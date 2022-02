STVV doorbreekt ongeslagen reeks Union, Vanzeir mist penalty in blessuretijd

Het onverzetbare Union is dan toch te kloppen. STVV stuntte door in het Dudenpark een einde te maken aan de straffe reeks van 10 matchen zonder nederlaag van de leider. Een penaltygoal van Christian Brüls zorgde voor het verschil. Union haalde nooit zijn vertrouwde niveau, Dante Vanzeir miste in blessuretijd een uitgelezen kans op de 1-1 door een penalty over te knallen.