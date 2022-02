Hoe hard is nederlaag aangekomen bij Union? Mazzu en spelers proberen uitschuiver te relativeren

26 november 2021. Zo lang was het al geleden dat een tegenstander nog eens te sterk was voor Union. Toen OH Leuven met 1-3. En ook zondag verraste een underdog de leider in het Dudenpark. Een uitgekookt STVV zette Union negentig minuten lang goed vast en maakte zelf het verschil met een penalty van Brüls. "We hebben geen oplossingen gevonden tegen het lage blok van Sint-Truiden", besefte trainer Felice Mazzu bij Eleven Sports. "We vonden moeilijk onze aanvallers door de positie van de tegenstander, maar waren zowel individueel als collectief gewoon niet op niveau. Wij moeten als ploeg steeds honderd procent zijn. Dat was in deze partij niet het geval."

Als we ons verhaal met succes willen verderzetten, zullen we oplossingen moeten vinden als onze tegenstanders zich anders opstellen. Felice Mazzu

Mazzu probeerde ondanks de eerste nederlaag in elf matchen toch het positieve te zien: "Dit verlies zal ons helpen voor de toekomst. Als we ons verhaal met succes willen verderzetten, zullen we oplossingen moeten vinden als onze tegenstanders zich anders opstellen." "We moeten nog groeien, maar vooral ook kalm blijven. Spelers zijn geen machines. Na een reeks van 10 matchen zonder nederlaag kan je al eens verliezen, hé. Dit zal ons later meer goed doen dan kwaad."

Lessen trekken