de achterhoede. Veel renners willen nog wat overbodige kledij afgeven.

13:03 13 uur 03. Ben Healy is de Ierse vertegenwoordiger van EF-EasyPost in de kopgroep. De rooshemden werden getipt als een sterk blok voor de klassiekers, al hebben ze nog niet al hun kopstukken op het vliegtuig naar ons land gezet. Jens Keukeleire en ex-winnaar Michael Valgren zijn de speerpunten vandaag. . Ben Healy is de Ierse vertegenwoordiger van EF-EasyPost in de kopgroep. De rooshemden werden getipt als een sterk blok voor de klassiekers, al hebben ze nog niet al hun kopstukken op het vliegtuig naar ons land gezet. Jens Keukeleire en ex-winnaar Michael Valgren zijn de speerpunten vandaag.

12:57 12 uur 57. Na ruim 66 kilometer zal de ketting nog eens stevig ratelen op de kasseien van de Huisepontweg. Het verschil tussen de 7 leiders en het peloton kalft zowaar een beetje af tot 7'50". . Na ruim 66 kilometer zal de ketting nog eens stevig ratelen op de kasseien van de Huisepontweg. Het verschil tussen de 7 leiders en het peloton kalft zowaar een beetje af tot 7'50".

12:55 In de kopgroep is er geen vuiltje aan de lucht. 12 uur 55. In de kopgroep is er geen vuiltje aan de lucht

12:54 12 uur 54. Mathijs Paasschens doet een gooi naar de award van "koppigaard van de dag". De Nederlander geeft zich nog altijd niet gewonnen, maar het is ons een raadsel wat hij op 5'25" van de kopgroep doet. . Mathijs Paasschens doet een gooi naar de award van "koppigaard van de dag". De Nederlander geeft zich nog altijd niet gewonnen, maar het is ons een raadsel wat hij op 5'25" van de kopgroep doet.

12:49 12 uur 49. Het kon niet blijven duren: Quick Step-Alpha Vinyl stuurt Iljo Keisse naar voren tijdens zijn laatste Omloop. Hij zal met Edoardo Affini een brokje van de voorsprong naar binnen lepelen. . Het kon niet blijven duren: Quick Step-Alpha Vinyl stuurt Iljo Keisse naar voren tijdens zijn laatste Omloop. Hij zal met Edoardo Affini een brokje van de voorsprong naar binnen lepelen.

12:47 12 uur 47. Op de tweede helling van de dag, de Kattenberg, moeten we wachten tot het bord van de laatste 100 kilometer. Het slot op deze Omloop is stevig vastgedraaid. . Op de tweede helling van de dag, de Kattenberg, moeten we wachten tot het bord van de laatste 100 kilometer. Het slot op deze Omloop is stevig vastgedraaid.

12:43 12 uur 43. Greg Van Avermaet: "Ik ben geen topfavoriet en daar ben ik tevreden mee". Greg Van Avermaet: "Ik ben geen topfavoriet en daar ben ik tevreden mee"

12:42 12 uur 42. Ik vond mezelf niet super in de voorbereiding: niet slecht, maar ook niet indrukwekkend. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). Ik vond mezelf niet super in de voorbereiding: niet slecht, maar ook niet indrukwekkend. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën)

12:41 12 uur 41. Bij AG2R-Citroën vrezen ze voor een sleutelbeenbreuk bij Lawrence Naesen. Broer Oliver, Greg Van Avermaet en Stan Dewulf hebben dus een kracht minder ter beschikking. . Bij AG2R-Citroën vrezen ze voor een sleutelbeenbreuk bij Lawrence Naesen. Broer Oliver, Greg Van Avermaet en Stan Dewulf hebben dus een kracht minder ter beschikking.

12:38 12 uur 38. Tenzij ze hun plannen wijzigen, is dit de laatste Omloop van Philippe Gilbert en Iljo Keisse. Zij zijn de oudjes van dit peloton. Ze hebben als enigen de kaap van 39 jaar al overschreden. De jongste van de klas is Magnus Sheffield. De ritwinnaar van de Ruta del Sol is nog maar 19 jaar. Hij was amper 3 jaar toen Gilbert in 2006 zijn eerste Omloop won. . Tenzij ze hun plannen wijzigen, is dit de laatste Omloop van Philippe Gilbert en Iljo Keisse. Zij zijn de oudjes van dit peloton. Ze hebben als enigen de kaap van 39 jaar al overschreden. De jongste van de klas is Magnus Sheffield. De ritwinnaar van de Ruta del Sol is nog maar 19 jaar. Hij was amper 3 jaar toen Gilbert in 2006 zijn eerste Omloop won.

