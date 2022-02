Wout van Aert: "Gewoon waanzin dat er nog oorlog kan zijn, koers is dan bijzaak"

Wout van Aert had aangekondigd dat hij dit seizoen later zou pieken, maar bij zijn eerste wedstrijd van het nieuwe jaar was het meteen prijs. Toch zat hij na de finish met andere dingen in zijn hoofd.

Wout van Aert eindigde bij zijn 4e deelname aan de Omloop Het Nieuwsblad voor het eerst in de top 10, meteen op het allerhoogste schavotje. "Op de Berendries hebben we de boel doen ontploffen met de ploeg en vanaf dan hadden we het constant onder controle." "Nadat Tiesj (Benoot) was ingelopen, was er een kantelpunt: ofwel zouden we blijven demarreren ofwel zou er veel volk terugkomen." Het werd uiteindelijk het eerste. "Aan de voet van de Bosberg valt het vaak wat stil. Bovenaan had ik een gaatje en dan ben ik uiteraard doorgegaan."

"Wat je binnen hebt, is bonus"

In het veld had Van Aert al getoond dat hij deze winter niet heeft stilgezeten, maar ook de hoogtestage op Tenerife heeft hem duidelijk geen windeieren gelegd. "Op de training kun je zo'n koers nooit ten volle voorbereiden, maar ik had mij natuurlijk goed voorbereid. Wat je binnen hebt, is bonus." Van Aert wil pas helemaal top zijn als de Ronde en Roubaix eraan komen, toch nog meer dan een maand van nu. Kan hij dat wel volhouden? "Qua koersintensiteit moet er toch nog wat bijkomen. Ik was goed, maar voor de Ronde en Roubaix heb ik nog wat meer nodig." Parijs-Nice (en dus niet Strade Bianche) wordt Van Aerts volgende opdracht. "Een zware maar mooie koers. Daar moet ik een laatste stapje vooruit zetten. Met Primoz (Roglic) gaan we daar voor de eindzege. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen."

Over de oorlog: "Koers is de belangrijkste bijzaak ter wereld"

Net wanneer het interview voorbij leek, nam Van Aert zelf nog eens het woord. "Ik wil nog 1 ding zeggen: koers is de belangrijkste bijzaak ter wereld, met de nadruk op bijzaak." "Het is gewoon waanzin dat een oorlog de dag van vandaag nog mogelijk is, en dan nog zo dichtbij." "Voor wat het waard is, wil ik graag mijn steun uitspreken aan alle betrokkenen in Oekraïne."

Tiesj Benoot: "De druk was vrij hoog op onze ploeg"