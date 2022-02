Ex-profrenner Kenny Dehaes is nu masseur bij Anderlecht: "Dat is veel leuker voor mijn kindjes"

Kenny Dehaes, winnaar van onder andere Nokere Koerse en Halle-Ingooigem, zette eind 2019 een punt achter zijn wielercarrière. Na een passage als verzorger bij Alpecin-Fenix is Dehaes nu bij Anderlecht in dienst als masseur. Waarom ruilde Dehaes (37) de wielerwereld voor de voetbalwereld? "Ik heb 2 kleine kindjes en wou regelmatiger thuis zijn." "In de koers ben je snel 3 à 5 weken van huis. Dat had ik onderschat. Als masseur bij Anderlecht ben ik elke avond thuis. Dat is leuk voor mijzelf en voor de kinderen." Voor zijn omgeving was het geen grote verrassing dat Dehaes nu bij paars-wit aan de slag is. "Ik ben al van jongs af aan fan van Anderlecht en heb zelf gevoetbald tot ik 16 jaar was. Dat voetballen ging vrij goed totdat ik geblesseerd geraakte. Zo ben ik op de fiets terechtgekomen."

Renners worden van kop tot teen gemasseerd. Bij voetballers werken we specifiek op het lichaamsdeel waarvan ze last hebben.

Waar ligt het grootste verschil tussen het masseren van wielrenners en het masseren van voetballers?



"In de koers is het meer één op één. Bij Anderlecht zitten we in een ruimte waar we met 4 à 5 man masseren. De massage van voetballers duurt wat minder lang, maar is wel steviger."

"Renners worden na een wedstrijd van kop tot teen gemasseerd. Bij voetballers werken we specifiek op bijvoorbeeld de kuit of op het bovenbeen, als de voetballers daar last hebben."