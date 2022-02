Herygers over de Tormans-heisa: "De menselijkheid is achterwege gebleven"

"Tormans is iets te moedig en te voorbarig geweest"

Vorige week werd het veldritnieuws beheerst door de mislukte deal tussen Team Tormans en Quick Step-Alpha Vinyl. De ploeg van sponsor Jan Tormans leek in zee te gaan met het team van Patrick Lefevere, maar uiteindelijk kozen de Tormans-renners om te tekenen bij concurrent Alpecin-Fenix.

Een bittere pil voor Tormans en ploegleider Bart Wellens, die sprak van "een mes in de rug". Ook co-commentator Paul Herygers zag de heisa met lede ogen aan. Samen met Renaat Schotte blikte hij zondag nog eens terug op de feiten.

"Na de eerste berichten dachten we dat de deal in kannen en kruiken was", opende Herygers. "We dachten dat het allemaal naar Lefevere zou verhuizen, maar toen bleek dat die jongens nog geen contract hadden."

Terwijl sterke man Tormans de deal al beklonken verklaarde, stond er dus nog niets op papier. "Misschien zijn ze toch iets te moedig en voorbarig geweest en hebben ze hun mond voorbij gepraat", stelt Herygers vast.

"Jan Tormans is voornamelijk een sponsor, die zijn hart verloren heeft aan de cross. Hij was op elke cross aanwezig, maar het werkt toch iets anders ... Jan zal daar geweldig veel uit leren en zal daar in de toekomst rekening mee houden."