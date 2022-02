Crosssponsor Jan Tormans bevestigt: "Nieuw project met wegploeg van Patrick Lefevere komt er"

Jan Tormans is trots op zijn 2 wereldkampioenen: "Voor ons is dat ongelooflijk. We zijn nu 2 jaar aan het werken en onze mannen hebben zo een groei doorgemaakt. Het heeft ook te maken met vertrouwen, het familiegevoel en plezier maken."



Aan Tormans de vraag waar de toekomst van zijn veldritploeg ligt, want er zijn de vele verhalen dat hij zijn crossploeg losweekt bij Intermarché-Wanty-Gobert en naar Quick Step-Alpha Vinyl trekt. "Ik had mij voorgenomen om daar vandaag niks over te zeggen, maar het wordt toch overal geschreven."



"We gaan een nieuw project starten met Patrick", bevestigde Tormans de verhalen. "Er komt een Development Team en een vrouwenteam naast het WorldTour-team en daarnaast een crossploeg. En daaronder komt een jeugdwerking", legt de wielermecenas uit.



"Van daaruit gaan we proberen te groeien en nog beter te worden. We willen proberen de professionaliteit nog een beetje naar boven te halen en onze renners nog een procent of 5 naar boven te brengen. Om zo nog meer te winnen."



Op de vraag of het 100 procent zeker is dat het project er komt, klonk het stellig: "Absoluut."



Dan is wel nog de vraag welke crossers mee overstappen. Joran Wyseure, die naast Tormans stond bij het interview, antwoordde "Misschien" op die vraag. "Ik moet daar ook nog een keer voor samenzitten en mijn opties bekijken. En dan zien we wel wat de toekomst brengt."