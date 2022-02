"Dit moét veranderen": Vincent Kompany houdt opvallend pleidooi na nieuwe VAR-farce

Is de buitenspellijn van de VAR een vloek of een zegen? Ook in Zulte Waregem - Anderlecht was het stukje technologie weer een bron van frustratie. De videoref probeerde namelijk te controleren of Yari Verschaeren buitenspel stond bij de openingsgoal van Christian Kouame, maar dat lukte uiteindelijk niet. Vincent Kompany hield achteraf een opvallend pleidooi.