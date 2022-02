OHL-coach fulmineert: "Onrecht naar ons toe dat we match tegen KVM toch moeten spelen"

We keren terug naar zaterdag 15 januari. OH Leuven moet die avond spelen tegen KV Mechelen, maar KVM kan geen beroep doen op doelmannen Gaëtan Coucke en Maxime Wenssens door een coronabesmetting.

KV Mechelen vraagt om uitstel bij de Kalendercommissie van de Pro League, maar krijgt een "njet" te horen. De reden? Doelman Wenssens werd als belofte beschouwd en stond daardoor niet op de lijst van de A-kern.

Een forfaitzege voor OHL leek een logisch gevolg. Maar maandag besliste de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal dat de match toch moet worden ingehaald omdat er sprake is van discriminatie op leeftijd.

OHL-coach Marc Brys is bijzonder teleurgesteld. "Dit is een groot onrecht naar ons toe. Iedereen weet dat er te veel afwezigen waren. KV Mechelen heeft dat gebruikt om iets te verkrijgen dat niet juist is."



"De man van KV Mechelen die 3 dagen voordien voor die regel gestemd heeft, wist over het bestaan van die 2 lijsten. En 3 dagen later wil KV Mechelen niet komen spelen."

"Wetten zijn gemaakt omdat er regelmatig knokpartijen en diefstallen waren in samenlevingen zonder wetgeving."

"Dat er nu plots sprake is van discriminatie, lijkt me een enorme schande voor de mensen die gestorven zijn om de rechten van de mens erdoor te krijgen. Het is een verkrachting van een wet die veel beter verdient."