Inge Van Meensel wikt de kansen van Loena Hendrickx: "Ze is top 5 waard"

Welke indruk maakt Loena en hoe staat ze ervoor?

De vraag is of je je echt helemaal kan afsluiten van al die heisa? Het is toch hét gespreksonderwerp hier.

Op haar laatste training leek ze wel iets meer gespannen, had ik het gevoel. Al is dat misschien ook wel te wijten aan alle chaos in de trainingshal. Normaal is daar nauwelijks iemand, nu waren er tientallen tv-zenders, fotografen, journalisten,...

Ze is nog nooit zo goed in vorm geweest, ze heeft nog nooit zoveel zelfvertrouwen gevoeld. Na het EK midden januari heeft ze de trainingen eerst nog wat opgevoerd en dan wat meer rust en recuperatie ingebouwd om hier echt te kunnen pieken. Dat lijkt gelukt te zijn, hopelijk komt dat er ook uit.

Ik heb enkele trainingen van Loena Hendrickx gezien hier in Peking en ze maakt op mij een heel goeie indruk, ze straalt echt. Ze kan ook niet wachten om eraan te beginnen, zegt ze, het heeft lang genoeg geduurd. Dat is een goed teken.

Wat zijn realistische ambities?

Zelf mikt ze op de top 8, maar wat mij betreft is zij top 5 waard. Als ik alle persoonlijke records qua punten vergelijk, dan staat ze in dit deelnemersveld op de 7e plaats.

Welke rol zal de zaak-Valijeva spelen?

Sowieso wordt deze wedstrijd overschaduwd door de zaak-Valijeva. Er zal een enorme media-aandacht zijn en helaas niet om sportieve redenen, niet omdat Kamila Valijeva voor de zoveelste keer het wereldrecord punten heeft verbeterd.

Als je ziet hoeveel controverse deze zaak teweegbrengt, hoeveel boze reacties ze uitlokt, dan is het duidelijk dat dit een grote rol zal spelen, niet alleen bij Valijeva, ook bij de andere schaatssters.

Want niets is definitief in deze wedstrijd, alles is onder voorbehoud, omdat de uitspraak over de kern van de zaak (heeft Valijeva doping gebruikt?), wordt uitgesteld.

Als Valijeva na de korte kür in de top 24 zit, wat normaal gezien geen probleem is, zal er een 25e schaatsster mogen deelnemen aan de vrije kür, omdat de uitslag nog kan veranderen. Als Valijeva na de vrije kür in de top 3 eindigt, wat normaal gezien ook geen probleem is, dan zullen er geen medailles worden uitgereikt, omdat de uitslag nog kan veranderen.

Heb je dat ooit al meegemaakt, dat er vooraf wordt beslist dat er mogelijk geen medailleceremonie is? Dat is toch te gek voor woorden?

Dus niet alleen voor Valijeva is alles onzeker, ook de andere schaatssters worden “gestraft”. Stel je maar eens voor dat je een olympische medaille wint, het hoogste goed, en je dat niet kan vieren?

Het is duidelijk dat dit een vreselijk precedent is, dat dit voor niemand goed is en wat een heel mooie competitie had moeten worden, is nu een lelijke dopingzaak. En hoe ze wordt aangepakt, daar gaat nog heel lang over gediscussieerd worden. Olympische Spelen onwaardig.