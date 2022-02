"Bedankt, jongens": Bart Wellens - met mes in rug - voelt zich verraden door Verstrynge en Wyseure

Even terug naar afgelopen zondag. Jan Tormans bevestigt dat zijn ploeg Tormans CX zich losrukt van Intermarché-Wanty-Gobert en vanaf volgend seizoen een project op poten zet met het Quick Step-Alpha Vinyl van Patrick Lefevere.



Toch vertoonde dat sprookje al snel barsten toen bekend geraakte dat Quinten Hermans, Corné van Kessel, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure niet meestappen in het nieuwe project.



Tormans en Lefevere pakten de manager van het viertal, Hans van Kasteren, hard aan. Huidig ploegleider Bart Wellens richt zijn vizier dan weer op poulains Wyseure en Verstrynge.



De oud-veldrijder deelde op Instagram een post van zijn vriendin waarbij hij met een denkbeeldig mes in zijn rug Verstrynge aan het omhelzen is. "Bedankt, jongens", luidt het cynisch te lezen bijschrift.