12:32 8'25". De 7 vluchters zullen zeker het begin van de rechtstreekse uitzending halen. De voorsprong neemt steeds grotere proporties aan. . 12 uur 32. 8'25" De 7 vluchters zullen zeker het begin van de rechtstreekse uitzending halen. De voorsprong neemt steeds grotere proporties aan.

12:27 12 uur 27. De Omloop rijden zonder koers in de benen, het is geen nieuw recept. De voorbije jaren hebben nog meer renners er zich al aan gewaagd, maar slechts enkelen konden zich in de top 10 plaatsen. Geniets, Burghardt, Kragh Andersen en Teunissen hebben het de voorbije jaren al geflikt. Die laatste is een van de gezanten van Van Aert. . De Omloop rijden zonder koers in de benen, het is geen nieuw recept. De voorbije jaren hebben nog meer renners er zich al aan gewaagd, maar slechts enkelen konden zich in de top 10 plaatsen. Geniets, Burghardt, Kragh Andersen en Teunissen hebben het de voorbije jaren al geflikt. Die laatste is een van de gezanten van Van Aert.

12:24 Het peloton ruikt de hindernissen en ontwaakt stilaan. 12 uur 24. Het peloton ruikt de hindernissen en ontwaakt stilaan

12:23 Gele sliert. Op de stenen van de Haaghoek meldt Jumbo-Visma zich "au grand complet". De geelhemden nestelen zich met Wout van Aert in de veilige zone. . 12 uur 23. Gele sliert Op de stenen van de Haaghoek meldt Jumbo-Visma zich "au grand complet". De geelhemden nestelen zich met Wout van Aert in de veilige zone.

12:17 12 uur 17. Haaghoek en Leberg. De kopgroep raast over de Haaghoek en de Leberg. De 7 leiders worden er omringd door een enthousiaste menigte. De kasseistrook en de helling zijn hotspots. We tikken het duo 3 keer aan. . Haaghoek en Leberg De kopgroep raast over de Haaghoek en de Leberg. De 7 leiders worden er omringd door een enthousiaste menigte. De kasseistrook en de helling zijn hotspots. We tikken het duo 3 keer aan.

12:17 12 uur 17.

12:14 Gemiddelde snelheid. 42,7 km/u, dat is het gemiddelde na het eerste uur. In het peloton wordt ook een bijdrage van Groupama-FDJ gemeld. Heeft Stefan Küng een signaal gegeven? . 12 uur 14. Gemiddelde snelheid 42,7 km/u, dat is het gemiddelde na het eerste uur. In het peloton wordt ook een bijdrage van Groupama-FDJ gemeld. Heeft Stefan Küng een signaal gegeven?

12:12 12 uur 12. Nog eens de 7 leiders. Ben Healy (EF-EasyPost) Juri Hollmann (Movistar) Alexander Konychev (BikeExchange) Quentin Jauregui (B&B Hotels) Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise) Donovan Grondin (Arkéa-Samsic) Morten Hulgaard (Uno-X) . Nog eens de 7 leiders Ben Healy (EF-EasyPost) Juri Hollmann (Movistar) Alexander Konychev (BikeExchange) Quentin Jauregui (B&B Hotels) Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise) Donovan Grondin (Arkéa-Samsic) Morten Hulgaard (Uno-X)

12:10 12 uur 10. Het eerste uur zit er bijna op. Na 36 kilometer groeit de speelruimte van het zevental: 7'17". . Het eerste uur zit er bijna op. Na 36 kilometer groeit de speelruimte van het zevental: 7'17".

12:08 12 uur 08.

12:07 12 uur 07. Het terugwaaien van Mathijs Paasschens neemt veel tijd in beslag. De chasse patate van de Nederlander is een feit, maar hij zwemt nog altijd in niemandsland. . Het terugwaaien van Mathijs Paasschens neemt veel tijd in beslag. De chasse patate van de Nederlander is een feit, maar hij zwemt nog altijd in niemandsland.

12:06 12 uur 06. Opvallend Kampioenen onder elkaar: Wout van Aert en Greg Van Avermaet bezorgen Bart Swings hoogdag

12:03 12 uur 03. Plaspauze. De voorsprong van de leiders zal nog wat aanwassen. Het peloton kiest dit middaguur uit om overbodig vocht te lozen. . Plaspauze De voorsprong van de leiders zal nog wat aanwassen. Het peloton kiest dit middaguur uit om overbodig vocht te lozen.

11:59 11 uur 59. Tom Pidcock: "Wie de Omloop al als wereldkampioen veldrijden gewonnen heeft? Niemand? Ah, oké!". Tom Pidcock: "Wie de Omloop al als wereldkampioen veldrijden gewonnen heeft? Niemand? Ah, oké!"

