Emiel Verstrynge betreurt commotie over vertrek bij Tormans: "Een keuze uit eigenbelang"

"Ik heb mezelf de vraag gesteld: "Hoe kan ik op de best mogelijke manier de toekomst ingaan?" En het antwoord was: bij een andere ploeg."

"We komen er nu uit als slechteriken, terwijl we niets misdaan hebben", reageert Emiel Verstrynge.

Met een mes in zijn rug uitte Tormans-ploegleider Bart Wellens op Instagram zijn teleurstelling in veldrijders Emiel Verstrynge en Joran Wyseure. Dat deed Wellens omdat gisteren bekendraakte dat de 2 beloftevolle crossers niet meestappen in het veldritproject van Tormans en Patrick Lefevere.

Verstrynge begrijpt dat het nieuws gisteren hard is binnengekomen bij Wellens. "Het is niet leuk om ons vertrek in de pers te moeten vernemen. We hadden het liever anders gehad."

"Ik heb Bart gisteren nog aan de lijn gehad. Hij was teleurgesteld zoals ik verwacht had."

"Ik heb het altijd naar mijn zin gehad bij hem. Er was nooit reden tot klagen. Maar voor mijn toekomst was het beter om naar een andere ploeg te gaan."