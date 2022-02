Kunstschaatsster Loena Hendrickx blinkt in haar vel: "Ik voelde me nog nooit zo goed"

Na haar 4e plaats op het EK kunstschaatsen staat Loena Hendrickx nog wat meer in de spotlights dan gedacht in Peking. Dat deert haar niet, want Hendrickx barst van het zelfvertrouwen.

"De trainingen hier gaan supergoed. Eigenlijk kan het niet beter. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld voor een wedstrijd. Het mag nu echt gaan beginnen."

"Na het EK hebben we heel hard aan de aandachtspunten gewerkt", zegt haar broer en coach Jorik. "Een belangrijk punt was haar conditie. In de kerstperiode kon ze wat minder werken aan haar fysiek. Omdat ze wat conditie miste op het EK, miste ze ook vertrouwen."

Hendrickx kon op dat EK een sterke korte kür niet doen volgen door een even sterke vrije kür. "Er was onzekerheid door die mindere trainingsuren, maar we hebben daar goed over gesproken. Nu staat ze er beter voor. Ze kan zichzelf niets verwijten. Ze moet het nu alleen nog maar doen."

Werkt de bronzen medaille van Hanne Desmet dan inspirerend? "Natuurlijk is dat een boost. Ik hoop ook het beste van mezelf te geven. Een plaats is niet belangrijk, ik wil voor mezelf 2 mooie küren neerzetten. Dan zal ik tevreden zijn."