11:59 11 uur 59. Hamburgers en pizza in New York? Ik heb er niet te veel gegeten, hoor. Ik sta alleszins verder dan vorig jaar rond dit tijdstip. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). Hamburgers en pizza in New York? Ik heb er niet te veel gegeten, hoor. Ik sta alleszins verder dan vorig jaar rond dit tijdstip. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers)

11:55 11 uur 55. Affini. In het peloton schuwt Jumbo-Visma zijn verantwoordelijkheid niet. Edoardo Affini is de Tim Declercq van deze editie. Hij moet als eerste aan de bak. . Affini In het peloton schuwt Jumbo-Visma zijn verantwoordelijkheid niet. Edoardo Affini is de Tim Declercq van deze editie. Hij moet als eerste aan de bak.

11:54 11 uur 54. De weersomstandigheden zijn zeer aangenaam, voorlopig krijgen we dan ook geen snelheidsrace. We hebben al zo'n 25 kilometer afgevinkt. Na 43 kilometer bereiken we de Haaghoek. . De weersomstandigheden zijn zeer aangenaam, voorlopig krijgen we dan ook geen snelheidsrace. We hebben al zo'n 25 kilometer afgevinkt. Na 43 kilometer bereiken we de Haaghoek.

11:49 11 uur 49. Vijgen na Pasen. Mathijs Paasschens heeft het begrepen: hij zet zich recht en laat zich inlopen door het peloton. Dat wordt op bijna 5 minuten geklokt. . Vijgen na Pasen Mathijs Paasschens heeft het begrepen: hij zet zich recht en laat zich inlopen door het peloton. Dat wordt op bijna 5 minuten geklokt.

11:49 Lawrence Naesen moest heel snel opgeven na een val. 11 uur 49. Lawrence Naesen moest heel snel opgeven na een val

11:46 11 uur 46. Konychev. Voorin peddelt Alexander Konychev mee. Die naam doet wellicht een belletje rinkelen. Hij is de zoon van de Russische ex-prof Dmitri Konysjev, in de jaren 90 ritwinnaar in de 3 grote rondes. Konychev junior is echter in Italië geboren en koerst met een Italiaans paspoort en licentie. Hij rijdt bij BikeExchange, dat hier slechts met z'n vijven gestart is. . Konychev Voorin peddelt Alexander Konychev mee. Die naam doet wellicht een belletje rinkelen. Hij is de zoon van de Russische ex-prof Dmitri Konysjev, in de jaren 90 ritwinnaar in de 3 grote rondes. Konychev junior is echter in Italië geboren en koerst met een Italiaans paspoort en licentie. Hij rijdt bij BikeExchange, dat hier slechts met z'n vijven gestart is.

11:40 11 uur 40. De jeugd regeert in de koers en al zeker in de kopgroep. Jauregui is met zijn 27 lentes de oudste van het groepje. Voor de rest zien we 3 23-jarigen, een 22-jarige en 2 koorknaapjes van 21 jaar. . De jeugd regeert in de koers en al zeker in de kopgroep. Jauregui is met zijn 27 lentes de oudste van het groepje. Voor de rest zien we 3 23-jarigen, een 22-jarige en 2 koorknaapjes van 21 jaar.

11:38 3'15". Hoewel de 7 leiders al een aardige bonus (3'15") hebben op het peloton, laten ze Mathijs Paasschens niet zomaar aansluiten. De Nederlander verliest terrein. . 11 uur 38. 3'15" Hoewel de 7 leiders al een aardige bonus (3'15") hebben op het peloton, laten ze Mathijs Paasschens niet zomaar aansluiten. De Nederlander verliest terrein.

11:37 11 uur 37. Ik hoop op een scenario als vorig jaar. Anderen zullen sneller zijn op de Muur, maar ik hoop op een hergroepering. . Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert). Ik hoop op een scenario als vorig jaar. Anderen zullen sneller zijn op de Muur, maar ik hoop op een hergroepering. Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

11:37 Peter Sagan debuteerde vorige week voor TotalEnergies, maar werd weggereden. 11 uur 37. Peter Sagan debuteerde vorige week voor TotalEnergies, maar werd weggereden

11:33 11 uur 33. We zijn benieuwd of de leiders straks dezelfde taal spreken: we identificeren voorin een Ier, een Duitser, een Italiaan, een Fransman, een Belg, nog een Fransman en een Deen. De Nederlander Mathijs Paasschens staat nog een halve minuut in het krijt. . We zijn benieuwd of de leiders straks dezelfde taal spreken: we identificeren voorin een Ier, een Duitser, een Italiaan, een Fransman, een Belg, nog een Fransman en een Deen. De Nederlander Mathijs Paasschens staat nog een halve minuut in het krijt.